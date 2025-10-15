Lac Or Lakh: चेकवर 'Lakh' लिहावं की ‘Lac’? आरबीआयने दिलं स्पष्टीकरण

Lakh vs Lac RBI Clarifies: बँका आज आपल्या दैनंदिन आयुष्याचा अविभाज्य भाग बनल्या आहेत. पैसे काढणे, जमा करणे, ट्रान्सफर करणे, हे सगळं आता बँकेशिवाय शक्यच नाही. अजूनही अनेक लोक पेमेंटसाठी चेक वापरतात. पण चेक लिहिताना एक छोटासा गोंधळ अनेकदा दिसून येतो, म्हणजे रक्कम शब्दात लिहिताना ‘Lakh’ लिहावं की ‘Lac’? आणि चुकीचं लिहिलं तर चेक रद्द होईल का?.हा प्रश्न छोटा असला तरी अनेकांच्या मनात असतो. भारतीय मोजणी पद्धतीत 1,00,000 रुपयांना ‘लाख’ म्हटलं जातं. ‘Lakh’ हा शब्द भारतात सर्वसाधारणपणे वापरला जातो. पण काही जण इंग्रजीत ‘Lac’ असा वापर करतात. मात्र इंग्रजी शब्दकोशात ‘Lac’ या शब्दाचा वेगळाच अर्थ आहे. एक प्रकारचा पदार्थ, जो किड्यांपासून तयार होतो आणि वार्निश, पॉलिश किंवा सीलिंग वॅक्समध्ये वापरला जातो..Premium|Gold Buying Guide: दिवाळीत सोनं घ्यायचं असेल तर कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाल?.तरीही भारतात अनेकजण ‘Lac’ चा वापर 1,00,000 रुपयांसाठी करतात. त्यामुळे प्रश्न असा निर्माण होतो की, जर आपण चेकवर ‘Lac’ लिहिलं तर बँक नाकारेल का?भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) या संदर्भात कोणताही नियम सर्वसामान्यांसाठी केलेला नाही. परंतु बँकांसाठी असलेल्या RBI च्या मास्टर सर्क्युलर मध्ये ‘Lakh’ हा शब्द अधिकृतपणे योग्य असल्याचं स्पष्ट सांगितलं आहे. RBI च्या नोटांवर, वेबसाइटवर आणि अधिकृत दस्तऐवजांमध्येही ‘Lakh’ हाच शब्द वापरला जातो..Silver Price Today: दिवाळीपूर्वी चांदीने 2 लाखांचा टप्पा ओलांडला; एकाच दिवसात 10,000 रुपयांची वाढ.म्हणून, औपचारिकरीत्या ‘Lakh’ लिहिणं योग्य आहे. तरीदेखील, जर कोणी चुकून ‘Lac’ लिहिलं, तरी चेक रद्द होणार नाही किंवा dishonor होणार नाही. देशभरातील बहुतांश बँका दोन्ही प्रकार मान्य करतात. तरीसुद्धा स्पष्टता येण्यासाठी ‘Lakh’ लिहिणंच योग्य ठरतं. शेवटी, चेकवर रक्कम लिहिताना ‘Lakh’ वापरणं योग्य आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.