By

RBI Penalty: बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्राच्या काही नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल देशातील तीन मोठ्या बँकांवर RBI ने दंड ठोठावला आहे. जम्मू आणि काश्मीर बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि अॅक्सिस बँक अशी या बँकांची नावे आहेत.

जम्मू-काश्मीर बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र दंड

काही निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने शुक्रवारी जम्मू आणि काश्मीर बँकेला 2.5 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.

आरबीआयने जारी केलेल्या काही निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल बँक ऑफ महाराष्ट्रलाही 1.45 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

अॅक्सिस बँकेला 30 लाखांचा दंड

केंद्रीय बँकेने निवेदनात म्हटले आहे की, अॅक्सिस बँकेला 30 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. ग्राहकांनी देय तारखेपर्यंत इतर मार्गांनी रक्कम भरली असली तरी क्रेडिट कार्डची रक्कम उशीरा भरल्याबद्दल बँकेने काही खात्यांवर दंडात्मक शुल्क आकारले आहे.

अॅक्सिसला बँकेला गेल्या वर्षीही दंडाचा सामना करावा लागला होता

अॅक्सिस बँकेला यापूर्वी गेल्या वर्षी एप्रिल 2022 मध्ये लावण्यात आला होता. रिझर्व्ह बँकेने केवायसी मार्गदर्शक तत्त्वांसह विविध उल्लंघनांसाठी खासगी क्षेत्रातील दिग्गज अॅक्सिस बँकेला दंड ठोठावला होता.

त्यानंतर आरबीआयने म्हटले आहे की, आरबीआयने जारी केलेल्या काही निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल अॅक्सिस बँकेवर 93 लाख रुपयांचा आर्थिक दंड ठोठावण्यात आला होता.

RBI च्या म्हणण्यानुसार, खाजगी क्षेत्रातील कर्जदाराला कर्ज आणि ऍडव्हान्सशी संबंधित काही तरतुदींचे पालन न केल्याबद्दल हा दंड लावावा लागला. (RBI imposes 2.5 crore rupees penalty on Jammu & Kashmir Bank; Axis Bank, Bank of Maharashtra also penalised)

सार्वजनिक क्षेत्रातील 'या' दोन बँकांनाही दंड ठोठावण्यात आला होता:

यापूर्वी रिझर्व्ह बँकेने सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाला 84.50 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता. आर्थिक अनियमिततेमुळे कॅनरा बँकेला तीन कोटींचा दंड ठोठावण्यात आला होता. कॅनरा बँकेवर अपात्र खाती उघडल्याचा आरोप होता.

इंडियन ओव्हरसीज आरबीआयच्या कारवाईवर बँकेने उत्तर दिले की, वैयक्तिक सुनावणी दरम्यान ठेवलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे, आरबीआय या निष्कर्षापर्यंत पोहोचली की बँकेच्या उल्लंघनाचे आरोप सिद्ध झाले आहेत.

त्यामुळे बँकेवर आर्थिक दंड ठोठावण्यात यावा. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने इंडियन ओव्हरसीज बँकेला 2.2 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.