RBI Mobile Loan Rules : आता EMI थकवल्यास बँक तुमचा मोबाईल करणार बंद; आरबीआयचा मोठा निर्णय!

आरबीआयने मोबाईल फोनच्या कर्जासंदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं मोबाईल फोन कर्जाशी संबंधीत डिफॉल्ट प्रकरणात नवे ड्राफ्ट नियम जारी केले आहेत. यानुसार जर ग्राहकाने मोबाईल खरेदीसाठी घेतलेलं कर्ज फेडलं नाही तर बँक किंवा वित्त संस्था फोनच्या काही सेवांवर मर्यादा घालू शकतात. नवे नियम १ ऑक्टोबर २०२६पासून लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे..गेल्या काही वर्षात अनेक डिजिटल लेंडर्स आणि फिनटेक कंपन्या मोबाईल फायनान्सिंगच्या वेळी तांत्रिक माध्यमातून फोन ब्लॉक करण्याच्या सुविधेचा वापर करत होते. आता आरबीआयने याला औपचारिकरित्या रेग्युलेट करण्याचा विचार केला आहे.बँकांना फोन कंट्रोल करण्यासाठी काही कठोर नियमांचं पालन करावं लागेल. आरबीआयने स्पष्ट केलंय की असे निर्बंध तेव्हाच लागू केले जातील जेव्हा कर्जाचा वापर विशेषत: डिव्हाइस खरेदी करण्यासाठी केला गेला असेल. .कर्जाच्या करारात अशा कारवाईचा उल्लेख स्पष्ट असावा आणि त्याला परवानगी असली पाहिजे. तसंच कोणत्या परिस्थितीत निर्बंध घातले जाऊ शकतात याचाही उल्लेख आवश्यक आहे. यासोबत ग्राहकांना कोणत्या प्रकारे कारवाई केली जाईल याचीही माहिती सांगावी लागेल. कारवाईनंतर कर्ज परतफेड करण्याची कालमर्यादा काय असेल, डिफॉल्ट हटवण्यास किती मुदत असेल, ग्राहकाला तक्रार करण्यासाठी काय करावं लागेल याचीही माहिती देणं गरजेचं असणार आहे..RBI Rule: वसुली एजंट्सचे कर्जदाराशी गैरवर्तन सहन केले जाणार नाही; बँका आणि एजंटना इशारा, RBI कडून नवे नियम जारी.ड्राफ्टच्या नियमात असं सांगितलं आहे की कर्ज देणारे तेव्हाच निर्बंध घालू शकतील जेव्हा खात्याची थकबाकी ९० दिवसांपेक्षा जास्त काळ बाकी असेल. कर्ज घेणाऱ्याला नोटीस पाठवलेल्या असाव्यात. ६० दिवस थकबाकी असेल तर बँकेला सर्वात आधी नोटीस जारी करावी लागेल. त्यात कर्जदाराला डिफॉल्ट ठीक करण्यासाठी किमान २१ दिवसांचा वेळ दिला जाईल. कोणतेही निर्बंध लागू करण्याआधी दुसरी नोटीस द्यावी लागेल. त्यात ७ दिवसांचा वेळ दिला जाईल..आरबीआयने आवश्यक सेवा पूर्ण बंद करण्यावर मात्र बंदी घातलीय. इंटरनेट, इनकमिंग कॉल, इमर्जन्सी एसओएस आणि सरकारी किंवा सार्वजनिक सुरक्षेशी संबंधित संदेश बंद करता येणार नाहीत. कर्ज देणाऱ्यांना असेही निर्देश दिले आहेत की फोन पूर्ण बंद करण्याऐवजी ग्रॅज्युएटेड अप्रोच स्वीकारावा. ....तर कर्जदारांना भरपाईकर्जदाराने त्याचं कर्ज फेडल्यानंतर एका तासात सर्व निर्बंध हटवावे लागतील. जर चुकून ब्लॉकिंग झालं आणि उशीर झाला तर कर्ज देणाऱ्यांनी कर्जदाराला प्रतीतास २५० रुपये हिशोबाने भरपाई द्यावी. कर्ज पूर्ण फेडल्यानंतर फोन कंट्रोल करणारं सॉफ्टवेअर हटवणं बंधनकारक असेल.