RBI MPC Meeting: तुमच्या कर्जाचा EMI कमी झाला की वाढला? रिझर्व्ह बँकेने घेतला मोठा निर्णय

RBI MPC Meeting: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या सहा सदस्यीय चलनविषयक धोरण समितीने (MPC) आज व्याजदरांबाबत निर्णय घेतला आहे. तीन दिवस चाललेल्या या बैठकीनंतर गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी रेपो दरातील बदला बाबत माहिती दिली.

शेवटचा बदल वर्षभरापूर्वी म्हणजेच गेल्या फेब्रुवारीमध्ये झाला होता, तेव्हापासून रेपो दर 6.5 टक्के राहिला आहे. मात्र, या वेळीही रेपो दर सलग सहाव्यांदा 6.5 ठेवला आहे. (RBI Monetary Policy 2024 Updates MPC decided to keep repo rate unchanged at 6.5%, says Guv Das)