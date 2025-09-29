RBI MPC Meeting: होम लोन, पर्सनल लोन आणि कार लोन पुन्हा स्वस्त होणार? आरबीआयची बैठक सुरू

RBI MPC Meeting 2025: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) मौद्रिक धोरण समितीची (MPC) महत्त्वाची बैठक मुंबईत सुरू झाली आहे. सहा सदस्यीय समिती आर्थिक वाढ, महागाई आणि बाजारातील घडामोडींचे विश्लेषण करून रेपो रेटसह इतर महत्त्वाच्या धोरणात्मक निर्णयांवर शिक्कामोर्तब करणार आहे. ही बैठक 1 ऑक्टोबरपर्यंत चालणार असून अंतिम निर्णयाची घोषणा आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा बुधवारी करतील..समितीची मागील बैठक ऑगस्ट महिन्यात झाली होती, त्यावेळी रेपो रेट 5.5% वर स्थिर ठेवण्यात आला होता. याआधी जूनमध्ये 50 बेसिस पॉइंट्सची आणि फेब्रुवारी–एप्रिलमध्ये प्रत्येकी 25 बेसिस पॉइंट्सची कपात करण्यात आली होती. सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीतही रेपो रेटमध्ये तातडीने बदल होण्याची शक्यता कमी असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे..Gold-Silver Price: दिवाळीपर्यंत सोनं 1.25 लाख आणि चांदी 1.50 लाख रुपये होणार? महिन्याभरात भाव किती वाढले?.ICRAच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ अदिती नायर यांच्या मते, GST सुधारणा ऑक्टोबर-नोव्हेंबर 2025 मध्ये महागाई कमी करण्यास मदत करू शकतात, पण त्यानंतर पुन्हा किंमती वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे यावेळी रेपो रेट स्थिर राहण्याची शक्यता अधिक आहे..जागतिक परिस्थितीचा भारतावर परिणामविशेषज्ञांच्या मते, अमेरिकेच्या टॅरिफ धोरणांमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावू शकतो, ज्याचा परिणाम भारताच्या निर्याती आणि रोजगारावर होऊ शकतो. GST सुधारणा काही प्रमाणात दिलासा देतील, तरी पण सरकारला वित्तीय आणि मौद्रिक पातळीवर आणखी उपाययोजना कराव्या लागतील..मागील बैठकीत RBI ने रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल केला नव्हता आणि धोरण "न्यूट्रल" ठेवले होते. तज्ज्ञांच्या मते, वर्षअखेरपर्यंत RBI टप्प्याटप्प्याने रेपो रेटमध्ये कपात करू शकते, ज्यामुळे कर्ज स्वस्त होईल आणि बाजारात पैशांचा पुरवठा वाढेल..Tata Capital: वर्षातील सर्वात मोठा IPO येणार; दिवाळीपूर्वी टाटा कॅपिटलचे शेअर्स खरेदी करण्याची सुवर्णसंधी.तज्ज्ञांचे मत आहे की आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये महागाई दरात घट दिसू शकते. अलीकडेच लागू करण्यात आलेल्या GST सुधारणा यामुळे वस्तूंच्या किमतीत घट होण्याची शक्यता आहे. ऑगस्ट 2025 मध्ये किरकोळ महागाई दर 2.07% होता, जो जुलैमध्ये 1.61% होता.तसेच, या आर्थिक वर्षात भारताचा GDP सुमारे 6.5% राहण्याची शक्यता आहे. थोडक्यात सांगायचं झालं, तर RBI च्या या बैठकीकडे उद्योगजगत आणि गुंतवणूकदारांचे लक्ष आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.