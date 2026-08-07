RBI Rules: EMI भरला नाही तर मोबाइल लॉक होणार? RBI चा नवा नियम काय सांगतो? पाहा

EMI Rule Update: आपल्याकडे ईएमआय (EMI) वर मोबाइल, लॅपटॉप किंवा इतर इलेक्ट्रॉनिक वस्तू खरेदी करण्याचे प्रमाण मोठे आहे. मात्र अनेकदा EMI थकल्यास काही बँका आणि वित्तीय संस्था संबंधित डिव्हाइस हे रीमोट लॉक पद्धतीने बंद करत होत्या. मात्र आता या प्रक्रियेला आता RBI ने स्पष्ट नियमांच्या चौकटीत आणले आहे. हे नवे नियम 1 जानेवारी 2027 पासून लागू होणार असून, EMI थकल्यानंतर डिव्हाइस कधी आणि कशा पद्धतीने लॉक करता येईल याबाबत सांगितले आहे. .कशावर लागू होणार?RBI च्या नियमानुसार हे नियम फक्त त्या स्मार्टफोन, टॅबलेट किंवा लॅपटॉपवर लागू होतील जे संबंधित कर्जातूनच खरेदी करण्यात आले आहेत. जर तुम्ही पर्सनल लोन किंवा इतर कोणत्याही प्रकारच्या कर्जातून खर्च केला असेल, तर तुमचे आधीपासूनचे डिव्हाइस बँक लॉक करू शकणार नाही..Amazon Great Freedom Sale 2026: आजपासून मेगा सेल! Galaxy S25 Ultra 40 हजारांनी स्वस्त, पाहा कोणत्या वस्तूंवर मिळतोय मोठा डिस्काउंट.EMI चुकली तर लगेच लॉक?RBIच्या नव्या नियमानुसार EMI भरली नाही म्हणून लगेच डिव्हाइस बंद होणार नाही. RBI ने यासाठी ठरावीक कालावधी निश्चित केला आहे. यात -कर्जाचा हप्ता 30 दिवसांपेक्षा जास्त थकल्यानंतरच बँक प्राथमिक निर्बंध लागू करू शकते.60 दिवसांपेक्षा जास्त थकबाकी झाल्यानंतरच संपूर्ण डिव्हाइस लॉक करण्याची परवानगी असेल.यामुळे ग्राहकांना हप्ते भरून खाते नियमित करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मिळणार आहे..मोबाईल लॉक पण या सुविधा सुरूRBI ने स्पष्ट केले आहे की, डिव्हाइसवर निर्बंध आले तरी ग्राहक पूर्णपणे ऑफलाइन होणार नाहीत. खालील सुविधा सुरू ठेवणे बंधनकारक असेल. यात -इनकमिंग कॉलSMS सेवाSOS किंवा आपत्कालीन सुविधाकामासाठी आवश्यक मूलभूत फीचर्सयामुळे ग्राहकांचे दैनंदिन व्यवहार आणि आपत्कालीन संपर्क पूर्णपणे बंद होणार नाहीत..पर्सनल डेटाग्राहकांच्या गोपनीयतेसाठी RBI ने काही कठोर अटी घातल्या आहेत. कर्जवसुलीच्या नावाखाली बँका किंवा वित्तीय संस्था तुमची कॉन्टॅक्ट लिस्ट, फोटो आणि व्हिडिओ, SMS, कॉल हिस्ट्री, लोकेशन डेटा आणि इतर इतर वैयक्तिक माहिती पाहू शकणार नाही. तसेच डिव्हाइस लॉक करण्यासाठी वापरले जाणारे तंत्रज्ञान डेटा संरक्षणाच्या नियमांनुसार असणे आवश्यक आहे.लॉक करण्यापूर्वी सूचना बंधनकारकडिव्हाइस लॉक करण्यापूर्वी ग्राहकाला लेखी किंवा डिजिटल माध्यमातून पूर्वसूचना देणे आवश्यक असेल. तसेच कर्ज मंजूर करतानाच अशा प्रक्रियेची माहिती स्पष्टपणे देणे बंधनकारक राहील..EMI भरल्यानंतरचे नियमग्राहकाने थकीत रक्कम भरल्यानंतर किंवा खाते नियमित केल्यानंतर संबंधित वित्तीय संस्थेला एका तासाच्या आत डिव्हाइसवरील निर्बंध हटवावे लागतील. आणि एकदा ग्राहकाने EMI भरला जर बँकेने किंवा कर्ज देणाऱ्या संस्थेने वेळेत डिव्हाइस सुरू केले नाही, तर बँकेकडून ग्राहकाला भरपाई मिळेल.RBIच्या नियमानुसार निर्धारीत वेळेपेक्षा जास्त उशीर झाल्यास प्रत्येक तासाला 250 रुपये भरपाई द्यावी लागेल आणि ही रक्कम कर्जाच्या थकीत रकमेपर्यंत मर्यादित असेल..Gold Rate Today: सोन्याने 3 दिवसांतच ग्राहकांना रडवले! असं काय घडलं? मुंबई-पुण्यातील ताजा भाव पाहा.प्री-पेमेंटचा अधिकार कायमRBI ने स्पष्ट केले की, नवीन नियम लागू झाल्यानंतरही ग्राहकांचा कर्ज वेळेपूर्वी पूर्णपणे फेडण्याचा (प्री-पेमेंट) किंवा लोन खाते बंद करण्याचा अधिकार कायम राहणार असून यात संबंधित कर्ज करारातील अटी व शर्ती लागू राहतील. मात्र डिव्हाइस लॉक करण्याच्या प्रक्रियेमुळे या अधिकारावर कोणताही परिणाम होणार नाही.तसेच, कर्ज देणाऱ्या संस्था किंवा बँका RBI ने ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा अधिक निर्बंध ग्राहकांच्या डिव्हाइसवर लागू करू शकणार नाहीत. म्हणजेच, डिव्हाइस लॉक करण्याची प्रक्रिया मनमानी पद्धतीने वापरता येणार नाही..ग्राहकांसाठी महत्त्वाचे EMI वेळेवर न भरल्यास वित्तीय संस्थांना डिव्हाइस लॉक करण्याचा पर्याय कायम राहणार आहे. मात्र आता ही प्रक्रिया निश्चित नियमांनुसार होईल. ग्राहकांना पूर्वसूचना, गोपनीयतेचे संरक्षण, आवश्यक सुविधा सुरू ठेवणे आणि वेळेत डिव्हाइस सुरू न केल्यास भरपाई यांसारखे महत्त्वाचे अधिकार मिळणार आहेत. त्यामुळे कर्जवसुली आणि ग्राहक संरक्षण यामध्ये पारदर्शकता राखली जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.