RBI New Rule: ऑनलाइन पेमेंट करणाऱ्यांसाठी अलर्ट! 10,000 रुपयांपेक्षा जास्त पैशाच्या ट्रान्सफरवर RBI नवीन नियम लावणार

RBI UPI Payment Rule: भारतीय रिझर्व्ह बँक सध्या ऑनलाइन फसवणूक रोखण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे बदल सुचविले आले, ज्यामुळे सर्वसामान्य वापरकर्त्यांची आर्थिक सुरक्षा यातून साध्य होईल. यातच आता डिजिटल पेमेंट अधिक सुरक्षित करण्यासाठी, RBIने 10,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांसाठी नवीन सुरक्षा उपाययोजना प्रस्तावित केल्या आहेत. हा प्रस्ताव विशेषतः ऑथोराइज्ड पुश पेमेंट्स (APPs) शी संबंधित वाढत्या फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. .RBI ने प्रस्तावित केलेल्या नव्या नियमानुसार, जर एखाद्या ग्राहकाने 10,000 पेक्षा रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम नवीन व्यक्तीला किंवा त्या खात्यावर हस्तांतरित केली, तर एक तासाचा अनिवार्य विलंब लागू केला जाईल. याचा सध्या आणि सरल अर्थ असा की, पैसे पाठविल्यानंतर लगेच हस्तांतरित न होता एका तासासाठी थांबवले जातील. या वेळेत, ग्राहकाला व्यवहार रद्द करण्याचा पर्याय असेल, ज्यामुळे त्यांना काही शंका असल्यास किंवा चूक लक्षात आल्यास पैसे हस्तांतरित होण्यापासून रोखता येईल..फसवणूक कमी होणार RBIच्या मते, नॅशनल सायबर क्राईम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) वरील आकडेवारीनुसार, एकूण फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये 10,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे व्यवहार अंदाजे 45 टक्के आहेत, परंतु रकमेच्या बाबतीत त्यांचा वाटा अंदाजे 98.5 टक्क्यांपर्यंत पोहोचतो. यामुळेच या मोठ्या आकाराच्या पेमेंटवर विशेष लक्ष दिले जात आहे. शिवाय, जर एखादा व्यवहार संशयास्पद वाटला, तर बँक ग्राहकाकडून त्या व्यवहाराची पुन्हा खात्री करून घेऊ शकते आणि त्यांना संभाव्य फसवणुकीबद्दल सतर्क करू शकते, ज्यामुळे फसवणूक कमी होण्याची शक्यता आहे..मर्चंट पेमेंट्सना लागू नाहीविशेष म्हणजे प्रस्तावित नमुन्यात, हा नियम मर्चंट पेमेंट्स जसे की UPI खरेदी, ई-मँडेट्स आणि चेक पेमेंट्सना लागू होणार नाही. ग्राहकांच्या सोयीसाठी, 'व्हाईटलिस्टिंग'चा पर्याय दिला जाईल, ज्यामुळे ते विश्वासू व्यक्ती किंवा खात्यांना आधीच मंजुरी देऊन हा विलंब टाळू शकतील. ग्राहकांना फसवणुकीपासून वाचवण्यासाठी RBI हे महत्त्वाचे पाऊल उचलत आहे.