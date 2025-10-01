RBI MPC Meet: नेपाल, भूतान आणि श्रीलंकेत मिळणार रुपयात कर्ज; काय आहे RBIचा प्लॅन?

RBI MPC Meet Outcome: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) भारतासोबत व्यापार करणाऱ्या देशांमध्ये रुपयाचा विस्तार करण्याची योजना जाहीर केली आहे. RBI चा उद्देश म्हणजे नेपाल, भूतान आणि श्रीलंकेसारख्या देशांमध्ये भारतीय बँका थेट रुपयात कर्ज देऊ शकतील, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारात रुपयाचा वापर वाढेल आणि व्यवहार अधिक सुलभ होतील..RBI ने यासाठी तीन पर्याय सुचवले आहेत:पहिला: AD बँकांना (Authorized Dealer Banks) परवानगी द्यावी. त्या बँका थेट भारतीय रुपयात नेपाल, भूतान आणि श्रीलंकेतील कंपन्यांना किंवा संस्थांना कर्ज देऊ शकतील. यामुळे या देशांमध्ये व्यापार करणाऱ्या व्यवसायांना थेट रुपयात कर्ज मिळेल..दुसरा: भारताच्या महत्त्वाच्या व्यापारिक देशांसोबत संदर्भ दर (reference rate) तयार करणे. यामुळे INR आधारित व्यवहार अधिक पारदर्शक आणि सुलभ होतील..तिसरा: Special Rupee Vostro Account (SRVA) मध्ये असलेल्या रोकड रक्कमेमध्ये बदल केला जाईल. ज्यामध्ये त्यांचा वापर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आणि कमर्शियल पेपर्समध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी करता येईल.या उपाययोजनांमुळे भारताचा रुपया अधिक मजबूत होईल आणि भारतीय चलनाचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विस्तार होण्यास मदत होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.