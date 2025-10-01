Personal Finance

RBI MPC Meet: नेपाल, भूतान आणि श्रीलंकेत मिळणार रुपयात कर्ज; काय आहे RBIचा प्लॅन?

RBI MPC Meet Outcome: RBI ने नेपाल, भूतान आणि श्रीलंकेसाठी रुपयात कर्ज देण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. SRVA रकमेचा वापर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आणि कमर्शियल पेपर्समध्ये गुंतवणूक करण्यास करता येईल, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारात रुपयाचा वापर वाढेल.
RBI MPC Meet Outcome: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) भारतासोबत व्यापार करणाऱ्या देशांमध्ये रुपयाचा विस्तार करण्याची योजना जाहीर केली आहे. RBI चा उद्देश म्हणजे नेपाल, भूतान आणि श्रीलंकेसारख्या देशांमध्ये भारतीय बँका थेट रुपयात कर्ज देऊ शकतील, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारात रुपयाचा वापर वाढेल आणि व्यवहार अधिक सुलभ होतील.

