Personal Finance

RBI Rule: बँकेच्या चुकीमुळे तुमचे नुकसान झाले? मग ग्राहकांना मिळू शकते 33 लाखांपर्यंत नुकसान भरपाई; जाणून घ्या नियम

RBI Rule Explain: बँक किंवा वित्तीय संस्थेच्या चुकीमुळे ग्राहकांचे आर्थिक नुकसान झाल्यास RBI ओम्बड्समनकडे तक्रार दाखल करता येते. योग्य प्रकरणांमध्ये आर्थिक नुकसानीसाठी 33 लाख रुपयांपर्यंत भरपाई मिळू शकते.
RBI Allows Compensation of Up to ₹33 Lakh

RBI Rule Alert: Bank Mistake Could Get You Compensation Up to ₹33 Lakh – Know Your Rights

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

RBI Ombudsman Rule: बँकेच्या चुकीमुळे तुमचे पैसे अडकले असतील किंवा आर्थिक नुकसान झाले असेल आणि वारंवार तक्रार करूनही योग्य तो प्रतिसाद मिळत नसेल, तर तुम्हाला दिलासा मिळू शकतो. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या ओम्बड्समन योजनेअंतर्गत ग्राहकांना ठराविक परिस्थितीत 33 लाख रुपयांपर्यंत भरपाई मिळण्याची तरतूद आहे.

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