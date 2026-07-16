RBI Rule: बँकेच्या चुकीमुळे तुमचे नुकसान झाले? मग ग्राहकांना मिळू शकते 33 लाखांपर्यंत नुकसान भरपाई; जाणून घ्या नियम

RBI Ombudsman Rule: बँकेच्या चुकीमुळे तुमचे पैसे अडकले असतील किंवा आर्थिक नुकसान झाले असेल आणि वारंवार तक्रार करूनही योग्य तो प्रतिसाद मिळत नसेल, तर तुम्हाला दिलासा मिळू शकतो. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या ओम्बड्समन योजनेअंतर्गत ग्राहकांना ठराविक परिस्थितीत 33 लाख रुपयांपर्यंत भरपाई मिळण्याची तरतूद आहे..तक्रार कोण करू शकतो?बँक, NBFC किंवा इतर वित्तीय संस्थेच्या सेवेमुळे ग्राहकाला अडचण निर्माण झाली आणि संबंधित संस्थेकडून त्यावर तोडगा मिळाला नाही, तर ग्राहक RBI ओम्बड्समनकडे तक्रार दाखल करू शकतो. मात्र, त्याआधी संबंधित बँक किंवा संस्थेकडे तक्रार नोंदवणे आवश्यक आहे..न्यायालयाची गरज नाहीRBI ची ओम्बड्समन यंत्रणा ही ग्राहकांच्या तक्रारींचे जलद, सोपे आणि विनामूल्य निराकरण करण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेत न्यायालयात जाण्याची आवश्यकता नसते. ग्राहक, बँका, NBFC, प्रीपेड पेमेंट सेवा पुरवठादार आणि क्रेडिट माहिती कंपन्यांमधील वाद सोडवण्यासाठी ही यंत्रणा कार्यरत आहे..किती मोबदला मिळतो?यात तक्रारीच्या रकमेवर कोणतीही मर्यादा नाही. मात्र, बँकेच्या चुकीमुळे ग्राहकाला प्रत्यक्ष आर्थिक नुकसान झाले असल्यास ओम्बड्समन संबंधित संस्थेला 30 लाख रुपयांपर्यंत नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देश देऊ शकतो.याशिवाय ग्राहकाला झालेला मानसिक त्रास, वाया गेलेला वेळ, अतिरिक्त खर्च किंवा छळ यासाठी 3 लाख रुपयांपर्यंत अतिरिक्त भरपाई देण्याचाही आदेश दिला जाऊ शकतो. अशा प्रकारे एकूण मोबदला 33 लाख रुपयांपर्यंत मिळू शकतो..तक्रार कशी केली जते?RBI ओम्बड्समनकडे तक्रार नोंदवताना खालील माहिती द्यावी लागते. यात -तक्रारदाराचे पूर्ण नावमोबाईल क्रमांक आणि पत्तासंबंधित बँक किंवा वित्तीय संस्थेचे नावतक्रार क्रमांक (असल्यास)खाते किंवा कर्जासंबंधी माहितीसंबंधित कागदपत्रेबँकेकडून मिळालेल्या उत्तराची प्रतवरील सर्व कागदपत्रांसह ग्राहकाकडून तक्रार दाखल केल्यास या प्रकरणाची सुनावणी करून RBI ओम्बड्समनकडून निर्णय दिला जातो..बँकिंग व्यवहारातील आणि सेवांतील अडचणी, कर्ज प्रक्रिया किंवा डिजिटल व्यवहारांमधील चुका यांसारख्या अनेक बाबींवर ग्राहक RBI ओम्बड्समनकडे दाद मागू शकतात. त्यामुळे बँकेकडून न्याय मिळत नसेल तर ही यंत्रणा ग्राहकांसाठी प्रभावी पर्याय ठरू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.