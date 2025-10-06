RBI ECL Rule: आरबीआयच्या नवीन नियमांमुळे खासगी बँकांचे कर्ज महागणार? कोणत्या बँकांवर होणार परिणाम?

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) खासगी बँकांशी संबंधित एक मोठा निर्णय घेतला असून, त्याचा थेट परिणाम कर्जदारांवर होऊ शकतो. आता “Expected Credit Loss” (ECL) म्हणजेच अपेक्षित कर्ज नुकसान प्रणाली 1 एप्रिल 2027 पासून लागू होणार आहे. तसेच बँका आणि त्यांच्याशी संबंधित कंपन्यांमधील बिझनेस ओव्हरलॅपवर लावलेला प्रस्तावित बंदीचा निर्णयही मागे घेतला आहे. या निर्णयामुळे कर्ज घेणे महाग होणार का, असा प्रश्न निर्माण होत आहे..सर्वप्रथम, ECL म्हणजे नेमकं काय हे समजून घेणं महत्त्वाचं आहे. या प्रणालीखाली बँकांना भविष्यात किती नुकसान होऊ शकतं, किती कर्ज फेडले जाणार नाही याचा अंदाज आधीच लावावा लागतो. आतापर्यंत बहुतांश बँका कर्ज जास्त झाल्यानंतरच तरतूद (Provision) करत असत. मात्र, नवीन नियमांनुसार बँकांना हे नुकसान किती होईल याचा अंदाज आधीच बांधावा लागणार आहे आणि त्यासाठी निधी राखून ठेवावा लागेल..DMart Stock Price: डीमार्टच्या प्रॉफिटमध्ये 15 टक्के वाढ; तरीही शेअर 3 टक्के घसरला, गुंतवणूक करावी का?.लोन महाग होण्याची शक्यताबँकांना संभाव्य नुकसानाचा अंदाज आधीच घेऊन त्यासाठी तरतूद करावी लागल्याने, त्यांच्यावर आर्थिक दबाव वाढू शकतो. अशावेळी बँका व्याजदर वाढवून हा भार ग्राहकांवर टाकू शकतात. त्यामुळे खासगी बँकांकडून कर्ज घेणे काही प्रमाणात महाग होण्याची शक्यता आहे. मात्र, हा नियम सर्व बँकांवर लागू होणार नाही..अहवालानुसार HDFC, ICICI आणि Axis Bank सारख्या मोठ्या खासगी बँकांवर या नियमाचा जास्त परिणाम होणार नाही. कारण त्यांच्याकडे आधीपासूनच अतिरिक्त तरतूद (Provision) जमा आहे. उदाहरणार्थ, HDFC कडे सुमारे ₹36,600 कोटींची तरतूद आहे, तर ICICI कडे ₹13,100 कोटींची. त्यामुळे या बँकांवर आर्थिक ताण येणार नाही..Tata Group: तुमच्या खिशात 14,996 रुपये असतील तर, तुम्ही टाटा कंपनीचे पार्टनर बनू शकता, कसं ते जाणून घ्या.RBI ने या प्रणालीचा परिणाम कमी करण्यासाठी बँकांना 2031 पर्यंतचा वेळ दिला आहे. यामुळे ज्या बँकांचे पूर्वी NPA (Non-Performing Assets) जास्त होते, त्यांच्यावर जास्त परिणाम होणार आहे..थोडक्यात सांगायचं तर, RBI च्या ECL प्रणालीमुळे काही बँकांकडून कर्ज घेणे थोडेसे महाग होऊ शकते, पण HDFC आणि ICICI सारख्या बँकांवर याचा परिणाम होणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.