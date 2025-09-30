RCB for Sale: विराट कोहलीची टीम विकली जाणार; अदानी होणार आरसीबीचे नवे मालक?

RCB for Sale: रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (RCB) ही विराट कोहलीची टीम आणि आयपीएलची सर्वात लोकप्रिय फ्रँचायझी आहे. RCB आता नवीन मालकांच्या शोधात असल्याची मोठी बातमी समोर आली आहे. आयपीएलचे माजी बॉस ललित मोदी यांनी सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टमुळे या चर्चेला आणखी जोर आला आहे. मोदींच्या म्हणण्यानुसार, सध्याचे मालक डायाजिओ पीएलसी (Diageo PLC) यांनी ही टीम विकण्याचा निर्णय घेतला असून मोठ्या ग्लोबल फंड्स आणि सॉवरेन फंड्सशी चर्चा सुरू आहे..2025 हे वर्ष आरसीबीसाठी दोन कारणांनी खास ठरले. एकीकडे त्यांनी पहिल्यांदाच आयपीएलचं विजेतेपद जिंकून इतिहास रचला, तर दुसरीकडे टीमच्या रॅलीत 11 लोकांचा मृत्यू झाला. या सगळ्या घडामोडीनंतर आता फ्रँचायझी विक्रीची चर्चा सुरु आहे..ललित मोदी यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं की, आरसीबी विक्रीबाबत आधी अनेक अफवा पसरल्या होत्या, परंतु आता सध्याच्या मालकांनी टीम आपल्या बॅलन्स शीटमधून काढून टाकण्याचा अंतिम निर्णय घेतल्याचं दिसत आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून डायाजिओ विविध गुंतवणूकदारांशी संपर्कात आहे. आरसीबीकडे चाहतावर्ग, चांगला संघ आणि व्यवस्थापनामुळे ही फ्रँचायझी मोठ्या किंमतीला विकली जाण्याची शक्यता आहे..RBI Rules: RBIने सर्वसामान्यांना दिला मोठा दिलासा; 'या' तारखेपासून कर्ज घेणे होणार सोपे, EMI पण कमी होणार.आता सगळ्यांचे लक्ष गौतम अदानींकडे लागले आहे. आशियातील दुसरे सर्वात श्रीमंत उद्योगपती असलेले अदानी यापूर्वी दोनदा आयपीएलमध्ये प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करूनही यशस्वी झाले नाहीत. 2021 मध्ये त्यांनी गुजरात टायटन्ससाठी बोली लावली होती, पण त्यांना टीम मिळाली नाही. नंतर टॉरेंट ग्रुपनेही जास्त बोली लावून ती संधी हिसकावून घेतली..RBI Deputy Governor: कोण आहेत आरबीआयचे नवे डेप्युटी गव्हर्नर शिरीष चंद्र मुर्मू? सरकारने केली नियुक्ती.जर यावेळी अदानींनी आरसीबी विकत घेतली, तर आयपीएलमध्ये एक वेगळीच स्पर्धा पाहायला मिळू शकते. कारण मुंबई इंडियन्सचे मालक मुकेश अंबानी आणि आरसीबीचे संभाव्य नवे मालक अदानी, या दोन उद्योगसम्राटांमधील स्पर्धा मैदानावरही पाहायला मिळू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.