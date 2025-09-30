RCB for Sale: विराट कोहलीची टीम विकली जाणार; अदानी होणार आरसीबीचे नवे मालक?

Personal Finance

RCB for Sale: रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (RCB) टीम विक्रीसाठी आहे, अशी चर्चा सुरू आहे. माजी आयपीएल प्रमुख ललित मोदी यांनी सांगितले की सध्याचे मालक डायाजिओ पीएलसी नवीन खरेदीदार शोधत आहेत.
राहुल शेळके
RCB for Sale: रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (RCB) ही विराट कोहलीची टीम आणि आयपीएलची सर्वात लोकप्रिय फ्रँचायझी आहे. RCB आता नवीन मालकांच्या शोधात असल्याची मोठी बातमी समोर आली आहे. आयपीएलचे माजी बॉस ललित मोदी यांनी सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टमुळे या चर्चेला आणखी जोर आला आहे. मोदींच्या म्हणण्यानुसार, सध्याचे मालक डायाजिओ पीएलसी (Diageo PLC) यांनी ही टीम विकण्याचा निर्णय घेतला असून मोठ्या ग्लोबल फंड्स आणि सॉवरेन फंड्सशी चर्चा सुरू आहे.

