Reliance Industries: रिलायन्सच्या AGM नंतर मुकेश अंबानींना 21 हजार कोटींचा फटका; अपेक्षित नव्हतं तेच घडलं

रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या AGM नंतर शेअर्समध्ये 2% पेक्षा जास्त घसरण झाली, ज्यामुळे कंपनीचे व्हॅल्यूएशन 40 हजार कोटींनी कमी झाले. मुकेश अंबानींच्या नेटवर्थमध्ये 2.43 अब्ज डॉलर्स (21 हजार कोटी रुपये) घट झाली असून एकूण संपत्ती 96.5 अब्ज डॉलर्सवर आली आहे. तरीही अंबानी जगातील टॉप 20 श्रीमंतांच्या यादीत 19व्या स्थानावर कायम आहेत..Reliance Industries AGM 2025 Updates: देशातील सर्वात मोठी कंपनी रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत (AGM) अनेक मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या. यात जिओच्या IPOचा आणि नव्या वेंचर्स सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आला. मात्र, या घोषणांनंतरही कंपनीच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली. रिलायन्स इंडस्ट्रीजचा शेअर तब्बल 2.21 टक्क्यांनी कोसळून 1357.05 रुपयांवर बंद झाला. यामुळे कंपनीच्या मार्केट व्हॅल्यूएशनमधून तब्बल 40 हजार कोटी रुपयांहून अधिक संपत्ती कमी झाली..अंबानींच्या संपत्तीत तब्बल 21 हजार कोटींची घटरिलायन्स शेअर घसरल्याचा थेट फटका उद्योगपती मुकेश अंबानी यांना बसला. ब्लूमबर्ग बिलियनेअर्स इंडेक्सनुसार, अंबानी यांच्या संपत्तीत 2.43 अब्ज डॉलर्स (सुमारे 21 हजार कोटी रुपये) इतकी घट झाली. .Urjit Patel: कोण आहेत उर्जित पटेल? IMFमध्ये कार्यकारी संचालक म्हणून नियुक्ती; नोटबंदीत बजावली महत्त्वाची भूमिका .काही दिवसांपूर्वी त्यांची नेटवर्थ 101 अब्ज डॉलर्स इतकी झाली होती, मात्र त्यानंतर सतत घट होत असून सध्या त्यांची एकूण नेटवर्थ 96.5 अब्ज डॉलर्स इतकी राहिली आहे. म्हणजेच 25 ऑगस्टपासून आतापर्यंत अंबानींच्या संपत्तीत तब्बल 4.5 अब्ज डॉलर्सची (सुमारे 37 हजार कोटी रुपये) घट झाली आहे..अंबानी अजूनही टॉप 20 श्रीमंतांमध्ये मोठी घसरण होऊनही मुकेश अंबानी अजूनही जगातील टॉप 20 श्रीमंतांच्या यादीत आपले स्थान टिकवून आहेत. ते सध्या जगातील 19 वे सर्वाधिक श्रीमंत उद्योगपती आहेत. .Govt Loan: फक्त आधार कार्डवर मिळणार 90 हजारांचे कर्ज; तेही गॅरंटीशिवाय, सरकारने वाढवली योजनेची मुदत.शेअर बाजारात पुढे काय?सध्या रिलायन्सच्या शेअर्समध्ये घसरण झाली असली, तरी तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की पुढील काही दिवसांत कंपनीच्या शेअर्समध्ये पुन्हा तेजी दिसू शकते. चालू आर्थिक वर्षातच रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या शेअर्सनी गुंतवणूकदारांना 11 टक्क्यांपेक्षा जास्त परतावा दिला आहे..FAQsQ1. रिलायन्सचा शेअर किती घसरला?(How much did Reliance shares fall?)- रिलायन्स इंडस्ट्रीजचा शेअर 2.21% घसरून 1357.05 रुपयांवर बंद झाला.Q2. या घसरणीचा मुकेश अंबानींवर किती परिणाम झाला?(What was the impact on Mukesh Ambani’s net worth?)- अंबानींच्या संपत्तीत तब्बल 2.43 अब्ज डॉलर्स (21,000 कोटी रुपये) इतकी घट झाली.Q3. सध्या अंबानींची एकूण संपत्ती किती आहे?(What is Mukesh Ambani’s current net worth?)- त्यांची एकूण संपत्ती सध्या 96.5 अब्ज डॉलर्स आहे.Q4. ते जगातील कितव्या क्रमांकाचे श्रीमंत व्यक्ती आहेत?(Where does Ambani stand in the global billionaire ranking?)- अंबानी सध्या जगातील 19वे सर्वाधिक श्रीमंत उद्योगपती आहेत.Q5. भविष्यात रिलायन्स शेअर्समध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे का?(Is there a chance of Reliance shares rising again?)- होय, तज्ञांच्या मते पुढील काही दिवसांत शेअरमध्ये पुन्हा तेजी दिसू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.