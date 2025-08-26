Most Expensive Metal: जगातील सर्वात महागडा धातू कोणता? किंमत इतकी जास्त की सोनं-चांदीही स्वस्त वाटेल

रोडियम हा जगातील सर्वात महागडा धातू असून त्याची किंमत सोन्या–चांदीपेक्षा कितीतरी जास्त आहे. तो प्रामुख्याने गाड्यांच्या कॅटलिटिक कन्वर्टरमध्ये आणि दागिन्यांच्या कोटिंगसाठी वापरला जातो. उपलब्धता कमी आणि मागणी जास्त असल्याने त्याचा दर प्रति ग्रॅम ₹22,000 पेक्षा अधिक पोहोचला आहे..Most Expensive Metal: आपण नेहमी सोन्या–चांदीच्या किंमतीवर लक्ष ठेवतो. दागिन्यांचा गुंतवणुकीसाठी किंवा लग्नसमारंभात त्यांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो. पण तुम्हाला माहिती आहे का, एक असा धातू आहे जो सोन्या–चांदीपेक्षा कितीतरी पटीने महाग आहे. या धातूचे नाव आहे रोडियम (Rhodium). अहवालानुसार रोडियम हा जगातील सर्वात महागडा धातू आहे आणि याची किंमत सोन्यापेक्षा अधिक आहे..कुठे मिळतो रोडियम?रोडियम जमिनीखाली मिळत नाही. पृथ्वीच्या बाहेरील थरात तो अतिशय कमी प्रमाणात आढळतो. प्रामुख्याने प्लॅटिनम आणि निकेलच्या खाणींमध्ये इतर धातूं सोब तो सापडतो. त्याला इतर धातूंपासून वेगळं करणं आणि शुद्ध करणं हे अतिशय खर्चिक आणि कठीण आहे. यामुळेच दरवर्षी जगभरात रोडियमचं उत्पादन अत्यल्प होतं. त्याची मागणी मात्र सतत वाढत असल्यामुळे किंमती गगनाला भिडतात..कुठे होतो वापर?रोडियमची चमक, ताकद आणि गंज न लागणारी वैशिष्ट्यं यामुळे तो अधिक मौल्यवान ठरतो.सर्वाधिक वापर हा गाड्यांमधील प्रदूषण कमी करणाऱ्या कॅटलिटिक कन्वर्टरमध्ये होतो.सोन्या–चांदीच्या दागिन्यांची चमक वाढवण्यासाठी रोडियम कोटिंग केले जाते. त्यामुळे दागिन्यांची झळाळी दीर्घकाळ टिकते.याशिवाय इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आणि वैज्ञानिक उपकरणांमध्येही त्याचा वापर केला जातो..किती आहे किंमत?रोडियमच्या किंमती सतत बदलत असतात. सध्या त्याचा दर ₹22,300 प्रति ग्रॅम आहे, तर 24 कॅरेट सोन्याचा दर सुमारे ₹11,000 प्रति ग्रॅम आहे. 2021 मध्ये रोडियमचा भाव तब्बल 29,000 डॉलर प्रति औंस (सुमारे ₹25 लाख) पर्यंत गेला होता. तुलना केली तर सोने 95–98 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम मिळते, पण रोडियम मात्र लाखोंमध्ये विकले जाते..Mutual Fund Tips: महिलांसाठी म्युच्युअल फंड: छोट्या गुंतवणुकीतून आर्थिक स्वातंत्र्य कसं मिळवायचं?.जगात काही धातू फारच कमी प्रमाणात मिळतात, त्यांना रेअर मेटल म्हटलं जातं. सध्या चीन जगातील 90% रेअर मेटल उत्पादन करतो. मात्र पुढील 15–20 वर्षांत हे धातू तिथेही संपुष्टात येऊ शकतात, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. इंडियम 10 वर्षांत, प्लॅटिनम 15 वर्षांत आणि चांदी 20 वर्षांत संपुष्टात येण्याचा धोका आहे..Bajaj Allianz: 15,200 रुग्णालयांचा बजाज अॅलिअन्झला दणका; कॅशलेस सेवा केली बंद, काय आहे कारण?.तज्ज्ञांच्या मते, या मौल्यवान धातूंना वाचवण्याचा उत्तम मार्ग म्हणजे रीसायकलिंग. जुना मोबाईल, संगणक, टीव्ही, गाड्या आणि इतर उपकरणांत या धातूंचे छोटे–छोटे अंश असतात. त्यांचा पुनर्वापर केल्यास खाणींवरील ताण कमी होईल, खर्चही वाचेल आणि पर्यावरणालाही हानी होणार नाही..FAQsQ1. रोडियम कुठे मिळतो?- तो थेट जमिनीत मिळत नाही; प्रामुख्याने प्लॅटिनम आणि निकेलच्या खाणींमध्ये इतर धातूं सोबत आढळतो.Q2. रोडियमचा सर्वाधिक वापर कुठे होतो?- गाड्यांतील प्रदूषण कमी करणाऱ्या कॅटलिटिक कन्वर्टरमध्ये आणि सोन्या–चांदीच्या दागिन्यांवर कोटिंगसाठी.Q3. रोडियमची किंमत किती आहे?- सध्या दर सुमारे ₹22,300 प्रति ग्रॅम आहे, जो सोन्याच्या दुपटीहून अधिक आहे.Q4. भविष्यात रोडियमसारखे रेअर मेटल्स संपतील का?- तज्ज्ञांच्या मते ते पूर्णपणे संपणार नाहीत, पण उपलब्धता खूप कमी होईल आणि भाव वाढतील.Q5. त्यांचं संरक्षण कसं करता येईल?- जुन्या मोबाईल, संगणक, गाड्या यांसारख्या वस्तू रीसायकल करून या धातूंचा पुनर्वापर करता येतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.