Personal Finance

Most Expensive Metal: जगातील सर्वात महागडा धातू कोणता? किंमत इतकी जास्त की सोनं-चांदीही स्वस्त वाटेल

Most Expensive Metal: रोडियम जमिनीखाली मिळत नाही. पृथ्वीच्या बाहेरील थरात तो अतिशय कमी प्रमाणात आढळतो. प्रामुख्याने प्लॅटिनम आणि निकेलच्या खाणींमध्ये इतर धातूं सोब तो सापडतो.
Most Expensive Metal
Most Expensive MetalSakal
राहुल शेळके
Updated on
Summary

  • रोडियम हा जगातील सर्वात महागडा धातू असून त्याची किंमत सोन्या–चांदीपेक्षा कितीतरी जास्त आहे.

  • तो प्रामुख्याने गाड्यांच्या कॅटलिटिक कन्वर्टरमध्ये आणि दागिन्यांच्या कोटिंगसाठी वापरला जातो.

  • उपलब्धता कमी आणि मागणी जास्त असल्याने त्याचा दर प्रति ग्रॅम ₹22,000 पेक्षा अधिक पोहोचला आहे.

Most Expensive Metal: आपण नेहमी सोन्या–चांदीच्या किंमतीवर लक्ष ठेवतो. दागिन्यांचा गुंतवणुकीसाठी किंवा लग्नसमारंभात त्यांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो. पण तुम्हाला माहिती आहे का, एक असा धातू आहे जो सोन्या–चांदीपेक्षा कितीतरी पटीने महाग आहे. या धातूचे नाव आहे रोडियम (Rhodium). अहवालानुसार रोडियम हा जगातील सर्वात महागडा धातू आहे आणि याची किंमत सोन्यापेक्षा अधिक आहे.

Loading content, please wait...
gold
Business
Finance
metal
Silver
gold and silver
Investment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com