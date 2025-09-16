Robin Uthappa’s Net worth: रॉबिन उथप्पा किती कोटींचा मालक आहे? निवृत्तीनंतर कशी करतो कमाई?

माजी भारतीय क्रिकेटपटू रॉबिन उथप्पाला अंमलबजावणी संचालनालयाने चौकशीसाठी बोलावले आहे. आयपीएल, ब्रँड एंडोर्समेंट, सोशल मीडिया प्रमोशन आणि गुंतवणुकीतून त्याची कमाई सुरू आहे. सध्या ED ने त्याला ऑनलाइन बेटिंग प्रकरणात नोटीस पाठवली आहे..Robin Uthappa’s Net worth: भारताचा माजी क्रिकेटपटू रॉबिन उथप्पा सध्या चर्चेत आहे. ऑनलाइन बेटिंग अॅपशी संबंधित प्रकरणात, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) त्याला नोटीस दिली असून 22 सप्टेंबरला चौकशीसाठी बोलावले आहे. .याच प्रकरणात टीम इंडियाचा माजी क्रिकेटपटू युवराज सिंग याालाही 23 सप्टेंबरला ED कडून समन मिळाले आहे. दोन्ही क्रिकेटपटूंशी दिल्लीमधील ED मुख्यालयात चौकशी होणार आहे. या प्रकरणामुळे उथप्पाच्या वैयक्तिक आयुष्याबरोबरच त्याची कमाईही चर्चेचा विषय बनत आहे..टी-20 वर्ल्ड कपमध्ये कामगिरीरॉबिन उथप्पा 11 नोव्हेंबर 1985 रोजी कर्नाटकातील कोडगू जिल्ह्यात जन्मला. त्याने 2006 मध्ये भारतीय वनडे संघात पदार्पण केलं आणि भारतीय संघासाठी अनेक महत्वाच्या सामन्यात खेळला. विशेषतः 2007 च्या ICC टी-20 वर्ल्ड कपमध्ये रॉबिनच्या फलंदाजीमुळे भारतीय संघ विजयाच्या जवळ गेला. या स्पर्धेनंतर तो टी-20 क्रिकेटसाठी विश्वासार्ह खेळाडू म्हणून ओळखला जावू लागला..Gold vs Sensex: सोनं की शेअर बाजार कशात गुंतवणूक करावी? कोणी दिला जास्त परतावा? जाणून घ्या इसिहास .आयपीएलमधील कारकीर्दमुंबई इंडियन्स, रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू, चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स आणि राजस्थान रॉयल्स अशा मोठ्या फ्रँचायझींसाठी तो खेळला. आयपीएलमध्ये दीर्घकाळ खेळल्यामुळे त्याला चांगलाच आर्थिक फायदा झाला..रोबिनची संपत्ती‘Times of India’ च्या अहवालानुसार, रॉबिन उथप्पाची एकूण संपत्ती अंदाजे 110 कोटी (सुमारे 13 मिलियन USD) आहे. त्याच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत क्रिकेटमधील कमाई, ब्रँड एंडोर्समेंट, सोशल मीडिया प्रमोशन आणि गुंतवणूक आहेत. क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतल्यानंतरही तो सोशल मीडिया आणि ब्रँड प्रमोशनमधून सक्रिय आहे, ज्यातून त्याची कमाई सुरूच आहे..ITR Refund: ITR दाखल केल्यानंतर रिफंड किती दिवसात मिळतो? रिफंड स्टेटस कसा तपासावा? .कुटुंब आणि शिक्षणरॉबिनचे कुटुंबही खेळाशी जोडलेलं आहे. त्याचे वडील वेणु उथप्पा आंतरराष्ट्रीय हॉकी अंपायर होते आणि कर्नाटक हॉकी असोसिएशनचे अध्यक्ष देखील होते. आई रोसलीन मलयाळी घर सांभाळतात, तर त्यांना एक बहीण शैरॉन आहे. रॉबिनने 3 मार्च 2016 रोजी शीथल गौतम यांच्याशी विवाह केला आणि त्यांना दोन मुले आहेत, नील आणि ट्रिनिटी..शाळेतील शिक्षण दिल्ली पब्लिक स्कूल, नवी दिल्ली येथे झाले आणि पुढे बेंगळुरू येथील श्री भगवान महावीर जैन कॉलेजमधून उच्च शिक्षण पूर्ण केले. हॉकी आणि टेनिसमध्येही राष्ट्रीय स्तरावर भाग घेतला. क्रिकेटमधून निवृत्तीनंतर रॉबिन उथप्पा सोशल मीडिया, ब्रँड प्रमोशन आणि विविध जाहिरात प्रोजेक्टमध्ये काम करतो..FAQs 1. रॉबिन उथप्पाची एकूण संपत्ती किती आहे?- सुमारे ₹110 कोटी (सुमारे 13 मिलियन USD) आहे.2. निवृत्तीनंतर रोबिन उथप्पाच्या कमाईचा स्त्रोत काय?- तो सोशल मीडिया, ब्रँड प्रमोशन आणि विविध जाहिरात प्रोजेक्टवर काम करतोय.3. ED ने त्याला चौकशीसाठी का बोलावलं?- ऑनलाइन बेटिंग अॅपशी संबंधित प्रकरणात चौकशीसाठी.4. रॉबिनच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत काय आहे?- क्रिकेट, आयपीएल, ब्रँड एंडोर्समेंट, सोशल मीडिया प्रमोशन आणि गुंतवणूक..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.