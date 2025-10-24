Mutual Fund New Rule: म्युच्युअल फंडचे नियम लवकरच बदलणार; गुंतवणूक करण्यापूर्वी जाणून घ्या नियम

Mutual Fund New Rule: म्युच्युअल फंडमधील गुंतवणुकीचे नियम लवकरच बदलणार आहेत. सध्या शेअर बाजारात गुंतवणुकीचा सर्वात सुरक्षित आणि लोकप्रिय मार्ग म्हणजे म्युच्युअल फंड. लाखो गुंतवणूकदार एसआयपीच्या माध्यमातून नियमित गुंतवणूक करत आहेत आणि त्यामुळे त्यांना सरकारी बचत योजना किंवा एफडीपेक्षा चांगला परतावा मिळतो. .मात्र आता, या गुंतवणुकीच्या प्रक्रियेत मोठा बदल होणार आहे. बाजार नियामक सेबीने म्युच्युअल फंड खाते उघडणे आणि सुरुवातीच्या गुंतवणुकीबाबत नवा नियम प्रस्तावित केला आहे, जो लवकरच लागू होण्याची शक्यता आहे..BR Shetty: एका रात्रीत नशिब बदललं; 880000000000 रुपयांची कंपनी फक्त 74 रुपयांना विकली; आता कोर्टाने ठोठावला 408 कोटींचा दंड.सध्या म्युच्युअल फंड खातं उघडण्यासाठी ‘केवायसी’ (Know Your Customer) प्रक्रिया अनिवार्य आहे. मात्र काही वेळा खातं उघडण्याची प्रक्रिया केवायसी पूर्ण होण्यापूर्वीच सुरु होते. अशा अपूर्ण केवायसी तपशीलांमुळे गुंतवणूकदारांना व्यवहार करताना, पैसे काढताना किंवा डिव्हिडंड मिळवताना अडचणी येतात. यामुळे म्युच्युअल फंड योजना चालवणाऱ्या अॅसेट मॅनेजमेंट कंपन्यांना (AMC) देखील अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. कंपन्यांना गुंतवणूकदारांना योजने-संबंधित माहिती पाठवताना आणि रक्कम जमा करताना अनेक तांत्रिक समस्या येतात..सेबीचा नवा प्रस्तावया समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी सेबीने नवीन प्रस्ताव आणला आहे. प्रस्तावानुसार, एएमसींना फंड खाते फक्त केवायसी दस्तावेजांची संपूर्ण पडताळणी झाल्यानंतरच उघडावे लागेल. यानंतर हे दस्तावेज केवायसी रजिस्ट्रेशन एजन्सी (KRA) कडे तपासणीसाठी पाठवले जातील. फक्त त्या वेळीच गुंतवणूक सुरू करता येईल, जेव्हा KRA संबंधित खात्याला ‘केवायसी कंप्लायंट’ म्हणून मान्यता देईल..Premium | Diwali Market : दिवाळीत बाजाराचा उत्साह पण कधीपर्यंत टिकेल?.गुंतवणूकदारांना केवायसी प्रक्रियेच्या प्रत्येक टप्प्याची माहिती त्यांच्या नोंदणीकृत ईमेल आणि मोबाईल क्रमांकावर दिली जाईल. त्यामुळे कोणता टप्पा पूर्ण झाला आणि खाते गुंतवणुकीसाठी तयार आहे की नाही, हे गुंतवणूकदारांना स्पष्ट कळेल.एकूणच, सेबीचा उद्देश गुंतवणूक प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित बनवण्याचा आहे. या बदलामुळे गुंतवणूकदारांचे हित सुरक्षित राहील आणि एएमसींनाही खात्यांचे व्यवस्थापन करण्यास सोपे होईल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.