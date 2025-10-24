Personal Finance

Mutual Fund New Rule: म्युच्युअल फंडचे नियम लवकरच बदलणार; गुंतवणूक करण्यापूर्वी जाणून घ्या नियम

Mutual Fund New Rule: सेबी लवकरच म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवणुकीसाठी नवे नियम लागू करणार आहे. आता केवायसी पूर्ण होण्यापूर्वी कोणतेही फंड खाते उघडता येणार नाही.
राहुल शेळके
Mutual Fund New Rule: म्युच्युअल फंडमधील गुंतवणुकीचे नियम लवकरच बदलणार आहेत. सध्या शेअर बाजारात गुंतवणुकीचा सर्वात सुरक्षित आणि लोकप्रिय मार्ग म्हणजे म्युच्युअल फंड. लाखो गुंतवणूकदार एसआयपीच्या माध्यमातून नियमित गुंतवणूक करत आहेत आणि त्यामुळे त्यांना सरकारी बचत योजना किंवा एफडीपेक्षा चांगला परतावा मिळतो.

