Personal Finance

Shark Tank USA: भारतीय तरुणाचा अमेरिकेत डंका! फक्त 2 चमच्यांच्या आयडियासाठी मिळाली ₹3.3 कोटींची ऑफर

Indian Entrepreneur Impresses Shark Tank USA Investors gets ₹3.3 Crore Offer: भारतीय वंशाचे डिझायनर राहुल अग्रवाल यांनी तयार केलेल्या दोन अनोख्या मोजमापाच्या चमच्यांच्या आयडियाने Shark Tank USA मधील गुंतवणूकदारांचे लक्ष वेधले.
Shark Tank USA: Indian-Origin Designer Gets ₹3.3 Crore Offer for Innovative Measuring Spoon Idea

Shark Tank USA: Indian-Origin Designer Gets ₹3.3 Crore Offer for Innovative Measuring Spoon Idea

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Rahul Agrawal’s Invention Wins a $350,000 Investment Offer: रोजच्या वापरातील एखाद्या छोट्याशा वस्तूला वेगळं रूप देऊन मोठा व्यवसाय उभा करता येऊ शकतो. भारतीय वंशाचे प्रॉडक्ट डिझायनर राहुल अग्रवाल यांनी हेच करून दाखवलं आहे. स्वयंपाकघरात वापरल्या जाणाऱ्या चमच्याला त्यांनी नवं डिझाइन दिलं. त्यांच्या या भन्नाट कल्पनेने अमेरिकेतील लोकप्रिय बिझनेस रिअॅलिटी शो ‘Shark Tank USA’ मधील गुंतवणूकदारांचं लक्ष वेधून घेतलं. त्यांच्या Pollygon Design या स्टार्टअपला सुमारे 3.3 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची ऑफर मिळाली.

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