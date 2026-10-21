Shark Tank USA: भारतीय तरुणाचा अमेरिकेत डंका! फक्त 2 चमच्यांच्या आयडियासाठी मिळाली ₹3.3 कोटींची ऑफर

Rahul Agrawal’s Invention Wins a $350,000 Investment Offer: रोजच्या वापरातील एखाद्या छोट्याशा वस्तूला वेगळं रूप देऊन मोठा व्यवसाय उभा करता येऊ शकतो. भारतीय वंशाचे प्रॉडक्ट डिझायनर राहुल अग्रवाल यांनी हेच करून दाखवलं आहे. स्वयंपाकघरात वापरल्या जाणाऱ्या चमच्याला त्यांनी नवं डिझाइन दिलं. त्यांच्या या भन्नाट कल्पनेने अमेरिकेतील लोकप्रिय बिझनेस रिअॅलिटी शो ‘Shark Tank USA’ मधील गुंतवणूकदारांचं लक्ष वेधून घेतलं. त्यांच्या Pollygon Design या स्टार्टअपला सुमारे 3.3 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची ऑफर मिळाली..स्वयंपाक करताना किंवा बेकिंगसाठी वेगवेगळ्या प्रमाणात पदार्थ मोजायचे असतील, तर अनेक आकारांचे चमचे लागतात. त्यामुळे स्वयंपाकघरातील ड्रॉवरमध्ये फक्त चमच्यांसाठीच जास्त जागा व्यापली जाते. त्यामुळे राहुल यांनी याच समस्येवर एक अनोखा उपाय शोधला..Gold Rate Today: सोन्याचे भाव घसरले, तरी दसऱ्याच्या मूहर्तावर खरेदी कमी! कारण काय? 10 ग्रॅमचा ताजा भाव किती?.चमच्याचं डिझाइन नेमकं कसं आहे?राहुल यांच्या ब्रँडने तयार केलेल्या मोजमापाच्या चमच्यांच्या सेटमध्ये सहा पारंपरिक चमच्यांऐवजी फक्त दोन सपाट आणि लवचिक चमचे आहेत. गरजेनुसार त्यांना ठरावीक ठिकाणी दाबून वाकवता येतं आणि वेगवेगळ्या प्रमाणात पदार्थ मोजता येतात.मोठ्या चमच्याचा वापर अर्धा टेबलस्पून, एक टेबलस्पून आणि दोन टेबलस्पून मोजण्यासाठी करता येतो. तर लहान चमच्याने पाव टीस्पून, अर्धा टीस्पून आणि एक टीस्पून मोजता येतो.या चमच्यांची जाडी सुमारे 2.8 मिलिमीटर आहे. वापर झाल्यानंतर ते पुन्हा सपाट करता येतात. शिवाय, त्यामध्ये चुंबक बसवण्यात आले आहेत. त्यामुळे ते फ्रिजवर चिकटवून ठेवता येतात. कमी जागेत व्यवस्थित साठवता येणं हे या डिझाइनचं वैशिष्ट्य आहे..कोण आहेत राहुल अग्रवाल?राहुल अग्रवाल हे भारतीय वंशाचे इनोव्हेटर आणि प्रॉडक्ट डिझायनर आहेत. त्यांनी अहमदाबाद येथील नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ डिझाइनमधून शिक्षण घेतलं आहे. इंडस्ट्रियल डिझाइन, प्रॉडक्ट डिझाइन आणि यूजर एक्सपीरियन्स अशा क्षेत्रांत अनुभव घेतल्यानंतर त्यांनी स्वतःचा व्यवसाय सुरू केला. ऑक्टोबर 2016 मध्ये त्यांनी Pollygon Design या कंपनीची स्थापना केली. दैनंदिन जीवनात वापरल्या जाणाऱ्या वस्तू अधिक सोप्या, उपयोगी आणि सोयीस्कर बनवणं हा त्यांच्या व्यवसायामागील मुख्य उद्देश आहे..LPG Gas Price Today: दिवाळीपूर्वी गॅस सिलिंडर स्वस्त की महाग? पुणे, मुंबई, नागपूरसह महाराष्ट्रातील दर जाणून घ्या.कोणी केली गुंतवणुकीची ऑफर?‘Shark Tank USA’ च्या 18 व्या सीझनमधील चौथ्या एपिसोडमध्ये राहुल यांनी आपली बिझनेस आयडिया सादर केली. त्यानंतर अभिनेत्री आणि गुंतवणूकदार मिंडी कलिंग आणि गुंतवणूकदार लोरी ग्रीनर यांनी एकत्रितपणे त्यांना 3.5 लाख डॉलर म्हणजेच सुमारे 3.3 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची ऑफर दिली.या करारानुसार, गुंतवणूकदारांना कंपनीतील 8 टक्के हिस्सेदारी आणि अतिरिक्त 2 टक्के अॅडव्हायजरी इक्विटी देण्याची सहमती झाली. या व्यवहारानुसार कंपनीचं मूल्यांकन सुमारे 35 लाख डॉलर ठरवण्यात आलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.