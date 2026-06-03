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Silver New Rule: चांदीवर केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय! आयात शुल्क वाढीनंतर आता नवा नियम लागू; किमती वाढणार?

Silver Import New Rule: केंद्र सरकारने चांदीबाबत आणखी एक मोठा निर्णय घेतला असून आता चांदीची आयात करणे आणखी अवघड झाले आहे. या निर्णयाचा मोठा परिणाम देशांतर्गत चांदीच्या बाजारावर दिसून येईल असे तज्ञांचे मत आहे.
Silver Import Shock: Govt Issues New Rule After Duty Hike – Prices Set to Rise?

Silver Import Shock: Govt Issues New Rule After Duty Hike – Prices Set to Rise?

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Silver Price Hike: देशातील वाढती चांदी आयात रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. 99.9 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त शुद्धतेची चांदी, चांदीची पावडर आणि ग्रेन्स आयात करण्यासाठी आयातदारांना आता परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालय म्हणजेच DGFT ची परवानगी घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

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