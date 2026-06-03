Silver New Rule: चांदीवर केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय! आयात शुल्क वाढीनंतर आता नवा नियम लागू; किमती वाढणार?

Silver Price Hike: देशातील वाढती चांदी आयात रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. 99.9 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त शुद्धतेची चांदी, चांदीची पावडर आणि ग्रेन्स आयात करण्यासाठी आयातदारांना आता परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालय म्हणजेच DGFT ची परवानगी घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. .सरकारने या प्रकारच्या चांदीला निर्बंधित श्रेणी (Restricted Category) मध्ये समाविष्ट केले आहे. याचा अर्थ असा की, आता कोणालाही थेट चांदी आयात करता येणार नाही. आयात करण्यापूर्वी DGFT कडून परवानगी घेणे बंधनकारक असेल..Gold Rate Today: सोन्यात मोठी घसरण! 21 दिवसांतील नीचांकी दर; उच्चांकापेक्षा तब्बल ₹23,500 कमी; आजचा ताजा भाव पाहा.सरकारने हा निर्णय का घेतला?गेल्या काही महिन्यांत भारतात चांदीची आयात मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. 2025-26 या आर्थिक वर्षात भारताने तब्बल 12 अब्ज डॉलरची चांदी आयात केली, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत खूप जास्त आहे. या मोठ्या प्रमाणातील आयतीमुळे देशाच्या परकीय चलन साठ्यावर ताण येत असल्याने सरकारने आयात कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे..आयात शुल्क वाढविलेसरकारने हा निर्णय घेण्यापूर्वीच पश्चिम आशियातील तणाव, वाढत्या कच्च्या तेलाच्या किमती आणि परकीय चलन साठ्यावर निर्माण झालेला दबाव लक्षात घेऊन 13 मे 2026 रोजी सोने आणि चांदीवरील आयात शुल्क 6 टक्क्यांवरून 15 टक्क्यांपर्यंत वाढवले होते. .दरांवर काय परिणाम?तज्ज्ञांच्या मते, आयातीवरील निर्बंध आणि वाढीव शुल्कामुळे देशांतर्गत बाजारात चांदीचा पुरवठा मर्यादित होऊ शकतो आणि जर मागणी कायम राहिल्यास आगामी काळात चांदीच्या किमतींवर दबाव वाढून दर आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..PPF vs SIP: गुंतवणुकीसाठी PPF की SIP? महिन्याला 5,000 रुपये गुंतवल्यास 15 वर्षांत कुठे तयार होईल मोठा फंड? जाणून घ्या संपूर्ण गणित.कोणत्या क्षेत्राला फटका?भारत मुख्यतः यूएई, ब्रिटन आणि चीन या देशांकडून चांदी आयात करतो. दागिने उद्योगासोबतच सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि विविध औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये चांदीचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. त्यामुळे या निर्णयाचा परिणाम अनेक उद्योगांवरही दिसू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.