गेल्या काही महिन्यांपासून चांदीच्या दरात मोठे चढ-उतार पाहायला मिळत आहेत. ऑगस्ट २०२६ मध्ये प्रतिकिलो जवळपास अडीच लाख रुपयांचा टप्पा गाठणारी चांदी आता सुमारे १ लाख ५४ हजार रुपयांवर आली आहे. म्हणजेच अवघ्या तीन महिन्यांत चांदी जवळपास एक लाख रुपयांनी स्वस्त झाली आहे. .याशिवाय सोमवारी चांदीच्या दरात सहा हजार रुपयांहून अधिक वाढही झाली. त्यामुळे चांदीचे भाव आणखी घसरणार की पुन्हा तेजी परतणार? असा प्रश्न गुंतवणूकदारांसमोर आहे. तज्ज्ञांच्यामते, आगामी काळात अमेरिकेचा डॉलर, व्याजदर आणि महागाईची आकडेवारी यावर चांदीची पुढील दिशा ठरणार आहे..सेबी नोंदणीकृत बाजारतज्ज्ञ अनुज गुप्ता यांच्या मते, चांदीच्या दरातील घसरणीमागे तीन प्रमुख कारणं आहेत. अमेरिकेतील बॉन्ड यील्ड उच्च पातळीवर असणं, डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपया मजबूत होणं आणि अमेरिकेत व्याजदर वाढण्याची शक्यता ही त्यामागची कारणं आहेत. बॉन्डमधून चांगला परतावा मिळत असल्याने गुंतवणूकदार सोने-चांदीऐवजी बॉन्डमध्ये पैसे गुंतवू शकतात. याचा परिणाम चांदीच्या मागणीवर होतो..Gold Silver Rate Jalgaon: सुवर्णनगरी जळगावमध्ये सोनं-चांदीचे भाव कोसळले! राज्यातील सर्वात स्वस्त दरात सोनं; १ तोळा कितीला?.गेल्या तीन महिन्यांत रुपया डॉलरच्या तुलनेत ९८ वरून ९२.५० पर्यंत मजबूत झाल्याचं गुप्ता यांनी सांगितलं. भारत चांदीची मोठ्या प्रमाणात आयात करतो. त्यामुळे रुपया मजबूत झाल्यास आयात खर्च कमी होतो आणि देशांतर्गत बाजारातील दरांवर दबाव येऊ शकतो..गुप्ता यांच्या मते, भारतीय बाजारात प्रतिकिलो १ लाख ४० हजार रुपये हा चांदीसाठी महत्त्वाचा आधार आहे. हा स्तर तुटल्यास भाव १ लाख २० हजार आणि पुढे १ लाख रुपयांपर्यंत घसरू शकतात. मात्र, चांदी १ लाख ९० हजारांच्या वर गेल्यास तेजीचे संकेत मिळू शकतात. एनरिच मनीचे सीईओ पोनमुडी आर यांच्या मते, आंतरराष्ट्रीय बाजारात चांदी ४३.५० डॉलरच्या वर टिकल्यास ४५.५० ते ४६ डॉलरपर्यंत जाऊ शकते. मात्र, ४१.५० डॉलरच्या खाली गेल्यास ४० डॉलरपर्यंत घसरण शक्य आहे..Gold-Silver ETF crash: सोन्यात डिजिटल पद्धतीने गुंतवणूक करणारे अडकले! सिल्व्हर ईटीएफ ६० टक्के तर गोल्ड ईटीएफ ३० टक्के कोसळले; पुढे काय?.तसेच भारतीय बाजारात १ लाख ५८ हजारांच्या वर टिकल्यास १ लाख ६४ ते १ लाख ६६ हजारांची पातळी गाठू शकते. तर १ लाख ४७ हजारांच्या खाली गेल्यास १ लाख ४२ हजारांपर्यंत घसरण होऊ शकते. त्यामुळे चांदीच्या दरात सध्या अनिश्चितता कायम असून, गुंतवणूकदारांचं लक्ष अमेरिकेतील महागाईच्या आकडेवारीकडे लागलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.