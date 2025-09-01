Silver Price Today: चांदी 11 वर्षांच्या उच्चांकावर, एकाच झटक्यात 5,678 रुपयांची वाढ; जाणून घ्या तेजीची 2 कारणे

आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेजी आणि रुपयाची डॉलरसमोर घसरण यामुळे चांदीच्या भावात मोठी वाढ झाली. चांदी 11 वर्षांच्या उच्चांकावर पोहोचली असून एका दिवसात तब्बल 5,678 रुपयांची वाढ झाली. औद्योगिक मागणी, जागतिक तणाव व व्याजदर कपातीच्या अपेक्षेमुळे भावात वाढ कायम राहण्याची शक्यता आहे..Silver Price Today: आंतरराष्ट्रीय बाजारात आणि देशांतर्गत सराफा बाजारात चांदीच्या भावात मोठी वाढ झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात चांदी 2.2% वाढून प्रति औंस 40.56 डॉलरवर पोहोचली असून, हा भाव सप्टेंबर 2011 नंतरचा सर्वोच्च आहे. .देशांतर्गत बाजारात चांदी एका झटक्यात 5678 रुपये वाढून जीएसटीपूर्वी 1,23,250 प्रति किलो, तर जीएसटीसह 126947 प्रति किलो झाली. इंडियन बुलियन ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, वर्षभरात चांदी तब्बल 37,233ने वाढली आहे..चांदीच्या वाढीमागची प्रमुख कारणे 1. भारतीय रुपयात घसरण : रुपया डॉलरसमोर आज 88.30 रुपयांच्या विक्रमी नीचांकी पातळीवर गेला. त्यामुळे चांदी व सोन्याचा आयात खर्च वाढला व भाव वाढले.2. बाजाराला व्याजदर कपातीची अपेक्षा : अमेरिकेत महागाईचे आकडे अपेक्षेप्रमाणे आल्यानंतर फेडरल रिझर्व्ह व्याजदर कमी करेल अशी शक्यता व्यक्त होत आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदार सुरक्षित ठिकाण म्हणून चांदीकडे वळत आहेत..इतर घटकऔद्योगिक मागणी व पुरवठ्यातील तूटजागतिक तणाव व भू-राजकीय अस्थिरताभारतामधील सण-उत्सव व लग्नसराईमुळे वाढती मागणी.बँक सुट्टीचा परिणामKCM ट्रेडचे मुख्य विश्लेषक टिम वॉटरर यांनी सांगितले की, अमेरिकेतील बँक सुट्टीमुळे व्यवहार कमी झाले असून, त्यामुळे सोन्या-चांदीच्या किमतींमध्ये अधिक चढ- उतार होत आहेत. चांदीसह प्लॅटिनमचे भाव 1.5% वाढून 1,384.68 प्रति औंस डॉलरवर आले आहेत.थोडक्यात, रुपयाची घसरण आणि व्याजदर कपातीच्या अपेक्षेमुळे चांदीने 11 वर्षांचा उच्चांक गाठला असून, एका दिवसात तब्बल 5678 रुपयांची वाढ झाली आहे..FAQs Q1. चांदीचे भाव एका दिवसात किती वाढले?- Marathi: एका दिवसात चांदीचे भाव 5,678 रुपयांनी वाढले.English: Silver prices surged by ₹5,678 in a single day.Q2. चांदीचा सध्याचा भाव किती आहे?- Marathi: चांदीचा भाव जीएसटीपूर्वी ₹1,23,250 प्रति किलो आणि जीएसटीसह ₹1,26,947 प्रति किलो झाला आहे.English: Silver is priced at ₹1,23,250/kg (excluding GST) and ₹1,26,947/kg (including GST).Q3. चांदीच्या भाववाढीमागची मुख्य कारणे कोणती आहेत?- Marathi: रुपयाची घसरण, व्याजदर कपातीची अपेक्षा, औद्योगिक मागणी व जागतिक तणाव.English: Weak rupee, expectations of interest rate cuts, industrial demand, and global tensions.Q4. चांदीने किती वर्षांनंतर उच्चांक गाठला?- Marathi: सप्टेंबर 2011 नंतर प्रथमच चांदीने असा उच्चांक गाठला आहे.English: Silver has hit its highest level since September 2011.Q5. इतर मौल्यवान धातूंची स्थिती काय आहे?- Marathi: प्लॅटिनम 1.5% वाढून डॉलर 1,384.68 प्रति औंस, पॅलेडियम 0.8% वाढून डॉलर 1,118.06 प्रति औंस झाले.English: Platinum rose 1.5% to $1,384.68/oz, while palladium gained 0.8% to $1,118.06/oz..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.