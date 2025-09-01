Personal Finance

Silver Price Today: चांदी 11 वर्षांच्या उच्चांकावर, एकाच झटक्यात 5,678 रुपयांची वाढ; जाणून घ्या तेजीची 2 कारणे

Silver Price Today: आंतरराष्ट्रीय बाजारात आणि देशांतर्गत सराफा बाजारात चांदीच्या भावात मोठी वाढ झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात चांदी 2.2% वाढून प्रति औंस 40.56 डॉलरवर पोहोचली असून, हा भाव सप्टेंबर 2011 नंतरचा सर्वोच्च आहे.
  1. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेजी आणि रुपयाची डॉलरसमोर घसरण यामुळे चांदीच्या भावात मोठी वाढ झाली.

  2. चांदी 11 वर्षांच्या उच्चांकावर पोहोचली असून एका दिवसात तब्बल 5,678 रुपयांची वाढ झाली.

  3. औद्योगिक मागणी, जागतिक तणाव व व्याजदर कपातीच्या अपेक्षेमुळे भावात वाढ कायम राहण्याची शक्यता आहे.

Silver Price Today: आंतरराष्ट्रीय बाजारात आणि देशांतर्गत सराफा बाजारात चांदीच्या भावात मोठी वाढ झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात चांदी 2.2% वाढून प्रति औंस 40.56 डॉलरवर पोहोचली असून, हा भाव सप्टेंबर 2011 नंतरचा सर्वोच्च आहे.

