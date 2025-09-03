Silver Price: चांदीला 'सोन्याचे' दिवस येणार! या वर्षात दिला सर्वात जास्त परतावा; भाव 2 लाखांवर जाणार

चांदीचे भाव 2025 मध्ये विक्रमी उच्चांकावर पोहोचले असून चांदीने आतापर्यंत 45% परतावा दिला आहे. औद्योगिक मागणी, भू-राजकीय तणाव आणि मौद्रिक धोरणामुळे चांदीत सातत्याने तेजी दिसत आहे. तज्ज्ञांचे भाकीत आहे की पुढील काही वर्षांत चांदी सोन्यापेक्षा अधिक परतावा देऊ शकते..Silver Price Prediction: औद्योगिक मागणीत वाढ आणि भू-राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर चांदीच्या भावाने नवा उच्चांक गाठला आहे. 2025 मध्ये आतापर्यंत (Year-To-Date) चांदीने गुंतवणूकदारांना तब्बल 45% परतावा दिला आहे, जो सोन्याच्या 33% परताव्यापेक्षा जास्त आहे. भारतात चांदीचा भाव आता प्रति किलो ₹1.26 लाखांपर्यंत पोहोचला आहे. जागतिक राजकीय अस्थिरता आणि टॅरिफ अनिश्चिततेमुळे चांदीची मागणी वाढली असून भाव सातत्याने वाढत आहेत..तज्ज्ञांचे भाकीत आहे की 2026 अखेरपर्यंत चांदीचा भाव ₹1.60 लाख प्रति किलो आणि 2028 पर्यंत ₹2 लाख प्रति किलोपर्यंत पोहोचू शकतो. आंतरराष्ट्रीय बाजारातही स्पॉट गोल्ड $3,600 प्रति औंस आणि चांदी $42 प्रति औंसच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. मात्र, तज्ज्ञांचे मत आहे की या जोरदार तेजीच्या दरम्यान कधीही प्रॉफिट बुकिंग होऊ शकते..Gold Price Record High: सोन्याच्या भावाने पुन्हा गाठला नवा उच्चांक; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील भाव .सोने आणि चांदीला रुपयातील घसरण, भू-राजकीय तणावांचा आणि अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हकडून व्याजदरातील सवलतीच्या अपेक्षांचा फायदा झाला आहे, असे इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) च्या उपाध्यक्षा अक्षया कांबोज यांनी सांगितले. त्यांच्या मते, “सोन्यात अल्पकालीन प्रतिकार दिसू शकतो, मात्र चांदीची मागणी अधिक मजबूत आहे.” तज्ज्ञांचा विश्वास आहे की चांदी गुंतवणूकदारांच्या पोर्टफोलिओमधील महत्त्वाचा घटक ठरू शकते..Report On Recession: अमेरिकन अर्थव्यवस्था मंदीच्या उंबरठ्यावर; शेअर बाजार कोसळणार? अर्थतज्ज्ञांचा गंभीर इशारा .FAQsQ1. चांदीचे सध्याचे भाव काय आहेत?A1. भारतात चांदीचा भाव ₹1.26 लाख प्रति किलोपर्यंत पोहोचला आहे.Q1. What is the current price of silver?A1. In India, silver has reached around ₹1.26 lakh per kilogram.Q2. 2025 मध्ये चांदीने किती परतावा दिला आहे?A2. आतापर्यंत चांदीने 45% परतावा दिला आहे.Q2. How much return has silver given in 2025?A2. So far, silver has delivered a 45% return.Q3. पुढील काही वर्षांत चांदीचे भाव किती होऊ शकतात?A3. 2026 अखेरपर्यंत ₹1.60 लाख आणि 2028 पर्यंत ₹2 लाख प्रति किलो होण्याचा अंदाज आहे.Q3. What is the price outlook for silver in the coming years?A3. Silver may reach ₹1.60 lakh by 2026-end and ₹2 lakh by 2028.Q4. चांदीचे भाव का वाढत आहेत?A4. औद्योगिक मागणी, मौद्रिक धोरणातील सवलत आणि भू-राजकीय तणाव यामुळे.Q4. Why is silver rallying?A4. Due to strong industrial demand, monetary easing, and geopolitical tensions.Q5. गुंतवणुकीसाठी चांदी सोन्यापेक्षा चांगली आहे का?A5. तज्ज्ञांच्या मते दीर्घकालीन दृष्टीने चांदी सोन्यापेक्षा अधिक परतावा देऊ शकते.Q5. Is silver a better investment than gold?A5. Experts believe silver may outperform gold in the long term..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.