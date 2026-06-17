SIP Investment: 10,000 ची SIP बनवू शकते 1.86 कोटींचा फंड! पण 90 टक्के गुंतवणूकदार करतात मोठी चूक... स्टेप-अप फॉर्म्युला काय?

SIP Investment Plan: आजच्या काळात म्युच्युअल फंडातील SIP (Systematic Investment Plan) हा संपत्ती निर्माण करण्याचा सर्वात लोकप्रिय मार्ग बनला आहे. करण यात दरमहा थोडी-थोडी रक्कम गुंतवून मोठा फंड उभा करता येतो. मात्र अनेक गुंतवणूकदार SIP सुरू केल्यानंतर काही महिन्यांतच बाजारातील चढ-उतार पाहून निराश होतात आणि गुंतवणूक थांबवण्याचा विचार करतात. आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, हीच सर्वात मोठी चूक ठरते..अल्पकालीन रिटर्न पाहून निर्णय घेऊ नकाअनेक गुंतवणूकदार 6 महिने किंवा एका वर्षातील परतावा पाहून SIP चा आढावा घेतात. बाजारात घसरण झाल्यास किंवा अपेक्षेपेक्षा कमी परतावा मिळाल्यास ते SIP बंद करण्याचा निर्णय घेतात. मात्र तज्ज्ञांच्या मते, इक्विटी म्युच्युअल फंडामध्ये संपत्ती निर्माण करण्यासाठी दीर्घकालीन दृष्टिकोन आवश्यक असतो.आपत्कालीन निधी किंवा अल्पकालीन उद्दिष्टांसाठी 6 महिने ते 1 वर्षांची गुंतवणूक योग्य ठरू शकते. परंतु मोठा फंड तयार करण्यासाठी किमान 5 ते 7 वर्षांचा कालावधी आवश्यक मानला जातो..Gold Rate Today: सोनं खरेदी करणाऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी! 2 दिवसांत भाव घसरले, उच्चांकापासून 29 हजारांनी स्वस्त; पाहा आजचे दर.इतिहास काय सांगतो?बाजाराच्या ऐतिहासिक आकडेवारीवर नजर टाकल्यास, लार्ज कॅप फंड किंवा निर्देशांक आधारित फंडांमध्ये दीर्घकालीन गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना चांगला फायदा झाल्याचे दिसून येते.तज्ज्ञांच्या मते, बाजारातील अल्पकालीन अस्थिरता टाळून दीर्घकाळ गुंतवणूक कायम ठेवल्यास चक्रवाढीचा फायदा दिसून येतो. त्यामुळे इक्विटीमध्ये गुंतवणूक करताना किमान 5 ते 7 वर्षांचा कालावधी लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे..चक्रवाढ व्याजची ताकद SIP मध्ये फंडवाढीत सर्वात महत्त्वाचा चक्रवाढीचा प्रभाव सुरुवातीच्या वर्षांपेक्षा शेवटच्या वर्षांत अधिक दिसून येतो.उदाहरणार्थ, एखाद्या गुंतवणूकदाराने दरमहा 10,000 रुपये SIP मध्ये गुंतवणूक करून ती 20 वर्षे सुरू ठेवली, तर त्याचा फंड सुमारे 1 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो. मात्र जर हीच गुंतवणूक 20 वर्षांऐवजी 15 वर्षांवर थांबवली, तर अंतिम फंड जवळपास 50 लाखांपर्यंतच मर्यादित राहू शकतो.यावरून स्पष्ट होते की, गुंतवणुकीत रकमेइतकाच वेळ हाही महत्त्वाचा घटक आहे. शेवटची काही वर्षे फंड वाढवण्यात सर्वात मोठी भूमिका बजावतात..स्टेप-अप SIP काय?बहुतेक गुंतवणूकदार SIP सुरू करताना त्यांच्या त्या वेळच्या उत्पन्नानुसार रक्कम ठरवतात. मात्र कालांतराने पगार वाढतो, उत्पन्न वाढते आणि महागाईही वाढत जाते. अशा वेळी SIP ची रक्कम वर्षानुवर्षे समान ठेवण्याऐवजी दरवर्षी थोडी वाढवणे फायदेशीर ठरते. यालाच स्टेप-अप SIP किंवा टॉप-अप SIP असे म्हणतात. यामध्ये गुंतवणूकदार दरवर्षी SIP ची रक्कम ठराविक टक्क्यांनी वाढवतो..10% स्टेप-अप कस काम करत?समजा तुम्ही दरमहा 10,000 रुपयांची SIP सुरू केली आणि त्यावर अंदाजे सरासरी 12% वार्षिक परतावा मिळाला. तर -नियमित SIP मासिक गुंतवणूक - 10,000कालावधी - 20 वर्षेअंदाजे फंड - 92 लाख ते 1 कोटी10% स्टेप-अप SIP मध्ये पहिल्या वर्षी SIP - 10,000दुसऱ्या वर्षी -11,000तिसऱ्या वर्षी - 12,100पुढे दरवर्षी 10% वाढअशा पद्धतीने 20 वर्षांनंतर तयार होणारा फंड सुमारे 1.86 कोटींपर्यंत पोहोचू शकतो. म्हणजेच दरवर्षी SIP मध्ये केवळ 10% वाढ केल्यास अंतिम फंड जवळपास दुप्पट होऊ शकतो..Petrol-Diesel-CNG Price: CNG महागल्यानंतर आज पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर जाहीर; तुमच्या शहरात किती आहे भाव?.स्टेप-अप SIP चे फायदेवाढत्या उत्पन्नानुसार गुंतवणूक वाढवता येते.महागाईचा परिणाम कमी करण्यास मदत होते.निवृत्ती, मुलांचे शिक्षण किंवा घर खरेदीसारखी मोठी आर्थिक उद्दिष्टे लवकर पूर्ण करता येतात.दीर्घकालीन संपत्ती निर्माण करण्याचा वेग वाढतो.चक्रवाढीचा जास्तीत जास्त फायदा मिळतो..गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचा सल्लाम्युच्युअल फंडातून मोठी संपत्ती निर्माण करायची असेल तर बाजारातील अल्पकालीन चढ-उतारांकडे दुर्लक्ष करणे आवश्यक आहे. SIP मध्ये सातत्य ठेवणे, दीर्घकालीन दृष्टिकोन स्वीकारणे आणि उत्पन्न वाढेल तसे SIP मध्येही वाढ करणे हा यशस्वी गुंतवणुकीचा महत्त्वाचा मंत्र आहे.त्यामुळे गुंतवणुकीत केवळ किती पैसे गुंतवले यापेक्षा ते किती काळ गुंतले राहिले आणि दरवर्षी किती वाढवले यावर अंतिम संपत्ती अवलंबून असते. त्यामुळे दीर्घकालीन गुंतवणूक आणि स्टेप-अप SIP यांचा योग्य वापर केल्यास भविष्यात मोठा निधी उभारणे शक्य होऊ शकते.(Disclaimer: ही बातमी फक्त माहितीसाठी असून कोणताही आर्थिक सल्ला नाही. भूतकाळातील परतावा भविष्यात हमी नाही. गुंतवणूक करण्यापूर्वी आर्थिक सल्लागाराशी चर्चा करा.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.