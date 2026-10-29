SIP Investment: फक्त 3,500 रुपयांच्या SIP मधून 3 कोटींचा फंड! करोडपती बनण्याचा फॉर्म्युला कसा काम करतो? गणित पाहा!

Monthly SIP investment plan for long-term wealth creation: सध्याच्या महागाईच्या काळात आपल्या सर्वांना थोडी बचत करून भविष्यासाठी मोठा फंड तयार करायचं असतो. मात्र अनेकांना वतात की त्यासाठी दर महिन्याला मोठी गुंतवणूक करावी लागते. पण, तसं नाही तुम्ही अगदी कमी रकमेपासून गुंतवणुकीला सुरुवात करू शकता आणि जसं जसं तुमचं उत्पन्न वाढेल तस-तशी गुंतवणुकीची रक्कमही वाढवू शकता. यात गुंतवणुकीतून दीर्घकाळात तुम्ही मोठा फंड उभा करू शकता. त्यासाठी म्युच्युअल फंडातील SIP हा त्यासाठी एक पर्याय आहे..3 कोटींचा फंड SIP मध्ये दीर्घकाळ गुंतवणूक करत राहिल्यास कंपाउंडिंग म्हणजेच चक्रवाढीचा फायदा मिळू शकतो. समजा, तुम्ही दर महिन्याला 3,500 रुपयांची SIP सुरू केली आणि उत्पन्न वाढल्यानुसार दरवर्षी गुंतवणुकीची रक्कम वाढवत गेलात, तर 1 कोटीच नव्हे, तर 3 कोटी रुपयांचा फंड तुम्ही बनवू शकता. मात्र, प्रत्यक्षात मिळणारा परतावा हा शेअर बाजाराच्या कामगिरीवर अवलंबून असेल. .US Fed Rate: अमेरिकन फेडचा व्याजदराबाबत निर्णय! शेअर बाजारापासून सोन्या-चांदीपर्यंत काय परिणाम होणार?.3,500 रुपयातून 3 कोटींचा फंड कसा? आता तुम्हाला वाटेल की 3,500 रुपयांच्या SIP मधून कसा-काय एवढा मोठा फंड तयार होईल. तर समजा, तुम्ही वयाच्या 25व्या वर्षी दर महिन्याला 3,500 रुपयांची SIP सुरू केली आणि पुढील 30 वर्षे गुंतवणूक सुरू ठेवली. दरम्यान याच काळात दरवर्षी SIP ची रक्कम 10% ने वाढवली आणि गुंतवणुकीवर सरासरी 12% वार्षिक परतावा मिळाला, असं गृहीत धरल्यास मोठा फंड तयार होऊ शकतो..वर दिलेल्या अंदाजे गुंतवणूक आणि परतावा केल्यास गणित पाहा- सुरुवातीची मासिक SIP - 3,500 रुपयेगुंतवणुकीचा कालावधी - 30 वर्षेगृहीत वार्षिक परतावा - 12%दरवर्षी SIP मध्ये वाढ - 10%एकूण गुंतवणूक - सर्व गणितं केल्यास अंदाजे 69.09 लाख रुपये होईल. अंदाजे परतावा - 12% रिटर्न पकडल्यास सुमारे 2.40 कोटी रुपयेअंदाजे एकूण फंड - सुमारे 3.09 कोटी रुपये या SIP मध्ये तुम्हाला दरवर्षी तुमच्या मासिक SIP ची रक्कम 10% ने वाढवावी लागेल. उदाहरणार्थ, पहिल्या वर्षी तुम्ही दरमहा 3,500 रुपये गुंतवाल. दुसऱ्या वर्षी ही रक्कम 3,850 रुपये, तर तिसऱ्या वर्षी सुमारे 4,235 रुपये होईल. अशा प्रकारे उत्पन्नानुसार गुंतवणूक वाढवत राहिल्यास दीर्घकाळात मोठा फंड तयार करण्याची संधी मिळू शकते..Gold Rate Today: सोनं तब्बल 5,500 रुपयांनी स्वस्त! चांदी तर वर्षातील सर्वात स्वस्त दरात; खरेदीआधी जाणून घ्या ताजा भाव.स्टेप-अप SIP चा फायदा काय?स्टेप-अप SIP म्हणजे दरवर्षी आपल्या गुंतवणुकीच्या रकमेत ठरावीक टक्क्यांनी वाढ करणं. ज्यांचं उत्पन्न किंवा पगार दरवर्षी वाढत असतो, त्यांच्यासाठी ही पद्धत उपयुक्त ठरू शकते. सुरुवातीला कमी रकमेने गुंतवणूक सुरू करून उत्पन्न वाढेल तशी SIP वाढवल्यास बचतीवर अधिक लक्ष केंद्रित करता येतं. त्याचबरोबर, दीर्घकाळ गुंतवणूक सुरू ठेवल्यास कंपाउंडिंगचा फायदा मिळण्याची शक्यता असते.Disclaimer: ही बातमी माहितीसाठी देण्यात आली आहे कोणतंही गुंतवणूक सल्ला नाही. कोणतीही आर्थिक गुंतवणूक करण्याआधी त्याचा भअभ्यास आणि तज्ञांचा सल्ला घ्यावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.