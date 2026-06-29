SIP Investment: 10 वर्षांत 1 कोटींचा फंड तयार करायचा? दरमहा किती आणि कशी गुंतवणूक करावी, जाणून घ्या गणित

SIP Investment 2026: सध्या वाढत्या महागाईच्या काळात आपला खर्च देखील मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. त्यामुळे जस जसा आपला खर्च वाढत आहे तस-तशी आपली आर्थिक उद्दिष्ट देखील मोठी होत आहेत. अशा परिस्थितीत आपण केवळ बचत करून मोठा आर्थिक फंड उभारू शकत नाही. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात लोक आणि कुटुंबे आता म्यूचुअल फंड SIP कडे वळत आहे. .नवीन ट्रेंडमध्ये केवळ एक व्यक्ती नाही तर पती आणि पत्नी असे दोघे जण यात गुंतवणूक करताना दिसत आहे. पती आणि पत्नी दोघेही नोकरी करत असतील तर त्यांची एकत्रित किंवा संयुक्त गुंतवणूक भविष्यात मोठा फंड तयार करू शकते. जर दोघांनीही दरमहा प्रत्येकी 15,000 रुपये म्हणजे एकूण 30,000 रुपयांची गुंतवणूक SIPमध्ये गुंतविली आणि त्यात दरवर्षी 10 टक्क्यांची वाढ केली तर फक्त 10 वर्षांत तुम्ही जवळपास 1 कोटी रुपयांचा फंड तयार करू शकता..Gold Rate Today: सोनं खरेदी करणाऱ्यांसाठी गोड बातमी! सोन्याचे भाव पुन्हा घसरले; आज 10 ग्रॅमचा भाव किती?.संयुक्त SIP काय?ही अशा प्रकारची SIP गुंतवणूक असते ज्यात 2 व्यक्ती एकत्रितपणे गुंतवणूक करू शकतात. मात्र यासाठी दोघांचेही संयुक्त बँक खाते, पॅन नंबर आणि केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे गरजेचे असते..1 कोटी फंड कसा तयार होतो?तुमच्या गुंतवणुकीतून 10 वर्षात 1 कोटीचा फंड कसा तयार होतो याचे गणित समजून घेऊया.पतीची गुंतवणूक - 15,000 रुपये प्रति महिनापत्नीची गुंतवणूक - 15,000 रुपये प्रति महिनाएकूण मासिक SIP गुंतवणूक - 30,000 रुपयेवार्षिक स्टेप-अप - 10 टक्के वाढवणारगुंतवणूक कालावधी - 10 वर्ष म्हणजेच 120 महिनेअपेक्षित वार्षिक रिटर्न - 12 टक्केएकूण गुंतवणूक - 57,37,400 रुपयेअंदाजे रिटर्न - 43,85,500 रुपये10 वर्षात तयार होणारा एकूण फंड - 1,01,22,979 रुपये.Petrol-Diesel Rate Today: 29 जूनला देशभरात पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर जाहीर! मुंबई-पुण्यात 1 लिटरसाठी किती रुपये मोजावे लागणार?.स्टेप-अप SIP गेमचेंजरSIP गुंतवणुकीत गेमचेंजर ठरणारा फॅक्टर म्हणजे स्टेप-अप SIP. कारण अनेक गुंतवणूकदार त्यांचे उत्पन्न वाढत असताना देखील SIP गुंतवणुक वाढवत नाही. मात्र स्टेप अप SIP केल्याने वर्षाला त्यात ठराविक टक्के वाढ होत असते. जसे 10 टक्के स्टेप अप ठेवल्यास पहिले वर्ष 30,000 त्यानंतरच्या वर्षात 33,000 आणि त्यापुढच्या वर्षी 36,300 रुपये अशी वाढते. त्यामुळे मोठा फंड तयार करायचा असेल तर ही वाढ गरजेची ठरते.(Disclaimer: ही बातमी केवळ माहितीसाठी आहे, गुंतवणुकीचा सल्ला नाही. SIP मधील रिटर्न हा वेळ आणि काळानुसार बदलू शकतो. त्यामुळे कोणतीही आर्थिक गुंतवणूक करण्याआधी योग्य नियोजन आणि तज्ञांचा सल्ला घावा.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.