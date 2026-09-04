Sugar Price: किंमत कमी झाली तरी ग्राहकांना साखर महाग का? 67 रुपयांवरून 47 रुपयांपर्यंत घसरण; स्वस्त साखर कधी मिळणार?

Sugar Price Update: गेल्या काही आठवड्यांपासून गगनाला भिडलेले सारखेचे भाव ग्राहकांसाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे. मात्र आता साखरेच्या दरात मोठी घसरण झाली असली तरी अद्याप सर्वसामान्य ग्राहकांना त्याचा फायदा मिळताना दिसत नाही. साखर कारखान्याच्या पातळीवर म्हणजेच एक्स-मिल किमतीत मोठी घट झाली आहे. पण हीच साखर किरकोळ बाजारात पोहोचेपर्यंत तिचा दर पुन्हा वाढत आहे. त्यामुळे ग्राहकांना अजूनही साखरेसाठी जास्त पैसे मोजावे लागत आहेत. विशेष म्हणजे, या दरातील मोठ्या फरकावर आता साखर कारखान्यांनीच प्रश्न उपस्थित केले आहेत..मीडिया रिपोर्टनुसार, साखरेच्या एक्स-मिल किमतीत जवळपास 30 टक्क्यांची घट झाली आहे. काही आठवड्यांपूर्वी कारखान्यातून साखर सुमारे 67 रुपये प्रति किलो दराने विकली जात होती. आता हाच दर घसरून जवळपास 47 रुपये प्रति किलोपर्यंत आला आहे. म्हणजेच जवळपास 30% घसरण झाली असली तरी किरकोळ बाजारात मात्र साखरेचा भाव अजूनही 60 रुपयांपेक्षा जास्तच आहे..Gold Rate Today: सोन्याच्या भावात मोठा बदल! महाराष्ट्रात 22 कॅरेट, 18 कॅरेट अन् 24 कॅरेट सोनं कितीला मिळतंय?.एक्स-मिल किंमत काय असते?साखर कारखान्यातून बाहेर पडताना ज्या दराने साखर विकली जाते, त्याला एक्स-मिल किंमत म्हणतात. त्यानंतर यात वाहतूक खर्च, घाऊक व्यापाऱ्यांचा आणि किरकोळ विक्रेत्यांचा मार्जिन यांचा समावेश होतो आणि हे सगळं होऊन शेवटी साखर ग्राहकांपर्यंत पोहोचते. त्यामुळे कारखान्यात साखरेचा भाव कमी झाला म्हणजे त्याच क्षणी दुकानातील किंमतही तितकीच कमी होईल, असं आवश्यक नाही. मात्र सध्या कारखान्यातील आणि किरकोळ बाजारातील दरामध्ये अपेक्षेपेक्षा मोठी तफावत असल्याचं करखान्यांच म्हणणे आहे..साखर उद्योगाच्या म्हणण्यानुसार, कारखान्यांच्या पातळीवर जर साखरेच्या दरात मोठी घट झाली असेल, तर त्याचा परिणाम किरकोळ बाजारातही दिसायला हवा. त्यांच्या म्हणण्यानुसार बाजारात साखरेचा तुटवडा नसून पुरवठाही सुरळीत आहे. मात्र अशा परिस्थितीतही ग्राहकांना अजूनही 60 ते 65 रुपये प्रति किलो दराने साखर घायावी लागत असेल तर ते नेमकं का होत आहे याच कारण स्पष्ट व्हायलं हवं..आधीचा साठा कारण?तज्ञांच्या मते, किरकोळ बाजारातील दर कमी होण्यासाठी काही वेळ लागू शकतो. यामागचे एक कारण म्हणजे व्यापारी आणि दुकानदारांनी आधी खरेदी केलेल्या साखरेचा जुना साठा असू शकतो. हा साठा त्यांनी तुलनेने जास्त दराने खरेदी केलेला असल्याने त्यांच्याकडून अजूनही जास्त दर आकारले जात असावे. त्यामुळे नवीन स्वस्त झालेल्या साखरेच्या दराचा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यास अजून वेळ लागू शकतो..दुकानांमध्ये साखर कधी स्वस्त होणार?आता सर्वसामान्य ग्राहकांसमोर सर्वात मोठा प्रश्न आहे तो म्हणजे कारखान्यातील साखरेच्या दरातील घसरणीचा फायदा दुकानांमध्ये कधी मिळणार? तर तज्ञांच्या मते एक्स-मिल किमतीतील घटीचा परिणाम हळूहळू घाऊक बाजारात आणि त्यानंतर किरकोळ बाजारात दिसण्याची शक्यता आहे. मात्र यासाठी काही दिवस लागू शकतात.काही रिपोर्टनुसार, येत्या काही दिवसांत किरकोळ बाजारात साखरेच्या किमतीत आणखी घट होण्याची शक्यता आहे. मात्र ही घट नेमकी किती असेल, हे व्यापारी नवीन साठा कोणत्या दराने खरेदी करतात आणि बाजारातील साखरेचा पुरवठा किती वेगाने वाढतो, यावर ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.