Sugar Price: साखर स्वस्त होणार? 2 लाख टन साखर घेऊन 4-5 जहाजे भारताकडे रवाना; सणासुदीपूर्वी मिळणार दिलासा

गेल्या काही महिन्यांपासून साखरेच्या दरात झालेल्या मोठ्या वाढीनंतर आता ग्राहकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. साखरेचा पुरवठा वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने केलेल्या उपाययोजनांमुळे बाजारातील परिस्थिती सुधारत असून, साखरेचे दर पुन्हा कमी होऊ लागले आहेत. सणासुदीचा हंगाम जवळ येत असताना साखरेचा पुरेसा साठा उपलब्ध होण्याची शक्यता असल्याने ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळू शकतो..जेके इंडिया ईअॅग्रीटेक लिमिटेडचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक उप्पल शाह यांनी साखरेच्या बाजारातील सध्याच्या परिस्थितीबाबत माहिती दिली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या दोन महिन्यांत साखरेच्या दरात मोठी वाढ झाली होती. बाजारात साखरेचा पुरवठा कमी असणे आणि हवामानाशी संबंधित चिंता यामुळे ही दरवाढ झाली. काही ठिकाणी साखरेचा कारखाना दर म्हणजेच ‘एक्स-मिल’ दर ६,७०० ते ७,००० रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत पोहोचला होता..सरकारचे काही महत्त्वाचे निर्णय सणासुदीचा काळ जवळ आल्याने साखरेच्या दरातील ही वाढ चिंतेची बाब बनली होती. मात्र, परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले. मोठ्या ग्राहकांकडे, व्यापाऱ्यांकडे आणि इतर ठिकाणी साठवून ठेवलेला साखरेचा साठा बाजारात आणण्यासाठी उपाययोजना करण्यात आल्या. त्याचबरोबर शुल्कमुक्त साखर आयातीला परवानगी देण्यात आली आहे.उप्पल शाह यांच्या माहितीनुसार, सुमारे २ लाख टन साखर घेऊन ४ ते ५ जहाजे निर्यातदार देशांच्या बंदरांमधून भारताकडे रवाना झाली आहेत. ही साखर सप्टेंबरच्या मध्यापर्यंत भारतात पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. भारतात आल्यानंतर या साखरेवर प्रक्रिया करून ती बाजारात आणली जाईल. त्यामुळे बाजारातील साखरेचा पुरवठा मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे..Sugar Price: रक्षाबंधनाच्या तोंडावर साखरेचे दर घसरले! किरकोळ बाजारातही मिळणार फायदा; सरकारच्या नव्या कोटा पद्धतीचा काय परिणाम होणार?.साठा लपवून ठेवणाऱ्यांविरोधात छापेमारीही सुरूदरम्यान, साखरेचा साठा लपवून ठेवणाऱ्यांविरोधात छापेमारीही सुरू आहे. सरकारच्या या उपाययोजनांमुळे बाजारात काही प्रमाणात अतिरिक्त साखर उपलब्ध झाली असून, पुरवठा सुरळीत होण्यास सुरुवात झाली आहे.सप्टेंबर महिन्यात देशांतर्गत बाजारात सुमारे ३ लाख टन साखरेचा अतिरिक्त पुरवठा होण्याची शक्यता असल्याचे शाह यांनी सांगितले. त्यामुळे गणेशोत्सव, नवरात्र, दिवाळी यांसारख्या सणांच्या पार्श्वभूमीवर साखरेची उपलब्धता वाढण्याची अपेक्षा आहे..साखरेच्या घाऊक अर्थात कारखाना दरातही मोठी घटविशेष म्हणजे, साखरेच्या घाऊक अर्थात कारखाना दरातही मोठी घट झाली आहे. अनेक ठिकाणी सध्या साखर ५,२०० ते ५,४०० रुपये प्रति क्विंटलपेक्षा कमी दराने विकली जात आहे. या घसरणीचा परिणाम आगामी काळात किरकोळ बाजारातही दिसून येण्याची शक्यता आहे.साखरेच्या दरवाढीचा सर्वात कठीण काळ आता मागे पडला आहे. सणासुदीच्या काळात ग्राहकांना पुरेशा प्रमाणात साखर वाजवी दरात उपलब्ध होईल, असा विश्वास उप्पल शाह यांनी व्यक्त केला आहे. त्यामुळे आगामी काळात साखरेच्या किरकोळ दरातही घट होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.एक्स-मिल दरातील घसरणीचा परिणाम किरकोळ बाजारात दिसू लागल्यानंतर साखरेचा दर सध्याच्या तुलनेत काही रुपयांनी कमी होऊन सुमारे ५५ ते ६० रुपये किलोच्या आसपास येण्याची शक्यता आहे..Sugar Price Update : साखरेचे भाव 20 टक्क्यांनी घसरले! सट्टेबाजी अन् साठेबाजी रोखण्यासाठी सरकार अॅक्शन मोडवर; 15 दिवसांचा कोटा लागू.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.