House Help: कामवालीने फक्त 10 लाख रुपयांच्या कर्जातून खरेदी केला 60 लाखांचा फ्लॅट; सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा

घर खरेदी करणे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. प्रॉपर्टीच्या किमती, ईएमआय आणि इंटिरियर खर्च यामुळे घराची किंमत आणखी वाढते. अशात, सूरतमध्ये एका कंटेंट क्रिएटरच्या हाऊस हेल्पने (कामवालीने) फक्त 10 लाख रुपयांच्या कर्जातून 60 लाखांचा 3BHK फ्लॅट खरेदी केला आहे, याची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा आहे..कंटेंट क्रिएटर नलिनी उंगार यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये सांगितले की, सकाळी त्यांची हाऊस हेल्प आनंदात घरी आली आणि म्हणाली की तिने सूरतमध्ये 60 लाखांचा फ्लॅट खरेदी केला आहे. याशिवाय, तिने 4 लाख रुपये फर्निचरवर खर्च केले आहेत आणि फक्त 10 लाख रुपयांचे लोन घेतले. नलिनी म्हणाल्या, "मी खरंच थक्क झाले.".चौकशी केल्यानंतर समजले की ही महिला फक्त प्लॅटची मालकीण नव्हती. तर तिचे वेलनजा गावात (गुजरात) दोन मजली घर आणि एक दुकान देखील आहे, जे भाड्याने दिले आहे. ही माहिती ऐकून नलिनीला धक्काच बसला..Pension Hike: ईपीएफओमध्ये मोठा बदल होणार; किमान पेन्शन दुप्पट होण्याची शक्यता, कधी होणार निर्णय?.सोशल मीडियावर प्रतिक्रियासोशल मीडियावर युजर्सने तिची प्रशंसा केली. नलिनी सांगितले की ही जादू किंवा नशीब नव्हते, तर योग्य बचत आणि अनावश्यक खर्च टाळण्याचे परिणाम आहेत. समाजात अनेकदा अशी धारणा असते की घरकाम करणारे लोक गरीब असतात, पण अनेक लोक बचत करून त्यांचे स्वप्न पूर्ण करतात..Tata Trusts: टाटा ग्रुपमध्ये वाद! 157 वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच ट्रस्टमध्ये दोन गट, काय आहे प्रकरण?.काही युजर्सनी आपले अनुभवही शेअर केले, जसे की त्यांच्या भागातील चहाचा स्टॉल चालवणारा व्यक्ती दोन बंगल्यांचा मालक आहे आणि त्याची मुले परदेशात शिक्षण घेत आहेत, पण तो साध जीवन जगतो..