Tata Capital IPO: टाटा कॅपिटलच्या IPOमध्ये गुंतवणूक करण्याचा शेवटचा दिवस; IPO 'ब्लॉकबस्टर' ठरणार का?

Tata Capital IPO: टाटा समूहाची नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपनी टाटा कॅपिटल लिमिटेडच्या (Tata Capital) आयपीओमध्ये गुंतवणूक करण्याचा शेवटचा दिवस आहे. आज, म्हणजेच बुधवारी सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत गुंतवणूकदार या बहुचर्चित इश्यूवर बोली लावू शकतात. मात्र, अपेक्षेइतका उत्साह या आयपीओला मिळालेला नाही. दोन दिवसांच्या व्यवहारात हा इश्यू फक्त 75 टक्क्यांपर्यंतच सबस्क्राइब झाला आहे..गुंतवणूकदारांना आता आशा आहे की शेवटच्या दिवशी मागणी वाढेल आणि IPO पूर्णपणे सबस्क्राइब होईल. पण तरीही टाटा टेकसारखा प्रतिसाद मिळणे अवघड दिसत आहे. टाटा टेकचा IPO जवळपास 69 पट सबस्क्राइब झाला होता. यावेळी मात्र कोरियाची एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी पहिल्याच दिवशी 105 % सबस्क्राइब झाली आहे. त्यामुळे प्रश्न उपस्थित होतोय की, टाटा समूहाचा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा IPO खरोखरच ब्लॉकबस्टर ठरेल का?.Pension Hike: ईपीएफओमध्ये मोठा बदल होणार; किमान पेन्शन दुप्पट होण्याची शक्यता, कधी होणार निर्णय?.गुंतवणूकदारांचा उत्साह झाला कमीमंगळवारी टाटा कॅपिटल IPO ला फक्त 75% सबस्क्रिप्शन मिळाले. एनएसईच्या आकडेवारीनुसार, कंपनीने ऑफर केलेल्या 33.34 कोटी शेअर्सच्या तुलनेत 24.96 कोटी शेअर्ससाठीच बोली लावण्यात आली..गुंतवणूकदार वर्गानुसार पाहिल्यास:QIB (संस्थागत गुंतवणूकदार): 86% सबस्क्रिप्शनNII (मोठे गुंतवणूकदार): 76% सबस्क्रिप्शनRII (रिटेल गुंतवणूकदार): 67% सबस्क्रिप्शनकंपनीने आधीच 68 देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून 4,642 कोटी रुपये जमा केले आहेत. टाटा कॅपिटलचा IPO एकूण 47.58 कोटी शेअर्सचा असून त्यात:21 कोटी नवीन शेअर्सचा इश्यू26.58 कोटी शेअर्सचा OFS (Offer for Sale).OFS अंतर्गत टाटा सन्स 23 कोटी शेअर्स विकणार आहे, तर IFC 3.58 कोटी शेअर्स विकेल. सध्या टाटा सन्सकडे कंपनीतील 88.6% हिस्सेदारी, आणि IFC कडे 1.8% हिस्सेदारी आहे. IPO मधून जमा होणारी रक्कम कंपनी आपली टियर-1 मधील पायाभूत रचना मजबूत करण्यासाठी आणि भविष्यातील आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी वापरणार आहे..जर शेअरची लिस्टिंग ₹ 326च्या इश्यू प्राइसपासून ₹350 च्या दरम्यान झाली, तर कंपनीसाठी ती परिस्थिती समाधानकारक मानली जाईल. मात्र सध्याचा गुंतवणूकदारांचा उत्साह आणि ग्रे मार्केटची स्थिती पाहता, या आयपीओला “ब्लॉकबस्टर” दर्जा मिळेलच असं म्हणता येत नाही..10 Rupee Coin: ज्यांच्याकडे 10 रुपयांचे नाणे आहे त्यांच्यासाठी महत्त्वाची बातमी.टाटा कॅपिटलचा IPO हा टाटा समूहासाठी आतापर्यंतचा सर्वात मोठा सार्वजनिक इश्यू असला, तरी गुंतवणूकदारांचा प्रतिसाद अपेक्षेपेक्षा कमी आहे. शेवटच्या क्षणी मागणी वाढली तर इश्यू पूर्ण सबस्क्राइब होईल, मात्र टाटा टेकसारखा ऐतिहासिक प्रतिसाद मिळणं सध्या तरी कठीण दिसत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.