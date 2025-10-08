Personal Finance

Tata Capital IPO: टाटा कॅपिटलच्या IPOमध्ये गुंतवणूक करण्याचा शेवटचा दिवस; IPO 'ब्लॉकबस्टर' ठरणार का?

Tata Capital IPO: टाटा कॅपिटलच्या आयपीओमध्ये गुंतवणूक करण्याचा शेवटचा दिवस आहे. दोन दिवसांनंतरही फक्त 75% सबस्क्राइब झालेल्या या इश्यूला अपेक्षेपेक्षा कमी प्रतिसाद मिळत आहे.
राहुल शेळके
Tata Capital IPO: टाटा समूहाची नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपनी टाटा कॅपिटल लिमिटेडच्या (Tata Capital) आयपीओमध्ये गुंतवणूक करण्याचा शेवटचा दिवस आहे. आज, म्हणजेच बुधवारी सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत गुंतवणूकदार या बहुचर्चित इश्यूवर बोली लावू शकतात. मात्र, अपेक्षेइतका उत्साह या आयपीओला मिळालेला नाही. दोन दिवसांच्या व्यवहारात हा इश्यू फक्त 75 टक्क्यांपर्यंतच सबस्क्राइब झाला आहे.

