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Tata Chairman Salary: Tata Sons च्या चेअरमनला किती पगार मिळतो? नोएल टाटांच्या विरोधानंतर पद पुन्हा चर्चेत; आकडा पाहून धक्का बसेल!

Tata Sons Chairman Salary: Tata Sons चे चेअरमन एन. चंद्रशेखरन यांना आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये पगार, सुविधा आणि नफ्याशी संबंधित कमिशनमधून मोठे मानधन मिळाले आहे. मागील पाच वर्षांत त्यांच्या एकूण मानधनाचा आकडा किती कोटींवर पोहोचला आणि कमिशनचा त्यात किती वाटा आहे, जाणून घ्या.
Tata Sons Chairman Salary

How Much Does Tata Sons Chairman N Chandrasekaran Earn? The Figure May Shock You

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

How much does Tata Sons chairman earn: गेल्या काही दिवसांपासून Tata Sons आणि एन. चंद्रशेखरन ही दोन नाव चर्चेत आहेत. Tata Sons च्या बोर्डाने चंद्रशेखरन यांचा कार्यभार पुन्हा एकदा वाढवण्याचा निर्णय घेतला. मात्र टाटा ट्रस्ट ज्याच्याकडे टाटा सन्सची तब्बल 66% मालकी आहे त्याचे चेअरमन नोएल टाटा यांचा मात्र याला विरोध असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे एन. चंद्रशेखरन हे नाव आणि टाटा सन्सची चेअरमनची खुर्ची पुन्हा एकदा चर्चेत आली.

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