Tata Chairman Salary: Tata Sons च्या चेअरमनला किती पगार मिळतो? नोएल टाटांच्या विरोधानंतर पद पुन्हा चर्चेत; आकडा पाहून धक्का बसेल!

How much does Tata Sons chairman earn: गेल्या काही दिवसांपासून Tata Sons आणि एन. चंद्रशेखरन ही दोन नाव चर्चेत आहेत. Tata Sons च्या बोर्डाने चंद्रशेखरन यांचा कार्यभार पुन्हा एकदा वाढवण्याचा निर्णय घेतला. मात्र टाटा ट्रस्ट ज्याच्याकडे टाटा सन्सची तब्बल 66% मालकी आहे त्याचे चेअरमन नोएल टाटा यांचा मात्र याला विरोध असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे एन. चंद्रशेखरन हे नाव आणि टाटा सन्सची चेअरमनची खुर्ची पुन्हा एकदा चर्चेत आली. .159 कोटी टाटा सन्सने जाहीर केलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये टाटा सन्सचे चेअरमन चंद्रशेखरन यांना एकूण ₹158.66 कोटींचे मानधन मिळाले आहे. मागील आर्थिक वर्षात त्यांना ₹155.81 कोटी मिळाले होते. मागील पाच आर्थिक वर्षांचा विचार केल्यास कंपनीकडून त्यांना मिळालेल्या एकूण मानधनाचा आकडा ₹671.4 कोटींवर पोहोचला आहे..Bank Closed: सलग 5 दिवस बँका बंद? SBIने दिली अपडेट; सॅलरी-पेन्शन खात्यांसाठी सूचना, कोणत्या दिवशी बँका बंद?.चेअरमनच्या पगारात काय-काय?Tata Sonsचे चेअरमन चंद्रशेखरन यांना पगार आणि इतर सुविधांच्या माध्यमातून ₹17.97 कोटी मिळाले. मागच्या वर्षात हा आकडा ₹15.12 कोटी होता. म्हणजेच एक वर्षात यात सुमारे 18 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. याशिवाय त्यांना नफ्याशी संबंधित कमिशन म्हणून ₹140.69 कोटी मिळाले. विशेष म्हणजे, मागील आर्थिक वर्षातही त्यांना इतकेच कमिशन देण्यात आले होते..कमिशनचा वाटा सर्वाधिकTata Sons च्या चेअरमनच्या एकूण मानधनामध्ये कमिशनचा वाटा मोठा आहे. गेल्या काही वर्षांत त्यांच्या कमिशनमध्ये सातत्याने वाढ झाली आहे.वित्तीय वर्ष 2022 मध्ये त्यांना ₹94 कोटी कमिशन मिळाले होते. 2023 मध्ये हा आकडा ₹100 कोटी, 2024 मध्ये ₹121.5 कोटी आणि 2025 मध्ये ₹140.69 कोटी झाला. 2026 मध्येही कमिशन ₹140.69 कोटींवर कायम राहिले.चेअरमनला मिळणाऱ्या पगार आणि इतर सुविधांमधून रकमेतही कालांतराने बदल झाला आहे. 2022 मध्ये ही रक्कम ₹14.61 कोटी होती, तर 2023 मध्ये ₹13 कोटी, 2024 मध्ये ₹13.82 कोटी, 2025 मध्ये ₹15.12 कोटी आणि 2026 मध्ये ती ₹17.97 कोटी झाली..Gold Rate Today: आठवड्याच्या सुरुवातीलाच सोन्याच्या भावात घसरण! सणासुदीत 10 ग्रॅमचा भाव किती? पाहा ताजा दर.देशातील सर्वाधिक मानधन2026 मध्ये टाटा सन्सच्या चेअरमनला मिळालेल्या मानधनामुळे एन. चंद्रशेखरन हे देशातील सर्वाधिक मानधन घेणाऱ्या कॉर्पोरेट अधिकारी झाले आहे. या यादीत HCLTech चे CEO सी. विजयकुमार यांना सर्वाधिक म्हणजेच ₹176 कोटी मानधन मिळते .2026 मध्ये Tata Sons मधील दुसरे सर्वाधिक मानधन घेणारे अधिकारी चीफ फायनान्शियल ऑफिसर आणि एग्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर सौरभ अग्रवाल असून त्यांना एकूण ₹33.69 कोटी मानधन मिळते. यात ₹26 कोटी कमिशनचा समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.