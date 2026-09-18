Tata Sonsने चंद्रशेखरन यांना निवडलं, पण टाटा ट्रस्ट्सचा विरोध! नोएल टाटाच खरे किंगमेकर? टाटामध्ये चेअरमनची निवड कशी होते?

Chandrasekaran and Noel Tata News: टाटा समूहातील सर्वोच्च नेतृत्वाबाबत सध्या महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. टाटा सन्सच्या बोर्डाने एन. चंद्रशेखरन यांना आणखी एका पाच वर्षांच्या कार्यकाळासाठी चेअरमनपदी कायम ठेवण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला; मात्र काही वेळातच टाटा ट्रस्ट्सने या निर्णयावर आक्षेप घेत तो फेटाळला. टाटा ट्रस्ट्सने यासंदर्भात निवेदन जारी करत टाटा सन्सच्या चेअरमनची नियुक्ती किंवा पुनर्नियुक्ती यासंबंधी बैठक घेण्यासाठी टाटा ट्रस्ट्सचे दोन्ही नॉमिनी डायरेक्टर्स उपस्थित असणे आवश्यक असल्याचं म्हटलं आहे. त्यांची उपस्थिती नसताना अशा प्रकारचा प्रस्ताव मंजूर करता येत नाही, असा ट्रस्ट्सचा दावा आहे..नेमकं काय घडलं?गुरुवारी टाटा सन्सच्या बोर्डाची बैठक झाली. या बैठकीला टाटा ट्रस्ट्सचे चेअरमन नोएल टाटा हे देखील उपस्थित होते. बैठकीत एन. चंद्रशेखरन यांना 2027 नंतर आणखी पाच वर्षांचा कार्यकाळ देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. नोएल टाटा यांनी या प्रस्तावाला विरोध केला. मात्र, बोर्डातील बहुसंख्य सदस्यांनी प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केल्याने तो मंजूर झाला..UPI MDR Charge: UPI पेमेंटवर चार्ज लागू झाला तरी हे 6 UPI व्यवहार फ्री! एक रुपयाही चार्ज नाही; जाणून घ्या कोणते.टाटा ट्रस्ट्सने निर्णय का फेटाळला?टाटा सन्सच्या बोर्डाने प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर टाटा ट्रस्ट्सने त्यावर आक्षेप घेतला. ट्रस्ट्सच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्या दोन्ही नॉमिनी डायरेक्टर्सची उपस्थिती नसताना चेअरमनच्या पुनर्नियुक्तीचा निर्णय घेता येत नाही. टाटा ट्रस्ट्सने हा प्रस्ताव नियमबाह्य असल्याचं म्हटलं आहे. यात नॉमिनी डायरेक्टर्सपैकी एकानेही प्रस्तावाला विरोध केल्यास पुनर्नियुक्तीचा निर्णय अडचणीत येतो..टाटा समूहाची रचनाहा संपूर्ण प्रकार समजून घेण्यासाठी टाटा ट्रस्ट्स आणि टाटा सन्स यांच्यातील संबंध जाणून घेणं आवश्यक आहे. टाटा ट्रस्ट्समध्ये अनेक ट्रस्ट्सचा समावेश होतो. त्यापैकी सर रतन टाटा ट्रस्ट (SRTT) आणि सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट (SDTT) हे प्रमुख ट्रस्ट आहेत. टाटा सन्समध्ये टाटा ट्रस्ट्सची एकूण सुमारे 66 टक्के हिस्सेदारी आहे. यापैकी 52 टक्के हिस्सा SRTT आणि SDTT कडे असून, उर्वरित 14 टक्के हिस्सा इतर ट्रस्ट्सकडे आहे.दुसरीकडे, टाटा सन्स ही टाटा समूहाची होल्डिंग कंपनी आहे. टाटा समूहातील विविध कंपन्यांमध्ये टाटा सन्सची 25 टक्क्यांपासून 73 टक्क्यांपर्यंत हिस्सेदारी असल्याचं दिलेल्या माहितीत नमूद करण्यात आलं आहे..टाटा सन्सचा चेअरमन कसा निवडला जातो?टाटा सन्सच्या चेअरमनची निवड करण्यासाठी एक विशेष सिलेक्शन कमिटी स्थापन केली जाते. या कमिटीमध्ये एकूण पाच सदस्य असतात. यापैकी तीन सदस्य टाटा ट्रस्ट्सकडून नामनिर्देशित केले जातात. उर्वरित दोन सदस्यांपैकी एक टाटा सन्सकडून असतो, तर दुसरा बाहेरील तज्ज्ञ असतो.याशिवाय टाटा सन्सच्या Articles of Association मध्येही चेअरमनच्या नियुक्तीबाबत काही नियम आहेत. टाटा ट्रस्ट्सच्या म्हणण्यानुसार, बोर्डाच्या बैठकीत त्यांच्या दोन्ही नॉमिनी डायरेक्टर्सची उपस्थिती आणि आवश्यक मंजुरीशिवाय अशा महत्त्वाच्या प्रस्तावावर निर्णय घेता येत नाही. टाटा ट्रस्ट्सचे दोन नॉमिनी डायरेक्टर्स म्हणजे नोएल टाटा आणि वेणु श्रीनिवासन आहेत. ट्रस्ट्सने गुरुवारी जारी केलेल्या निवेदनात याच नियमांचा आधार घेत टाटा सन्सच्या बोर्डाच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केला..चंद्रशेखरन यांचा कार्यकाळ कधी संपणार?एन. चंद्रशेखरन 1987 मध्ये टाटा समूहाशी जोडले गेले. त्यांनी जवळपास 30 वर्षे TCS मध्ये काम केलं. त्यानंतर 2009 मध्ये त्यांची TCSच्या CEOपदी नियुक्ती झाली. 2017 मध्ये चंद्रशेखरन यांची टाटा सन्सच्या चेअरमनपदी नियुक्ती करण्यात आली. चेअरमनचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो. 2022 मध्ये त्यांना पुन्हा या पदासाठी निवडण्यात आलं. आता त्यांचा सध्याचा कार्यकाळ 20 फेब्रुवारी 2027 रोजी संपणार आहे..Gold Rate Today: अमेरिकेने व्याजदर वाढवले अन् एकाच दिवसात सोन्याच्या भावात मोठा बदल! तुमच्या शहरातील आजचा ताजा भाव पाहा.विशेष म्हणजे, 12 ऑगस्ट रोजी चंद्रशेखरन यांनी तिसऱ्या कार्यकाळासाठी इच्छुक नसल्याचं स्पष्ट केलं होतं. मात्र त्यानंतर टाटा सन्सच्या बोर्डाने त्यांच्या पुनर्नियुक्तीचा प्रस्ताव मंजूर केला. आता या निर्णयावर टाटा ट्रस्ट्सने आक्षेप घेतल्याने टाटा समूहातील सर्वोच्च नेतृत्व निवडीची प्रक्रिया पुन्हा चर्चेत आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.