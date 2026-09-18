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Tata Sonsने चंद्रशेखरन यांना निवडलं, पण टाटा ट्रस्ट्सचा विरोध! नोएल टाटाच खरे किंगमेकर? टाटामध्ये चेअरमनची निवड कशी होते?

Tata Sons Chairman Process: Tata Sons च्या बोर्डाने एन. चंद्रशेखरन यांच्या पुनर्नियुक्तीला मंजुरी दिली, मात्र टाटा ट्रस्टने या निर्णयावर कायदेशीर आक्षेप घेतला आहे. टाटा सन्सचा चेअरमन नेमका कसा निवडला जातो आणि Tata मध्ये खरा बॉस कोण? पाहा
Tata News Update

N Chandrasekaran Reappointed as Chairman, Why Is Noel Tata Opposing the Decision?

esakal

Vinod Dengale
Updated on

Chandrasekaran and Noel Tata News: टाटा समूहातील सर्वोच्च नेतृत्वाबाबत सध्या महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. टाटा सन्सच्या बोर्डाने एन. चंद्रशेखरन यांना आणखी एका पाच वर्षांच्या कार्यकाळासाठी चेअरमनपदी कायम ठेवण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला; मात्र काही वेळातच टाटा ट्रस्ट्सने या निर्णयावर आक्षेप घेत तो फेटाळला.

टाटा ट्रस्ट्सने यासंदर्भात निवेदन जारी करत टाटा सन्सच्या चेअरमनची नियुक्ती किंवा पुनर्नियुक्ती यासंबंधी बैठक घेण्यासाठी टाटा ट्रस्ट्सचे दोन्ही नॉमिनी डायरेक्टर्स उपस्थित असणे आवश्यक असल्याचं म्हटलं आहे. त्यांची उपस्थिती नसताना अशा प्रकारचा प्रस्ताव मंजूर करता येत नाही, असा ट्रस्ट्सचा दावा आहे.

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