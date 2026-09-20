Tata Sons N Chandrasekaran : टाटा सन्सच्या अध्यक्षपदावरून वाद; चंद्रशेखरन यांच्या फेरनियुक्तीला टाटा ट्रस्टचा विरोध

टाटा सन्सचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांच्या फेरनियुक्तीवरून टाटा समूहात महत्त्वाचा कायदेशीर वाद निर्माण झाला आहे. टाटा सन्सच्या मंडळाने चंद्रशेखरन यांची आणखी पाच वर्षांसाठी अध्यक्षपदी फेरनियुक्ती करण्याचा ठराव मंजूर केला होता. मात्र, कंपनीतील सर्वात मोठे भागधारक असलेल्या टाटा ट्रस्ट्सने हा निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या वैध नसल्याचे म्हटले आहे. टाटा ट्रस्ट्सने मंडळाचा निर्णय फेटाळून लावला आहे..टाटा ट्रस्ट्सने रविवारी जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात आपल्या भूमिकेचे स्पष्टीकरण दिले. कंपनीच्या 'आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन'नुसार अध्यक्षांची नियुक्ती किंवा फेरनियुक्ती करताना टाटा ट्रस्ट्सच्या नामनिर्देशित संचालकांची सकारात्मक संमती आवश्यक असल्याचा दावा ट्रस्ट्सने केला आहे. मात्र, चंद्रशेखरन यांच्या फेरनियुक्तीच्या ठरावाला ही आवश्यक संमती मिळाली नसल्याचे ट्रस्ट्सचे म्हणणे आहे. .Tata Sons Boardroom: बोर्डरूममध्ये टाटा सन्सचे ‘बंड’; सूत्रे पुन्हा चंद्रशेखरन यांच्याकडे, नोएल टाटांची नाराजी कायम.४:१ मतदानावरही आक्षेपटाटा सन्सच्या मंडळात या ठरावावर ४:१ अशा फरकाने मतदान झाल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, टाटा ट्रस्ट्सने हे मतदान कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य नसल्याचे म्हटले आहे. ट्रस्ट्सच्या मते, त्यांच्या दोन नामनिर्देशित संचालकांपैकी एका संचालकाने ठरावाच्या विरोधात मतदान केले. त्यामुळे ट्रस्ट्सच्या नामनिर्देशित संचालकांचे आवश्यक सकारात्मक बहुमत उपलब्ध झाले नाही. .Tata Sonsने चंद्रशेखरन यांना निवडलं, पण टाटा ट्रस्ट्सचा विरोध! नोएल टाटाच खरे किंगमेकर? टाटामध्ये चेअरमनची निवड कशी होते?.टाटा ट्रस्ट्सने मंडळाच्या अध्यक्षांकडून वापरण्यात आलेल्या 'कास्टिंग व्होट'च्या मुद्द्यावरही प्रश्न उपस्थित केला आहे. संपूर्ण मंडळाच्या मतदानात मतांची बरोबरी झाल्यासच अध्यक्षांचे निर्णायक मत लागू होऊ शकते, असा ट्रस्ट्सचा युक्तिवाद आहे. नामनिर्देशित संचालकांच्या आवश्यक संमतीच्या अटीवर कास्टिंग व्होटचा आधार घेता येणार नाही, असेही ट्रस्ट्सने स्पष्ट केले..दोन नामनिर्देशित संचालकांचा मुद्दाटाटा ट्रस्ट्सच्या म्हणण्यानुसार, टाटा सन्सच्या मंडळावर त्यांचे दोन नामनिर्देशित संचालक आहेत. त्यामुळे या दोन्ही संचालकांचे बहुमत म्हणजे दोन मते मानली पाहिजेत, एक मत नव्हे. त्यापैकी एका संचालकाने विरोधात मतदान केल्याने आवश्यक सकारात्मक पाठिंबा मिळाला नाही..त्यामुळे कंपनीच्या नियमावलीतील अनिवार्य अट पूर्ण झाली नसल्याने चंद्रशेखरन यांच्या फेरनियुक्तीचा ठराव मंजूरच होऊ शकत नाही, अशी भूमिका टाटा ट्रस्ट्सने घेतली आहे. या भूमिकेमुळे टाटा सन्सच्या कारभारात आणि अध्यक्षपदाच्या फेरनियुक्ती प्रक्रियेत पुढे कायदेशीर आणि प्रशासकीय पातळीवर कोणती पावले उचलली जातात, याकडे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.