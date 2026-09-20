Personal Finance

Tata Sons N Chandrasekaran : टाटा सन्सच्या अध्यक्षपदावरून वाद; चंद्रशेखरन यांच्या फेरनियुक्तीला टाटा ट्रस्टचा विरोध

Tata Trusts Dispute : टाटा सन्सच्या मंडळाने एन. चंद्रशेखरन यांची अध्यक्षपदी आणखी पाच वर्षांसाठी फेरनियुक्ती करण्याचा ठराव मंजूर केला. टाटा ट्रस्ट्सने हा निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या वैध नसल्याचे सांगत मंडळाचा ठराव फेटाळून लावला आहे.
Tata Sons Board Approves N Chandrasekaran Reappointment

Tata Sons Board Approves N Chandrasekaran Reappointment

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

टाटा सन्सचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांच्या फेरनियुक्तीवरून टाटा समूहात महत्त्वाचा कायदेशीर वाद निर्माण झाला आहे. टाटा सन्सच्या मंडळाने चंद्रशेखरन यांची आणखी पाच वर्षांसाठी अध्यक्षपदी फेरनियुक्ती करण्याचा ठराव मंजूर केला होता. मात्र, कंपनीतील सर्वात मोठे भागधारक असलेल्या टाटा ट्रस्ट्सने हा निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या वैध नसल्याचे म्हटले आहे. टाटा ट्रस्ट्सने मंडळाचा निर्णय फेटाळून लावला आहे.

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Tata Sons
Tata Group
Deputy CEO
Natarajan Chandrasekaran
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