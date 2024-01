SIP Investment : केवळ 500 रुपयांची दरमहा गुंतवणूक 30 वर्षात देईल 44 लाख, कसे ते जाणून घ्या...

through investing 500 each month you will get 44 lakh after 30 years know plan investment

सकाळ वृत्तसेवा तुम्हालाही गुंतवणूक करायची आहे, पण गुंतवणुकीची रक्कम कमी आहे, तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. फक्त 500 रुपयांपासून गुंतवणुकीला सुरुवात करा, तुमच्याकडे 25 वर्षांत 21 लाखांपेक्षा जास्त रक्कम जमा होईल. तुम्हाला चक्रवाढीचा फायदा पाहायचा असेल, तर त्याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे म्युच्युअल फंड. आजकाल सगळेच एसआयपीच्या माध्यमातून म्युच्युअल फंडात पैसे गुंतवत आहेत. म्युच्युअल फंड हे बाजाराशी निगडित आहेत, त्यामुळे त्यातील गुंतवणुकीवर परतावा मिळण्याची खात्री देता येत नाही, पण बहुतेक तज्ज्ञांचे मत आहे की यात सरासरी 12 टक्के परतावा मिळतो. तुम्ही एसआयपीमध्ये अगदी 500 रुपयांची गुंतवणूक सुरू केल्यास, तुम्ही ही गुंतवणूक किमान 25 ते 30 वर्ष सुरू ठेवू शकता. तसेच, तुम्हाला या गुंतवणुकीत दरवर्षी किमान 10 टक्के वाढ करावी लागेल. उदाहरणार्थ, जर तुम्ही 500 रुपयांपासून गुंतवणूक करायला सुरुवात केली, तर पुढच्या वर्षी तुम्हाला 500 रुपयांच्या 10 टक्के म्हणजेच 50 रुपये, म्हणजेच 550 रुपये गुंतवावे लागतील. पुढील वर्षी 550 रुपयांच्या 10 टक्के म्हणजेच 55 रुपये त्यात जोडावे लागतील. अशा परिस्थितीत तुम्हाला त्या वर्षात 605 रुपये गुंतवावे लागतील. दरवर्षी 10 टक्के रक्कम जोडून अतिशय शिस्तबद्ध पद्धतीने तुमची गुंतवणूक सुरू ठेवावी लागेल. अशा प्रकारे, 25 वर्षांमध्ये तुमची एकूण गुंतवणूक 5 लाख 90 हजार 82 रुपये होईल, पण तुम्ही 12 टक्के परतावा मोजल्यास, तुम्हाला केवळ व्याजातून 15 लाख 47 हजार 691 रुपये मिळतील. अशा प्रकारे, 21 वर्षांनंतर तुम्हाला एकूण 21 लाख 37 हजार 773 रुपये मिळतील. तुम्ही आणखी 5 वर्ष म्हणजे सुमारे 30 वर्ष गुंतवणूक चालू ठेवली तर तुमची एकूण गुंतवणूक 9 लाख 86 हजार 964 रुपये होईल, पण 12 टक्के दराने त्यावर 34 लाख 30 हजार 98 रुपये व्याज मिळेल आणि 30 वर्षानंतर तुम्हाला एकूण 44 लाख 17 हजार 62 रुपये मिळतील. नोंद - क्रिप्टो मार्केट, शेअर मार्केट किंवा म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीत जोखीम असते. यामध्ये फायद्याप्रमाणे नुकसान होण्याचीही शक्यता असते. त्यामुळे क्रिप्टो, शेअर बाजार किंवा म्युच्युअल फंडातील कोणतीही गुंतवणूक करण्याआधी आपल्या वित्तीय सल्लागारासोबत चर्चा करूनच गुंतवणूक करा.