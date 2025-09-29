Tilak Verma Net Worth: आशिया कपमध्ये तिलक वर्माचा जलवा! भारत- पाक मॅचच्या हिरोची संपत्ती किती?

Tilak Verma Net Worth: आशिया कप 2025च्या थरारक अंतिम सामन्यात भारतीय संघाने पाकिस्तानचा 5 विकेट्सने पराभव करत इतिहास रचला. या विजयामागचा खरा हिरो ठरला मिडल ऑर्डरचा दमदार फलंदाज तिलक वर्मा. तिलक वर्माने फक्त काही वर्षांतच भारतीय क्रिकेट संघात स्वतःची स्वतंत्र ओळख निर्माण केली. या प्रवासात त्याच्या संपत्तीतही वाढ होत गेली. क्रिकेटमधून होणारी कमाई, BCCI कडून मिळणारे कॉन्ट्रॅक्ट आणि ब्रँड एंडोर्समेंट्स यांच्या जोरावर त्याने प्रचंड संपत्ती कमावली आहे..करोडोंची संपत्ती तिलक वर्माच्या कारकिर्दीची खरी सुरुवात IPL 2022 मध्ये झाली, जेव्हा तो मुंबई इंडियन्सकडून खेळायला मैदानात उतरला. त्याच्या दमदार खेळीने फ्रेंचायझीचा विश्वास जिंकत तो आजही टीमसोबत कायम आहे. क्रिक ट्रॅकरच्या अहवालानुसार, फेब्रुवारी 2025 पर्यंत तिलकची एकूण संपत्ती सुमारे ₹5 कोटी होती. परंतु या वर्षी सुरू झालेल्या IPL हंगामात मुंबई इंडियन्सने त्याला तब्बल ₹8 कोटींना रिटेन केले, ज्यामुळे त्याच्या संपत्तीत आणखी वाढ झाली..India Denied Asia Cup 2025 Trophy : टीम इंडियाला अखेर ट्रॉफी मिळाली? सुर्यकुमार यादवसह भारतीय खेळाडूंनी शेअर केले फोटो.BCCI च्या सेंट्रल कॉन्ट्रॅक्ट लिस्ट 2024-25 मध्ये त्याचा समावेश C ग्रेडमध्ये झाला आहे. त्याअंतर्गत त्याला वार्षिक ₹1 कोटी मिळतात. याशिवाय, प्रत्येक वनडे सामन्यासाठी ₹6 लाख आणि प्रत्येक टी20 सामन्यासाठी ₹3 लाख फी मिळते..आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात असूनही, तिलकने आधीच अनेक नामांकित ब्रँड्ससोबत करार केले आहेत. Boost, SS, eBikeGo, Dream11 यांसारख्या कंपन्यांच्या जाहिरातींमध्ये तो झळकला आहे, ज्यातून त्याला चांगले पैसे मिळतात..Asia Cup Final Drama : भारताच्या विजयानंतर नाट्यमय घडामोडी; मध्यरात्री झालेला ९० मिनिटांचा राडा; जसाच्या तसा वाचा....आलिशान घर आणि Tilak Verma Net Worth: हैदराबादच्या चंद्रयान गुट्टा भागात त्याचे आलिशान घर आहे. त्याच्या गॅरेजमध्येही लक्झरी गाड्यांचा ताफा आहे. यात Mercedes-Benz S-Class आणि BMW 7-Series सारख्या कारचा समावेश आहे.थोडक्यात सांगायचं झालं, तर क्रिकेटमध्ये तुफान बॅटिंग करुन चाहत्यांची मने जिंकणारा तिलक वर्मा आज करोडोंच्या संपत्तीचा मालक आहे आणि पुढच्या काही वर्षांत त्याचे नाव भारतीय क्रिकेटच्या टॉप स्टार्समध्ये असेल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.