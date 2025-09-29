Personal Finance

Tilak Verma Net Worth: आशिया कपमध्ये तिलक वर्माचा जलवा! भारत- पाक मॅचच्या हिरोची संपत्ती किती?

Tilak Verma Net Worth: आशिया कप 2025 च्या अंतिम सामन्यात भारताच्या विजयानंतर तिलक वर्मा टीमचा हिरो ठरला. अवघ्या काही वर्षांत त्याने क्रिकेट, BCCI कॉन्ट्रॅक्ट आणि ब्रँड एंडोर्समेंट्समधून करोडोंची संपत्ती कमावली आहे.
Tilak Verma Net Worth

Tilak Verma Net Worth

Sakal

राहुल शेळके
Updated on

Tilak Verma Net Worth: आशिया कप 2025च्या थरारक अंतिम सामन्यात भारतीय संघाने पाकिस्तानचा 5 विकेट्सने पराभव करत इतिहास रचला. या विजयामागचा खरा हिरो ठरला मिडल ऑर्डरचा दमदार फलंदाज तिलक वर्मा. तिलक वर्माने फक्त काही वर्षांतच भारतीय क्रिकेट संघात स्वतःची स्वतंत्र ओळख निर्माण केली. या प्रवासात त्याच्या संपत्तीतही वाढ होत गेली. क्रिकेटमधून होणारी कमाई, BCCI कडून मिळणारे कॉन्ट्रॅक्ट आणि ब्रँड एंडोर्समेंट्स यांच्या जोरावर त्याने प्रचंड संपत्ती कमावली आहे.

Loading content, please wait...
Business
Finance
property
Business News
Investment
Tilak Varma

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com