Petrol Diesel Price Today : पेट्रोल-डिझेल दरात मोठा बदल, जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचा ताजा भाव

Fuel Price India : प्रत्येक दिवसाची सुरुवात सूर्यप्रकाशासोबतच पेट्रोल-डिझेलच्या नव्या दरांपासूनही होते.सकाळी ६ वाजता तेल कंपन्या आंतरराष्ट्रीय बाजारभावांवर आधारित नवे दर जाहीर करतात.
A petrol pump attendant refilling fuel in a vehicle — symbolizing India’s daily petrol and diesel rate updates

Yashwant Kshirsagar
Updated on

  1. दर बदलामुळे सर्वसामान्य नागरिकांपासून विक्रेत्यांपर्यंत सर्वांवर आर्थिक परिणाम होतो.

  2. सरकारची ही पारदर्शक व्यवस्था ग्राहकांना दरांबाबत अचूक माहिती मिळवून देते.

  3. देशभरातील शहरांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वेगवेगळे आहेत.

Petrol Diesel Rates Today: प्रत्येक दिवसाची सुरुवात केवळ सूर्यप्रकाशानेच होत नाही, तर पेट्रोल आणि डिझेलच्या नवीन किमतींपासूनही होते, ज्याचा थेट परिणाम सामान्य माणसाच्या खिशावर होतो. सकाळी ६ वाजता, देशातील तेल विपणन कंपन्या (OMCs) आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमती आणि डॉलर-रुपया विनिमय दरातील बदलांवर आधारित नवीनतम दर जाहीर करतात. हे बदल दैनंदिन जीवनावर परिणाम करतात - मग ते कार्यालयात जाणारे असोत किंवा फळे आणि भाजीपाला विक्रेते असोत

