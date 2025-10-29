Petrol Diesel Price Today : पेट्रोल-डिझेल दरात मोठा बदल, जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचा ताजा भाव

Summaryदर बदलामुळे सर्वसामान्य नागरिकांपासून विक्रेत्यांपर्यंत सर्वांवर आर्थिक परिणाम होतो.सरकारची ही पारदर्शक व्यवस्था ग्राहकांना दरांबाबत अचूक माहिती मिळवून देते.देशभरातील शहरांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वेगवेगळे आहेत..Petrol Diesel Rates Today: प्रत्येक दिवसाची सुरुवात केवळ सूर्यप्रकाशानेच होत नाही, तर पेट्रोल आणि डिझेलच्या नवीन किमतींपासूनही होते, ज्याचा थेट परिणाम सामान्य माणसाच्या खिशावर होतो. सकाळी ६ वाजता, देशातील तेल विपणन कंपन्या (OMCs) आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमती आणि डॉलर-रुपया विनिमय दरातील बदलांवर आधारित नवीनतम दर जाहीर करतात. हे बदल दैनंदिन जीवनावर परिणाम करतात - मग ते कार्यालयात जाणारे असोत किंवा फळे आणि भाजीपाला विक्रेते असोत.अशा परिस्थितीत, दैनंदिन किमतींबद्दल माहिती ठेवणे केवळ आवश्यकच नाही तर शहाणपणाचे देखील आहे. ही सरकारी व्यवस्था पारदर्शकता सुनिश्चित करते जेणेकरून ग्राहकांना कोणतीही गोंधळात टाकणारी माहिती मिळू नये.चला तर मग जाणून घ्या आजचे पेट्रोल आणि डिझेलचे तुमच्या शहरातील ताजे दर.नवी दिल्ली: पेट्रोल ९४.७२ प्रति लिटर, डिझेल ८७.६२ प्रति लिटर.मुंबई: पेट्रोल १०४.२१ प्रति लिटर, डिझेल ९२.१५ प्रति लिटर.पुणे: पेट्रोल १०४.०४ प्रति लिटर, डिझेल ९०.५७ प्रति लिटर.नाशिक: पेट्रोल प्रति लिटर ९५.५०, डिझेल प्रति लिटर ८९.५०.अहिल्यानगर : पेट्रोल प्रति लिटर १०४.५०, डिझेल प्रति लिटर ९१.०२अकोला : पेट्रोल प्रति लिटर १०४.११, डिझेल प्रति लिटर ९०.६८अमरावती : पेट्रोल प्रति लिटर १०५.२१, डिझेल प्रति लिटर ९१.७३छ. संभाजीनगर : पेट्रोल प्रति लिटर १०५.२१, डिझेल प्रति लिटर १०४.७३ ९१.२४कोल्हापूर : पेट्रोल प्रति लिटर १०४.४५ डिझेल प्रति लिटर ९१.००लातूर : पेट्रोल प्रति लिटर १०५.२२ डिझेल प्रति लिटर ९१.७३.FAQs १. पेट्रोल आणि डिझेलचे दर रोज बदलतात का? 👉 होय, दररोज सकाळी ६ वाजता नवीन दर जाहीर होतात.२. दर बदलण्यामागील मुख्य कारण काय आहे? 👉 आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमती आणि डॉलर-रुपया विनिमय दरातील बदल.३. पेट्रोल-डिझेलचे दर कोण ठरवते? 👉 देशातील तेल विपणन कंपन्या (OMCs) दर ठरवतात.४. शहरानुसार दर वेगवेगळे का असतात? 👉 राज्य सरकारांच्या करांमुळे आणि वाहतूक खर्चामुळे दर वेगवेगळे असतात.५. पेट्रोलचे सर्वाधिक दर कोणत्या शहरात आहेत? 👉 लातूर आणि अमरावती येथे पेट्रोल दर सुमारे ₹१०५ प्रति लिटर आहे.६. ग्राहकांना ताजे दर कसे कळू शकतात? 👉 ग्राहक ‘Indian Oil’, ‘HPCL’ किंवा ‘BPCL’ च्या अधिकृत वेबसाईट आणि अॅपवर दर पाहू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.