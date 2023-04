By

CNG-PNG Price Cut: टोरेंट गॅस प्रायव्हेट लिमिटेड ने CNG च्या किंमती 6 रुपये ते 8.25 रुपये प्रति किलोने कमी केल्या आहेत, ज्यामुळे ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे.

त्याच वेळी, पीएनजीच्या किंमती देखील 4 रुपये ते 5 रुपये प्रति घनमीटर कमी करण्यात आल्या आहेत. ही घट शनिवारी संध्याकाळपासून म्हणजेच 8 एप्रिल 2023 पासून देशातील 7 राज्यांमध्ये लागू करण्यात आली आहे. (Torrent Gas reduces CNG and PNG prices in seven States)

टोरेंट गॅसने कोणत्या राज्यात CNG-PNG च्या किंमती कमी केल्या आहेत?

टोरेंट गॅस कंपनी देशातील 7 राज्यातील एकूण 34 जिल्ह्यांमध्ये गॅस पुरवठा करते. ही घट या सर्व राज्यांमध्ये आणि जिल्ह्यांमध्ये लागू होईल. त्यात गुजरात, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब आणि केंद्रशासित प्रदेश पुद्दुचेरी यांचा समावेश होतो.

टोरेंट गॅसने पंजाब आणि पुण्यात सीएनजीच्या दरात प्रति किलो 6 रुपये आणि पीएनजीच्या दरातमध्ये 5 रुपयांनी कपात केली आहे. दुसरीकडे, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशमध्ये सीएनजीच्या दरात 6 रुपये ते 8.25 रुपयापर्यंत प्रति किलोपर्यंत कपात करण्यात आली आहे.

देशांतर्गत पीएनजीची किंमत प्रति एससीएम 4 ते 5 रुपयांनी कमी झाली आहे. टोरेंटने जुनागडमधील 17 स्थानकांवर सीएनजीच्या दरात 6 रुपयांनी आणि पीएनजीच्या दरात 4 रुपयांची कपात केली आहे.

अनेक गॅस कंपन्यांनी गॅसच्या दरात कपात केली :

उल्लेखनीय म्हणजे, अलीकडच्या काळात अनेक गॅस कंपन्यांनी पीएनजी आणि सीएनजीच्या किंमतीत मोठी कपात केली आहे. केंद्र सरकारने नैसर्गिक वायूच्या किंमती निश्चित करण्यासाठी नवा फॉर्म्युला तयार केला आहे.

त्यानंतर अनेक कंपन्यांनी गॅसच्या दरात कपात केली आहे. यापूर्वी महानगर गॅस लिमिटेड, अदानी टोटल गॅस आणि इंद्रप्रस्थ गॅस लिमिटेड (IGL) यांनीही त्यांच्या CNG आणि PNG च्या किंमती कमी करण्याचा निर्णय घेतला होता.

या नव्या प्रणालीची घोषणा झाल्यानंतरच सीएनजी आणि पीएनजीच्या किंमती कंपन्यांनी कमी केल्या आहेत. किरीट पारीख यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशींनंतर हा फॉर्म्युला ठरवण्यात आला आहे.