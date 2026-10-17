Train Ticket Booking: तत्काळमध्येही तिकीट मिळत नाही? रेल्वेची ही ट्रिक वापरा, मिळू शकतं कन्फर्म तिकीट!

How IRCTC current booking works: लांबचा आणि कमी पैशात प्रवास म्हटलं की आपण रेल्वेने प्रवास करण्याचा विचार करतो. मात्र ट्रेनने प्रवास करण्याचा प्लॅन अचानक ठरला, तर कन्फर्म तिकीट मिळवणं अनेकदा कठीण होतं. भारतीय रेल्वेचं तिकीट बुकिंग आधीच सुरू होत असलं, तरी ऐनवेळी प्रवास ठरल्यास अनेकांना वेटिंग लिस्टचा सामना करावा लागतो. अशा वेळी तत्काळ तिकीट बुक करण्याचा पर्याय असतो. मात्र, तत्काळमध्येही कन्फर्म तिकीट मिळवणं सोपं राहिलेलं नाही. पण अशावेळी रेल्वेचा एक पर्याय उपयोगी ठरू शकतो. ज्याच्या मदतीने नेहमीच्या बुकिंग प्रक्रियेतून तिकीट मिळवता येऊ शकतं..भारतीय रेल्वेमध्ये तत्काळ तिकिटाशिवाय करंट बुकिंग (Current Booking) ही सुविधाही उपलब्ध आहे. ट्रेनचा रिझर्व्हेशन चार्ट तयार झाल्यानंतर काही सीट किंवा बर्थ रिकाम्या राहिल्या, तर त्यांच्यासाठी तिकीट बुक करता येतं. या सुविधेतून तिकीट मिळाल्यास ते उपलब्ध जागेसाठी कन्फर्म असतं. मात्र, संबंधित ट्रेनमध्ये आणि तुमच्या प्रवासाच्या मार्गावर जागा उपलब्ध असेल, तरच तिकीट बुक करता येईल..Gold Silver Price Today: नवरात्रीत सोन्याच्या दरात मोठी घसरण! चांदीही 13,500 रुपयांनी स्वस्त; 22 आणि 24 कॅरेटचा ताजा भाव किती?.करंट तिकीट म्हणजे काय?ट्रेनचा रिझर्व्हेशन चार्ट तयार झाल्यानंतर रिकाम्या राहिलेल्या सीट किंवा बर्थसाठी केल्या जाणाऱ्या बुकिंगला करंट बुकिंग म्हणतात. समजा, तुम्हाला दिल्लीहून पाटण्याला जायचं आहे. तुम्ही सामान्य आरक्षण करण्याचा प्रयत्न केला, पण तिकीट वेटिंगमध्ये राहिलं. त्यानंतर तत्काळ तिकीट काढण्याचाही प्रयत्न केला, पण कन्फर्म तिकीट मिळालं नाही. अशा वेळी ट्रेनचा चार्ट तयार झाल्यानंतर करंट बुकिंगमध्ये जागा उपलब्ध आहे का, हे तपासता येतं.तुमच्या प्रवासाच्या मार्गावर एखादी बर्थ उपलब्ध असेल, तर त्यासाठी तिकीट बुक करता येऊ शकतं..IRCTC वरून करंट तिकीट कसं बुक करायचं?मोबाइल किंवा लॅपटॉपवरून करंट तिकीट बुक करण्यासाठी पुढील स्टेप्स फॉलो करा.सर्वात आधी IRCTC ची अधिकृत वेबसाइट किंवा ॲप उघडा.तुमच्या IRCTC अकाउंटमध्ये लॉगइन करा.प्रवास सुरू करण्याचं स्टेशन आणि जिथे तुम्ही उतर आहात असं डेस्टीनेशन स्टेशन निवडा.प्रवासाची तारीख टाकून ट्रेन सर्च करा.सर्च रिझल्टमध्ये तुम्हाला हवी असलेली ट्रेन निवडा.स्लीपर, थर्ड एसी किंवा सेकंड एसी यांसारख्या उपलब्ध क्लासची माहिती पाहा.ट्रेनचा रिझर्व्हेशन चार्ट तयार झाल्यानंतर करंट बुकिंगमध्ये जागा उपलब्ध आहे का, ते पाहा.जागा उपलब्ध असल्यास बुकिंगची प्रक्रिया पुढे सुरू करा.प्रवाशाचं नाव, वय आणि इतर आवश्यक माहिती अचूक भरा.उपलब्ध पेमेंट पर्यायातून पैसे भरून बुकिंग पूर्ण करा.बुकिंग यशस्वी झाल्यानंतर ई-तिकीट आणि PNR तपासा.तिकिटावर कन्फर्म स्टेटस, कोच आणि बर्थची माहिती योग्य असल्याची खात्री करा..Pension Update: पेन्शनधारकांसाठी मोठी बातमी! सरकारकडून पेन्शनमध्ये बदल; 3.20 कोटी लोकांना फायदा, नेमकं काय बदललं?.याठिकाणी एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी ती म्हणजे करंट बुकिंगमध्ये प्रत्येक वेळी तिकीट मिळेलच असं नाही. संबंधित ट्रेन आणि प्रवासाच्या मार्गावर जागा उपलब्ध असेल, तरच बुकिंग करता येतं. त्यामुळे बुकिंग करताना या गोष्टी लक्षात घ्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.