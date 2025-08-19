Trump’s Tariff Policy: ट्रम्प टॅरिफमुळे भारतातील 3 लाख लोक नोकऱ्या जाणार? तज्ज्ञांनी दिला इशारा

अमेरिकेच्या नव्या टॅरिफमुळे भारतीय निर्यातीला मोठा धक्का बसू शकतो. टेक्सटाइल, रत्न-दागिने, ऑटो कंपोनंट्स यांसारख्या क्षेत्रांत 2 ते 3 लाख नोकऱ्या धोक्यात. काही तज्ज्ञांच्या मते देशांतर्गत मागणी मजबूत असल्याने परिणाम मर्यादित राहू शकतो..Trump’s Tariff Policy: अमेरिकेने भारतीय निर्यातीवर टॅरिफ लावल्याने तज्ज्ञांमध्ये मतभेद निर्माण झाले आहेत. काही तज्ज्ञांचा इशारा आहे की येत्या काळात लाखो नोकऱ्यांवर संकट ओढवू शकते, तर काहींचे म्हणणे आहे की भारतातील मजबूत देशांतर्गत मागणी आणि विविध व्यापार संबंधांमुळे टॅरिफटचा कोणताही परिणाम होणार नाही. .वर्कफोर्स सोल्यूशन्स आणि एचआर सेवा पुरवणाऱ्या Genius HRTechचे संस्थापक व एमडी आर. पी. यादव यांनी सांगितले की, अमेरिकेच्या नव्या टॅरिफमुळे विशेषत: अमेरिकन बाजारावर अवलंबून असलेल्या उद्योगांना मोठा फटका बसेल. त्यांनी अंदाज वर्तवला की अडीच ते तीन लाख नोकऱ्या धोक्यात येऊ शकतात, त्यात सर्वाधिक फटका टेक्सटाइल क्षेत्राला बसू शकतो. फक्त टेक्सटाइल क्षेत्रातच सहा महिन्यांत एक लाख नोकऱ्या कमी होण्याचा धोका आहे..Ayushman Bharat Yojana: आयुष्मान कार्ड असूनही रुग्णालयाने मोफत उपचार नाकारला? कुठे तक्रार करावी?.रत्न व दागिने क्षेत्रालाही मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. सूरत व मुंबईतील SEEPZ युनिट्समधील हजारो नोकऱ्या कमी मागणी आणि वाढत्या खर्चामुळे धोक्यात आहेत..मात्र, TeamLease Servicesचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष बालासुब्रमणियन अनंता नारायणन यांना नोकऱ्या कमी होण्याची शक्यता वाटत नाही. त्यांच्या मते भारताची अर्थव्यवस्था मुख्यतः देशांतर्गत खपावर आधारित असल्याने परिणाम मर्यादित राहील. त्यांनी नमूद केले की अमेरिकेला आपला निर्यात हिस्सा GDPच्या फक्त 0.2% एवढाच आहे. त्यामुळे औषधनिर्मिती, इलेक्ट्रॉनिक्ससारख्या क्षेत्रांवर मोठा परिणाम होणार नाही..IPO Update: गुंतवणूकदारांसाठी सुवर्णसंधी! आज 5 मोठे आयपीओ उघडणार; जाणून घ्या प्राईज बँड .CIEL HRचे एमडी व सीईओ आदित्य मिश्रा यांनी सांगितले की अमेरिकन टॅरिफमुळे इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स, रत्न-दागिने, ऑटो कंपोनंट्स, लेदर, फुटवेअर, कोळंबी आणि इंजिनिअरिंग वस्तूंच्या निर्यातीवर अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. फार्मा उद्योग थेट टॅरिफच्या कक्षेत नसला तरी महागड्या कच्च्या मालामुळे त्यालाही धक्का बसत आहे..त्यांनी पुढे सांगितले की या टप्प्यावर मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी कपातीची शक्यता नसली तरी कंपन्या खर्चकपातीच्या तयारीत आहेत, भरती थांबवली जात आहे आणि उत्पादनावर नियंत्रण ठेवले जात आहे..FAQs प्र. 1: अमेरिकेच्या टॅरिफचा सर्वाधिक परिणाम कोणत्या क्षेत्रांवर होऊ शकतो?उ. टेक्सटाइल, रत्न-दागिने, ऑटो कंपोनंट्स आणि MSME क्षेत्रांवर सर्वाधिक परिणाम होण्याची शक्यता आहे.प्र. 2: किती नोकऱ्या धोक्यात आहेत?उ. अंदाजे 2 ते 3 लाख नोकऱ्या, त्यापैकी फक्त टेक्सटाइल क्षेत्रातच १ लाख नोकऱ्या धोक्यात येऊ शकतात.प्र. 3: सर्व तज्ज्ञांचा यावर एकमत आहे का?उ. नाही, काही तज्ज्ञांचा अंदाज नोकऱ्यांवर संकट येईल असा आहे, तर काहींचे म्हणणे आहे की भारतातील देशांतर्गत मागणी आणि विविध व्यापार संबंधांमुळे परिणाम मर्यादित राहील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.