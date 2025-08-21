Trump Tariff: ट्रम्प टॅरिफचा फटका अमेरिकेलाच बसला! 446 कंपन्या दिवाळखोर; बेरोजगारीही वाढली

अमेरिकेत ट्रम्पयांच्या टॅरिफ धोरणामुळे मोठ्या कंपन्या दिवाळखोर होत आहेत. 2025 मध्ये आतापर्यंत 446 कंपन्या दिवाळखोर झाल्या असून हा आकडा कोरोना काळापेक्षा 12% जास्त आहे. बेरोजगारी आणि महागाई वाढल्याने अर्थव्यवस्था गंभीर संकटात आहे.Trump Tariff Impact: अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प देशाला कर्जाच्या जाळ्यातून बाहेर काढण्यासाठी आक्रमक पावले उचलत आहेत. परदेशी वस्तूंवर मोठ्या प्रमाणात टॅरिफ लावून त्यांनी ‘टॅरिफ वॉर’ सुरु केले आहे. पण याचा उलट परिणाम समोर येत असून, या वर्षी अमेरिकेत आतापर्यंत तब्बल 446 मोठ्या कंपन्या दिवाळखोर झाल्या आहेत. हा आकडा कोरोना काळातील (2020) आकड्यापेक्षा 12 टक्के जास्त आहे. फक्त जुलै महिन्यातच 71 कंपन्या दिवाळखोर झाल्या असून, हे प्रमाण गेल्या पाच वर्षांतील सर्वात जास्त आहे..ट्रम्प यांनी एप्रिल 2025 मध्ये परदेशी मालावर 10% टॅरिफ लावला होता. योगायोग असा की, याच महिन्यापासून कंपन्यांच्या दिवाळखोरीत झपाट्याने वाढ झाली. वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत 371 कंपन्या बुडाल्या, तर केवळ जूनमध्येच 63 कंपन्यांनी दिवाळखोरीसाठी अर्ज केला. यामध्ये Forever 21, Joann's, Rite Aid, Party City आणि Claire's सारख्या लोकप्रिय ब्रँड्सचा समावेश आहे..Investment Plan : पती-पत्नी मिळून 10 वर्षांत करोडपती होऊ शकतात; पैसे कुठे गुंतवावे लागतील?.2024 अखेरीस स्मॉलकॅप कंपन्यांची स्थिती अधिकच बिकट झाली. रसेल 2000 निर्देशांकातील 43% कंपन्या तोट्यात होत्या. यंदा इंडस्ट्रियल क्षेत्रातील 70, कंझ्युमर डिस्क्रेशनरी क्षेत्रातील 61, हेल्थकेअरमधील 32, आयटीमधील 21 अशा शेकडो कंपन्या बंद पडल्या. टॅरिफचा फटका प्रत्येक सेक्टरला बसत असल्याचे स्पष्ट दिसते..बेरोजगारी आणि महागाई वाढतेयअमेरिकेतील छोट्या कंपन्या 6.23 कोटी लोकांना रोजगार देतात. पण जुलैमध्ये 11% छोट्या कंपन्यांची विक्री अत्यंत खराब असल्याचे सांगितले. त्यामुळे बेरोजगारी वाढली असून, विशेषत: 20-24 वयोगटातील तरुणांमध्ये ती 8.1% पर्यंत गेली आहे. .Plot Investment: एकाच प्लॉटची 10 लोकांना विक्री! डबल रजिस्ट्री फ्रॉड काय आहे? कशा प्रकारे टाळू शकता फसवणूक?.कंपन्या खर्च कमी करण्यासाठी एआयवर अवलंबून राहून एंट्री-लेव्हल नोकऱ्या कमी करत आहेत. त्यातच महागाईचा झटका बसला आहे. PPI महागाई 0.9% वर पोहोचली असून, कोर CPI 3% च्या वर गेली आहे. त्यामुळे फेडरल रिझर्व्हसमोर व्याजदर कमी करण्याचे आव्हान उभे राहिले आहे. ट्रम्प सतत व्याजदर कपातीची मागणी करत असून, सप्टेंबरमध्ये 25 बेसिस पॉइंट्सने दरकपात होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..FAQsQ1. अमेरिकेत किती कंपन्या दिवाळखोरीत गेल्या आहेत?➡️ 2025 मध्ये आतापर्यंत 446 मोठ्या कंपन्या दिवाळखोर झाल्या आहेत.Q2. टॅरिफ वॉरचा सर्वाधिक फटका कोणाला बसला?➡️ स्मॉलकॅप कंपन्या आणि इंडस्ट्रियल, कंझ्युमर सेक्टरला मोठा फटका बसला आहे.Q3. याचा रोजगारावर काय परिणाम झाला?➡️ 20-24 वयोगटातील बेरोजगारी 8.1% वर पोहोचली असून कंपन्या एआयमुळे नोकऱ्या कमी करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.