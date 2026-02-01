Budget 2026: नोकऱ्यांपासून ते कर सवलतींपर्यंत... प्रत्येकाची मागणी सारखीच, अर्थसंकल्पात या ५ मोठ्या घोषणा होतील का?

नवी दिल्ली: देशाच्या इतिहासात प्रथमच रविवारी अर्थसंकल्प सादर होण्याची शक्यता आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या नेतृत्वाखाली हा अर्थसंकल्प सामान्य नागरिक, शेतकरी, महिला, युवक आणि करदाते यांच्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण उपाययोजना घेऊन येईल, अशी आशा व्यक्त होत आहे. या अर्थसंकल्पातून समाजाच्या विविध स्तरांतील अपेक्षा पूर्ण करण्यावर भर दिला जाईल. देशभरातील नागरिकांच्या प्रमुख मागण्या पाहता, हा अर्थसंकल्प विकासाच्या दिशेने एक मोठे पाऊल ठरू शकतो. या संदर्भात शिक्षण, रोजगार, शेती, महागाई नियंत्रण, महिला सक्षमीकरण आणि कर प्रणालीतील सुधारणा या पाच प्रमुख क्षेत्रांतील अपेक्षांचा आढावा घेऊया..शिक्षण आणि रोजगार क्षेत्रात मोठ्या बदलांची गरजशिक्षण आणि रोजगार क्षेत्रात मोठ्या बदलांची गरज व्यक्त होत आहे. नोंदणी वाढवण्याऐवजी शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यावर भर हवा, अशी मागणी आहे. सरकारी आणि खासगी शाळा तसेच महाविद्यालयांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल तंत्रज्ञान आणि कौशल्याधारित अभ्यासक्रमांचा समावेश करणे आवश्यक आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना भविष्यातील आव्हानांसाठी तयार करता येईल. ऑनलाइन शिक्षणाला चालना देण्यासाठी कौशल्यपूर्ण शिक्षकांची नियुक्ती करावी. तसेच, या संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी नव्या नोकऱ्यांच्या संधी निर्माण कराव्यात. शिष्यवृत्त्या योजना विस्तारित करणे, स्वस्त विद्यार्थी कर्जे उपलब्ध करणे आणि विद्यार्थी कल्याणासाठी वित्तीय सहाय्य वाढवणे हे उपाय अपेक्षित आहेत. हे सर्व बदल युवकांना सक्षम बनवण्यात मदत करतील..शेतकरी वर्गाच्या अपेक्षा या अर्थसंकल्पात केंद्रस्थानीशेतकरी वर्गाच्या अपेक्षा या अर्थसंकल्पात केंद्रस्थानी आहेत. वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी आहे. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेची वार्षिक रक्कम ६,००० रुपयांवरून १२,००० रुपयांपर्यंत वाढवावी. डाळी, तेलबिया, रब्बी आणि खरीप पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत वाढवून शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य द्यावे. पीक विमा योजनेचा प्रीमियम कमी करावा, जेणेकरून जोखीम कमी होईल. पिकांच्या साठवणुकीसाठी नव्या सुविधा उभाराव्यात आणि खतांच्या किंमती कमी करून उत्पादन खर्च नियंत्रित ठेवावा. हे बदल शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा घडवतील..Stock Market On Budget 2026 : बजेटच्या दिवशी रविवारी शेअर बाजार खुला राहणार का? NSE आणि BSE ने दिली मोठी अपडेट....महागाईपासून दिलासासामान्य नागरिकांना महागाईपासून दिलासा मिळावा, अशी अपेक्षा आहे. अर्थसंकल्पात महागाई कमी करण्यासाठी विशेष लक्ष द्यावे, ज्यामुळे अन्न, वस्त्र आणि निवास यासारख्या मूलभूत गरजा सहज पूर्ण होतील. सामान्य माणूस आणि एफएमसीजी क्षेत्र जीएसटी प्रणालीत आणखी सुधारणांची मागणी करत आहे. या सुधारणांमुळे थेट लाभ मिळेल आणि आर्थिक भार कमी होईल..महिला सक्षमीकरणासाठी विशेष तरतुदीमहिला सक्षमीकरणासाठी या अर्थसंकल्पात विशेष तरतुदी अपेक्षित आहेत. महिला उद्योजकांना क्रेडिट कर्जे सहज उपलब्ध करावीत, ज्यामुळे व्यवसाय सुरू करणे आणि विस्तारित करणे सोपे होईल. कर सवलती, कमी व्याजदर आणि आर्थिक सहाय्य, विशेषतः लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्रात, प्रदान करावे. नव्या योजनांद्वारे महिलांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण कराव्यात. महिलांच्या सुरक्षितता, आरोग्य आणि सामाजिक कल्याणासाठी बजेट वाढवावे, ज्यामुळे त्या स्वावलंबी बनतील..करदाते वर्गाच्या अपेक्षाकरदाते वर्गाच्या अपेक्षा कर प्रणालीतील सुधारणांवर केंद्रित आहेत. नव्या कर प्रणालीत १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर शून्य कर आहे, परंतु ही मर्यादा १४ लाख रुपयांपर्यंत वाढवावी, अशी मागणी आहे. मानक वजावट ७५,००० रुपयांवरून १ लाख रुपयांपर्यंत वाढवावी. जुन्या कर प्रणालीत राहणाऱ्यांसाठी सूट मर्यादा वाढवावी..Uttar Pradesh Budget 2026 : मोदी सरकारकडून यूपीला मोठी 'गिफ्ट' मिळणार? एम्स आणि आयआयटीसाठी मोठी मागणी, पाहा काय आहे योगी सरकारचा प्लॅन!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.