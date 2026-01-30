Budget 2026 : आतापर्यंत 'या' अर्थमंत्र्यांनी सादर केले सर्वाधिक अर्थसंकल्प

Budget 2026 : दरवर्षी 1 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर केला जातो. देशाच्या अर्थमंत्री म्हणून निर्मला सीतारमण या सलग नववे अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. एकाच पंतप्रधानाच्या कार्यकाळात सलग इतके अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या सीतारमण या एकमेव अर्थमंत्री आहेत. पण तुम्हाला माहिती आहे का स्वतंत्र भारताचा पहिला सर्वसाधारण अर्थसंकल्प कधी सादर करण्यात आला आणि कोणत्या अर्थमंत्र्यांनी तो सर्वाधिक वेळा सादर केला आहे? चला तर मग सविस्तरपणे जाणून घेऊया. .स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थसंकल्पब्रिटीश राजवटीत सादर करण्यात आला आणि ७ एप्रिल १८६० रोजी ब्रिटिश सरकारचे अर्थमंत्री जेम्स विल्सन यांनी त्याचे वाचन केले. स्वातंत्र्यानंतर, भारताचा पहिला अर्थसंकल्प २६ नोव्हेंबर १९४७ रोजी भारताचे पहिले अर्थमंत्री आरके षण्मुखम चेट्टी यांनी सादर केला. ते व्यवसायाने वकील आणि एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ होते..मोरारजी देसाईमाजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्या नावावर सर्वाधिक अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रम आहे. जवाहरलाल नेहरू आणि लाल बहादूर शास्त्री यांच्या कार्यकाळात त्यांनी अर्थमंत्री म्हणून काम केले आणि एकूण १० अर्थसंकल्प सादर केले. १९५९ ते १९६४ दरम्यान त्यांनी सहा अर्थसंकल्प आणि १९६७ ते १९६९ दरम्यान ४ अर्थसंकल्पीय भाषणे सादर केली..पी. चिदंबरममाजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी नऊ वेळा अर्थसंकल्प सादर केला. त्यांचा पहिला अर्थसंकल्प १९ मार्च १९९६ रोजी पंतप्रधान एच.डी. देवेगौडा यांच्या सरकारच्या काळात सादर करण्यात आला आणि त्यांचा दुसरा अर्थसंकल्पही त्याच संयुक्त आघाडीच्या सरकारच्या काळात सादर करण्यात आला. २००४ ते २००८ दरम्यान त्यांनी पाच अर्थसंकल्प सादर केले. त्यानंतर २००९ मध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारच्या काळात ते पुन्हा अर्थमंत्री झाले आणि २०१३ आणि २०१४ मध्ये देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्पही सादर केला..प्रणव मुखर्जी आणि निर्मला सीतारमणमाजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी अर्थमंत्री असताना आठ वेळा अर्थसंकल्पीय भाषणे दिली. त्यांनी पहिल्यांदा १९८२, १९८३ आणि १९८४ मध्ये तीन वेळा अर्थसंकल्प सादर केला आणि त्यानंतर काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारच्या काळात फेब्रुवारी २००९ ते मार्च २०१२ दरम्यान सलग पाच वेळा अर्थसंकल्प सादर केले. त्यांच्याशिवाय, सध्याच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण २०१९ नंतर भारताच्या पहिल्या पूर्णवेळ महिला अर्थमंत्री आहेत आणि त्यांनी एकूण आठ अर्थसंकल्प सादर केले आहेत. ज्यामध्ये एक अंतरिम अर्थसंकल्प आहे. २०२६ चा अर्थसंकल्प हा त्यांचा सलग नववा अर्थसंकल्प असेल. .मनमोहन सिंहदेशाच्या अर्थमंत्र्यांनी सर्वाधिक पाच वेळा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रम माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या नावावर आहे. त्यांनी पी.व्ही. नरसिंह राव सरकारमध्ये अर्थमंत्री म्हणून काम केले आणि १९९१ ते १९९५ दरम्यान सलग पाच वेळा अर्थसंकल्प सादर केले. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.