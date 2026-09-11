UPI व्यवहारांवर द्यावे लागणार शुल्क; नीती आयोगाच्या उपाध्यक्षांचे संकेत, कारणही सांगितलं...

युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस म्हणजेच UPI आता रोजच्या व्यवहाराचा एक महत्त्वाचा भाग बनला आहे. चहाच्या टपरीपासून मोठ्या दुकानांपर्यंत आणि ऑनलाइन खरेदीपासून बिल भरण्यापर्यंत जवळपास सगळीकडेच आपण UPIचा वापर करतो. काही दिवसांपूर्वी याच UPI व्यवहारांवर शुल्क आकारलं जाणार असल्याच्या चर्चा सुरू झाल्या होत्या. मात्र, सरकारकडून अशा बातम्या निराधार असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं होतं. त्यानंतर आता नीति आयोगाचे उपाध्यक्ष अशोक लहिरी यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे पुन्हा एकदा UPI शुल्काचा मुद्दा चर्चेत आला आहे..सध्या मुंबईत ग्लोबल फिनटेक फेस्ट २०२६ सुरू आहे. या कार्यक्रमादरम्यान अशोक लहिरी यांनी मनीकंट्रोलला दिलेल्या मुलाखतीत UPIच्या भविष्यातील शुल्काबाबत भाष्य केलं. मर्चंट पेमेंटसाठी UPIवर चार्ज कधीपासून लागू होईल, असा प्रश्न त्यांना विचारण्यात आला होता. यावर त्यांनी कोणतीही निश्चित तारीख सांगता येणार नाही असं स्पष्ट केलं..Premium|Study Room : युपीआय मध्ये मोठे बदल; पैसे द्यावे लागणार की व्यवहार पूर्वीसारखेच मोफत राहणार?.पुढे बोलताना, UPI व्यवस्था कायमस्वरूपी मोफत ठेवणं शक्य नाही, असं संकेतही त्यांनी दिली. UPI चालवण्यासाठी तांत्रिक व्यवस्था, देखभाल आणि इतर खर्च होतो. त्यामुळे या यंत्रणेला स्वतःचा खर्च भागवता येईल, असं आर्थिक मॉडेल तयार होणं गरजेचं असल्याचं त्यांनी सांगितलं..Premium|Financial Freedom for Youth : तरुणांनी आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी काय करावे?.चार्ज लागू झाल्यास UPIचा वापर कमी होईल का, असं विचारलं असता, यूपीआयवर लावण्यात येणारं शुल्क अगदी किरकोळ असू शकतं असं त्यांनी म्हटलं. हे शुल्क एक टक्क्यापेक्षा कमी असू शकतं, असं त्यांनी सांगितलं. व्यवहारासाठी काही पैसे मोजावे लागले तरी सेवा चांगली, विश्वासार्ह आणि सुरक्षित असेल, तर अनेक ग्राहक UPIचा वापर सुरूच ठेवतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.