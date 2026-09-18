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UPI MDR Charge: UPI पेमेंटवर चार्ज लागू झाला तरी हे 6 UPI व्यवहार फ्री! एक रुपयाही चार्ज नाही; जाणून घ्या कोणते

New MDR Rule Explained: 15 ऑक्टोबरपासून UPI व्यवहारांवर नवीन MDR नियम लागू होणार असले तरी सर्व व्यवहारांवर चार्ज लागणार नाही. यापैकी हे 6 UPI व्यवहार ग्राहकांसाठी मोफतच राहणार आहेत; कोणते व्यवहार आहेत आणि नवीन नियमांचा नेमका परिणाम काय होणार, जाणून घ्या.
UPI MDR charge 2026 six free UPI transactions

6 UPI Transactions That Will Remain Free Even After MDR Rules; Check the List

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

UPI MDR charges: देशभरात 15 ऑक्टोबर 2026 पासून व्यापारी UPI व्यवहारांसाठी Merchant Discount Rate (MDR) लागू होणार आहे. मात्र, प्रत्येक व्यापाऱ्याला MDR द्यावा लागणार नाही. व्यापारी कोणत्या व्यवसाय क्षेत्रात काम करतो, त्यानुसार त्याच्यावर लागू होणारा शुल्काचा दर ठरणार आहे. याचा अर्थ असा नाही की, आता प्रत्येक वेळी UPI पेमेंट केल्यावर ग्राहकांच्या खात्यातून शुल्क कापले जाईल. MDR हा मुख्यतः काही विशिष्ट Merchant Transactions वर लागू होणार असून, ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांशी त्याचा संबंध आहे.मात्र काही व्यवहार हे अजूनही मोफत असणार आहे.

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