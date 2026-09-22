UPI MDR: UPI पेमेंटवर MDR चार्ज कुणाकडून घेणार? अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी स्पष्टच सांगितलं! ग्राहकांवर काय परिणाम होणार?

UPI MDR charge latest update: नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने UPI पेमेंटवर आकारल्या जाणाऱ्या मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) बाबत घेतलेल्या निर्णयाची चर्चा अद्याप थांबलेली नाही. विरोधकांकडून सरकारवर प्रश्न उपस्थित केले जात असताना आता खुद्द केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी MDR बाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे..ग्राहकांवर भर नाही अर्थमंत्र्यांच्या मते, MDR बाबतच्या नव्या निर्णयाचा कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार सर्वसामान्य ग्राहकांवर टाकला जाणार नाही. ग्राहकांना यापुढेही पूर्वीप्रमाणेच कोणतेही अतिरिक्त शुल्क न देता UPIच्या माध्यमातून पेमेंट करता येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. वृत्तसंस्था ANIला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी ही माहिती दिली..Bank Closed: सलग 5 दिवस बँका बंद? SBIने दिली अपडेट; सॅलरी-पेन्शन खात्यांसाठी सूचना, कोणत्या दिवशी बँका बंद?.MDR कर नाही अर्थमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, MDR संदर्भात नागरिकांमध्ये गैरसमज निर्माण होत आहेत. MDR हा कोणताही कर किंवा सेस नसून पेमेंट इकोसिस्टममध्ये सहभागी असलेल्या सेवा पुरवठादारांमधील शुल्काची व्यवस्था आहे. या माध्यमातून मिळणारी रक्कम केंद्र सरकारच्या खात्यात जमा होणार नसून पेमेंट सिस्टम आणि संबंधित सेवांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी तिचा वापर केला जाणार आहे..₹2,000 पर्यंतच्या UPI पेमेंटवर MDR नाहीनव्या नियमांनुसार, ₹2,000 पर्यंतच्या UPI मर्चंट पेमेंटवर MDR आकारला जाणार नाही. मात्र, ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या ग्राहक ते व्यापारी म्हणजेच Person-to-Merchant (P2M) व्यवहारांवर 0.4 टक्के MDR लागू होईल. या शुल्काची कमाल मर्यादाही निश्चित करण्यात आली आहे. एका व्यवहारासाठी जास्तीत जास्त ₹300 MDR आकारता येईल.मात्र, यातील महत्त्वाची बाब म्हणजे हा खर्च ग्राहकांकडून वसूल केला जाणार नाही. एखाद्या दुकानात किंवा व्यापाऱ्याकडे UPIने पैसे भरताना ग्राहकाला MDRच्या नावाखाली वेगळे शुल्क द्यावे लागणार नाही. पेमेंटशी संबंधित बँका आणि अॅप प्रोव्हायडर्स यांच्यातील व्यवस्थेनुसार या शुल्काची विभागणी केली जाईल..Gold Rate Today: आठवड्याच्या सुरुवातीलाच सोन्याच्या भावात घसरण! सणासुदीत 10 ग्रॅमचा भाव किती? पाहा ताजा दर.96 टक्के व्यवहारांवर परिणाम नाहीNPCIने 15 सप्टेंबर रोजी MDR संदर्भातील नवीन फ्रेमवर्क जारी केले होते. सरकारच्या माहितीनुसार, या बदलाचा सुमारे 96 टक्के ग्राहक ते व्यापारी (P2M) व्यवहारांवर परिणाम होणार नाही. म्हणजेच, UPIच्या माध्यमातून होणाऱ्या मोठ्या प्रमाणातील व्यवहारांमध्ये ग्राहकांना पूर्वीप्रमाणेच कोणतेही अतिरिक्त शुल्क द्यावे लागणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.