UPI MDR Survey : युपीआय पेमेंटवर दुकानदाराने अतिरिक्त शुल्क आकारल्यास ७६ % ग्राहक पर्याय बदलणार; सर्व्हेत धक्कादायक माहिती समोर

UPI व्यवहारांवरील मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करण्याच्या चर्चेदरम्यान डिजिटल पेमेंटच्या वापराबाबत एक सर्वेक्षण समोर आले आहे. ‘लोकलसर्कल्स’ने केलेल्या या सर्वेक्षणानुसार, दुकानदारांनी UPI पेमेंटसाठी ग्राहकांकडून अतिरिक्त शुल्क आकारल्यास अनेक ग्राहक इतर पेमेंट पर्यायांकडे वळण्याची शक्यता आहे. विशेषतः २,००० रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या व्यवहारांमध्ये UPI वापरावर परिणाम होऊ शकतो, असे सर्वेक्षणातील प्रतिसादांवरून दिसून येते..लोकलसर्कल्सने २९१ जिल्ह्यांतील UPI वापरकर्त्यांचे सर्वेक्षण केले. यामध्ये ६७ हजारांहून अधिक प्रतिसाद मिळाले. त्यापैकी ३१,२०६ जणांनी दुकानदाराने UPI पेमेंटसाठी अतिरिक्त शुल्क मागितल्यास काय करणार, या प्रश्नाचे उत्तर दिले..७६ टक्के ग्राहक पर्याय बदलण्याच्या तयारीतसर्वेक्षणानुसार, दुकानदाराने UPI व्यवहारासाठी अतिरिक्त पैसे मागितल्यास ७६ टक्के प्रतिसादकर्ते इतर पेमेंट पद्धतींचा वापर करण्याचा विचार करतील. यामध्ये २७ टक्के लोकांनी रोख रक्कम देण्याचा पर्याय निवडला. २६ टक्के ग्राहक क्रेडिट कार्डचा, तर १४ टक्के ग्राहक डेबिट कार्डचा वापर करतील, असे म्हणाले..UPI MDR Charges : 15 सप्टेंबरच्या निर्णयानंतर UPI पेमेंटवर MDR शुल्क; PhonePe-Google Payच्या कमाईत मोठी वाढ होण्याची शक्यता.याशिवाय ४ टक्के लोक बँक ट्रान्सफर, NEFT किंवा IMPSचा वापर करण्याचा पर्याय निवडतील. ९ टक्के ग्राहक अतिरिक्त शुल्क नसलेल्या दुसऱ्या पेमेंट पद्धतीची मागणी करतील. केवळ १४ टक्के प्रतिसादकर्त्यांनी अतिरिक्त शुल्क भरूनही UPI वापरत राहण्याचे सांगितले. तर २ टक्के लोक खरेदी पुढे ढकलण्याची किंवा रद्द करण्याची शक्यता व्यक्त केली..भविष्यात मोठ्या व्यवहारांसाठी UPIचा वापर कमी होणार?सर्वेक्षणात भविष्यातील पेमेंट सवयींबाबतही प्रश्न विचारण्यात आला. ३७,६५४ प्रतिसादांमध्ये २६ टक्के लोकांनी २,००० रुपयांपेक्षा जास्त व्यवहारांसाठी क्रेडिट कार्डला प्राधान्य देण्याचे सांगितले. तितक्याच म्हणजे २६ टक्के लोकांनी रोख रकमेचा पर्याय निवडला..१३ टक्के प्रतिसादकर्त्यांनी डेबिट कार्ड, तर ११ टक्के लोकांनी बँक ट्रान्सफर, NEFT किंवा IMPSला पसंती दर्शवली. केवळ २० टक्के लोकांनी अतिरिक्त शुल्क आकारले गेले तरी मोठ्या व्यवहारांसाठी UPI हेच प्रमुख माध्यम राहील, असे सांगितले..या आकडेवारीनुसार, UPI व्यवहारांवर ग्राहकांकडून थेट अतिरिक्त शुल्क आकारले गेले, तर मोठ्या रकमेच्या पेमेंटमध्ये ग्राहकांच्या सवयी बदलण्याची शक्यता सर्वेक्षणातून व्यक्त झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.