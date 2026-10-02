Personal Finance

UPI MDR Survey : युपीआय पेमेंटवर दुकानदाराने अतिरिक्त शुल्क आकारल्यास ७६ % ग्राहक पर्याय बदलणार; सर्व्हेत धक्कादायक माहिती समोर

Digital Payments : केवळ १४% ग्राहक अतिरिक्त शुल्क भरूनही UPI वापरत राहण्याची तयारी दर्शवतात. २,००० रुपयांपेक्षा अधिक व्यवहारांसाठी २६% ग्राहक क्रेडिट कार्ड आणि २६% ग्राहक रोख रकमेचा पर्याय निवडण्याची शक्यता व्यक्त करतात.
UPI MDR Survey : युपीआय पेमेंटवर दुकानदाराने अतिरिक्त शुल्क आकारल्यास ७६ % ग्राहक पर्याय बदलणार; सर्व्हेत धक्कादायक माहिती समोर
Yashwant Kshirsagar
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UPI व्यवहारांवरील मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करण्याच्या चर्चेदरम्यान डिजिटल पेमेंटच्या वापराबाबत एक सर्वेक्षण समोर आले आहे. ‘लोकलसर्कल्स’ने केलेल्या या सर्वेक्षणानुसार, दुकानदारांनी UPI पेमेंटसाठी ग्राहकांकडून अतिरिक्त शुल्क आकारल्यास अनेक ग्राहक इतर पेमेंट पर्यायांकडे वळण्याची शक्यता आहे. विशेषतः २,००० रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या व्यवहारांमध्ये UPI वापरावर परिणाम होऊ शकतो, असे सर्वेक्षणातील प्रतिसादांवरून दिसून येते.

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UPI
UPI payment changes
UPI service in India
UPI for merchants
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