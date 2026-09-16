UPI New Rule: UPI आता खरंच महागणार? ₹2,000 नंतर काय बदलणार; सामान्य माणसाला काय फटका, काय फायदा?

UPI MDR charges 2026: कालपर्यंत मोफत वाटणारे UPI आता खरोखरच मोफत राहणार आहे का? 15 सप्टेंबरला UPI स्टीरिंग कमिटीने जो निर्णय घेतला आहे, त्याने प्रत्येक भारतीयाच्या खिशाला थेट हात लागणार आहे. सरकारने 2000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या UPI व्यवहारावर 40 bps म्हणजे 0.4% MDR (Merchant Discount Rate) लावण्यास हिरवा कंदील दिला आहे, आणि एका व्यवहारावर जास्तीत जास्त 300 रुपये आकारला जाईल.म्हणजे तुम्ही 10,000 रुपयांचा टीव्ही UPI ने घेतला, तर दुकानदाराला बँकेला 40 रुपये द्यावे लागतील. हा आकडा छोटा वाटतो, पण त्याचे दूरगामी परिणाम मोठे आहेत..सामान्य माणसाच्या दृष्टीने निर्णय काय?फायदे कोणाला?1. बँका आणि PhonePe, Google Pay जगतील:गेल्या 6 वर्षांपासून UPI मोफत असल्याने बँका ओरडत होत्या. एका UPI transaction मागे सर्व्हर, सायबर सिक्युरिटी, वीज याचा खर्च येतो. सरकार फक्त वर्षाला 3000-4000 कोटी इंसेंटिव देत होते, जे अपुरे होते. आता या 40 bps मधून वर्षाला 16,000 कोटी रुपये मिळतील असा अंदाज आहे. यात 40% बँकेला, 30% PhonePe/Google Pay सारख्या PSP ॲपला आणि 30% Payment Aggregator ला जाईल. त्यामुळे UPI ची सेवा अधिक वेगवान आणि सुरक्षित होईल.2. 2000 रुपयांपर्यंतचे व्यवहार अजूनही मोफत:ही सर्वात मोठी दिलासादायक गोष्ट आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की 2000 रुपयांपर्यंतचे UPI आणि RuPay डेबिट कार्डचे व्यवहार मोफतच राहतील. देशात 96% UPI व्यवहार हे 2000 रुपयांच्या आतच होतात. म्हणजे भाजीवाला, चहावाला, वडापाववाला यांच्याकडे तुम्ही UPI केले तर त्याला एक रुपयाही द्यावा लागणार नाही. आणि Person-to-Person म्हणजे मित्राला, घरच्यांना पाठवलेले पैसे - कितीही रक्कम असली तरी मोफतच राहतील..Gold Rate Today: कच्चे तेल महागले अन् सोन्याच्या भावात मोठा बदल! तुमच्या शहरात आता सोनं किती रुपयांना विकलं जातंय?.तोटे आणि मर्यादा काय?1. खर्च शेवटी ग्राहकाच्याच माथी:MDR हा कायद्याने दुकानदाराने भरायचा असतो, ग्राहकाने नाही. पण प्रत्यक्षात काय होते? आपण क्रेडिट कार्डवर पाहतोच - अनेक दुकानदार 2% जास्त घेतात किंवा वस्तूची किंमतच वाढवतात. उद्या तुम्ही 50,000 रुपयांचा मोबाईल घ्यायला गेलात, तर दुकानदार 200 रुपये MDR भरेल. तो तोटा तो तुमच्याकडूनच वसूल करणार. म्हणजे UPI अप्रत्यक्षपणे महाग होणार.2. कॅशकडे परत जाण्याची भीती:जर दुकानदाराला UPI महाग वाटू लागले, तर तो पाटी लावेल - "2000 च्या वर UPI नाही, फक्त कॅश". डिजिटल इंडियाला हा मोठा धक्का असेल. Bernstein च्या रिपोर्टनुसार 2000 वरील व्यवहार हे संख्येने फक्त 4% आहेत, पण व्हॅल्यूने 67% आहेत. म्हणजे मोठी उलाढाल असलेल्या सोने, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपडा दुकानदारांवर याचा सर्वात जास्त भार पडेल.3. छोट्या व्यापाऱ्याची व्याख्या काय?सरकार म्हणते छोट्या व्यापाऱ्यांना लागणार नाही, पण 1 ते 1.5 कोटी उलाढाल असलेल्यांना लागेल. मग 1 कोटीवाला छोटा कसा? या गोंधळात अनेक व्यापारी भरडले जातील..Petrol-Diesel: कच्चे तेल महागल्याने पाकिस्तानात 'लॉकडाऊन'चा विचार! भारतात पेट्रोल-डिझेल-CNGचे नवे दर काय?.थोडक्यात -हा निर्णय म्हणजे 'फुकटाचे संपले, आता टिकाऊपणाकडे वाटचाल' आहे असे तज्ञांचे म्हणणे आहे=. सरकारला UPI ला जगवायचे असेल तर MDR आवश्यक होता, हे खरे. पण सामान्य माणसाने एक गोष्ट लक्षात ठेवावी -- 2000 रुपयांपर्यंत घाबरू नका, UPI बिनधास्त वापरा.- 2000 वरील व्यवहारात दुकानदार जर तुमच्याकडे जास्त पैसे मागत असेल तर तो कायद्याने चुकीचा आहे, त्याला तक्रार करता येते.- मोठ्या खरेदीसाठी क्रेडिट कार्डचा MDR 1-3% आहे, त्या तुलनेत UPI चा 0.4% हा अजूनही स्वस्तच आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.