Personal Finance

UPI Payment Charges: 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे UPI पेमेंट केल्यास चार्ज लागणार? RBI गव्हर्नरांची मोठी माहिती

UPI Payment Charges: ₹2,000 पेक्षा जास्त UPI व्यवहारांवर MDR शुल्क लागू होणार का, याबाबत सध्या देशभरात चर्चा सुरू आहे. यावर RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी नेमकं काय सांगितलं जाणून घ्या.
UPI Rule Change Alert

New UPI Charges Coming Soon? Here's What RBI Said About ₹2,000+ Transactions

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

UPI Changes Alert: UPI व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करण्याबाबत सध्या देशभरात चर्चा सुरू आहे. केंद्र सरकारने संसदेत पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम (दुरुस्ती) विधेयक 2027 मांडले असून, त्यात 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त व्यापारी व्यवहारांवर MDR आकारण्याचा प्रस्ताव विचारात घेतला आहे. या चर्चेमुळे आता अनेक UPI वापरकर्त्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.

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