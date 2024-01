Thali Rate: कांदा आणि टोमॅटोचे भाव घसरले; शाकाहारी आणि मांसाहारी थाळी झाली स्वस्त

Thali Rate Reduced in December: कांदा आणि टोमॅटोच्या किंमती घसरल्यानंतर शाकाहारी थाळीच्या किंमतीत तीन टक्क्यांनी घट झाली आहे तर डिसेंबरमध्ये मांसाहारी थाळीच्या किंमतीत पाच टक्क्यांनी घट झाली आहे. सोमवारी एका अहवालात ही माहिती देण्यात आली.

Veg, Non-Veg Meal Costs Decline In December On Fall In Onion, Tomato Prices Sakal