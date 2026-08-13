Vijay Mallya News: मल्ल्या-बँकांमधील वाद संपवण्याची गरज! मुंबई हायकोर्टाचे मोठे निरीक्षण; काय म्हणाले कोर्ट?

Vijay Mallya latest news: भारतातून फरार झालेला मद्यसम्राट विजय मल्ल्या आणि स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या नेतृत्वाखालील बँकांच्या समूहातील सुमारे दशकभरापासून सुरू असलेला मालमत्ता वसुलीचा वाद आता निकाली काढण्याची गरज असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मात्र, या प्रकरणाचा अंतिम निकाल अद्याप झालेला नसून न्यायालयाने सक्तवसुली संचालनालयाला म्हणजेच ED ला वसुलीची प्रक्रिया आणि प्रकरणाची सद्यस्थिती स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत..न्या. मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठाने या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान तोंडी निरीक्षण नोंदविले. व्यावसायिक वादांवरील उत्तरे त्याच वादाच्या चौकटीत दडलेली असतात. त्यामुळे दीर्घकाळ वाद प्रलंबित ठेवण्याऐवजी त्यावर तोडगा काढून पुढे जाणे महत्त्वाचे आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.या वादाचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम होऊ शकतो असे न्यायालयाने नमूद केले. दरम्यान, न्यायालयाने सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) उपसंचालकांना नोटीस बजावली असून, मल्ल्या यांच्याविरुद्ध सुरू असलेल्या तपासाची सद्यः स्थिती आणि आतापर्यंत जप्त केलेल्या मालमत्तेचा तपशील सादर करण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी चार आठवड्यांसाठी तहकूब करण्यात आली.अधिक चांगल्या यूजर एक्सपीरियन्ससाठी eSakal App डाउनलोड करा.Android यूजर्ससाठी येथे क्लिक कराiOS यूजर्ससाठी येथे क्लिक करा.8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारी अन् पेन्शनधारकांसाठी मोठं अपडेट! अहवाल कधी येणार? पगारवाढ कधी? संसदेत सरकारने दिली माहिती .नेमकं प्रकरण काय?किंगफिशर एअरलाइन्सचे थकीत कर्ज वसूल करण्यासाठी EDने जप्त केलेल्या मल्ल्यांच्या मालमत्तांचा वापर SBIच्या नेतृत्वाखालील बँकांना करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. याविरोधात मल्ल्यांनी 2020मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.मात्र, याचिकेतील बहुतांश मालमत्तांवर यापूर्वीच कारवाई झाल्याने ही याचिका आता सुरू ठेवण्याची गरज आहे का?, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे..बँकांची वसूली किती?मल्ल्यांचे वकील अमित देसाई यांच्या म्हणण्यानुसार, बँकांनी सुमारे 15,000 कोटींची वसुली केली आहे. याउलट सुरुवातीला 6,203.35 कोटी रुपये आणि त्यावरील व्याज इतकी थकबाकी असल्याचा दावा केला होता. त्यामुळे एवढी वसूली झाल्यानंतरही हे प्रकरण अद्याप प्रलंबित ठेवण्याची गरज काय, असा प्रश्न देसाई यांनी उपस्थित होतो..EDकडे मागितली माहितीन्यायालयाने EDला प्रतिज्ञापत्र दाखल करून सेटलमेंट आणि वसुलीची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे का? तसेच या प्रकरणात आता कोणतीही बाब बाकी आहे का? याबाबत स्पष्ट माहिती देण्यास सांगितले. मात्र, मालमत्ता वसुलीचा वाद संपला तरी मल्ल्यांविरोधातील फौजदारी कारवाईवर त्याचा कोणताही परिणाम होणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. संबंधित फौजदारी प्रकरणांचा कायदेशीर प्रक्रियेनुसार शेवटपर्यंत पाठपुरावा केला जाईल..Light Bill Update: बापरे... ऑगस्टचं वीज बिल वाढणार! महावितरणचा घरगुती ग्राहकांसह शेतकऱ्यांनाही झटका; किती वाढणार बिल?.पुढे काय होणार?आता EDच्या संबंधित उपसंचालकांकडून न्यायालयाला प्रकरणाच्या सद्यस्थितीबाबत माहिती दिली जाणार आहे. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालय या याचिकेवर पुढील कायदेशीर कारवाईबाबत निर्णय घेईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.