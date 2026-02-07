Personal Finance

Provident Fund : VPF नेमकं काय आहे? कर वाचविण्यासाठी आणि रिटायरमेंटसाठी बेस्ट पर्याय? जाणून घ्या VPF गुंतवणुकीविषयी सर्व काही

Voluntary Provident Fund : जर तुम्हाला निवृत्तीच्या वेळी इतका पैसा हवा असेल की म्हातारपणात आरामात आयुष्य जगता येईल, तर VPF हा तुमच्यासाठी खूप चांगला गुंतवणूक पर्याय आहे.
VPF Provident Fund : आपल्या सर्वांना EPF माहीतच आहे. जर तुम्ही नोकरी करत असाल तर तुमच्या पगारातून EPF कापला जातोच. मात्र काही कर्मचारी अधिक बचत करण्यासाठी VPF चा पर्याय निवडतात. VPF म्हणजे व्हॉलंटरी प्रोविडेंट फंड (Voluntary Provident Fund). पण हा VPF नेमका काय आहे आणि EPF पेक्षा कसा वेगळा आहे, हे अनेकांना माहीत नसते. चला, याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

