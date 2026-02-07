Provident Fund : VPF नेमकं काय आहे? कर वाचविण्यासाठी आणि रिटायरमेंटसाठी बेस्ट पर्याय? जाणून घ्या VPF गुंतवणुकीविषयी सर्व काही

VPF Provident Fund : आपल्या सर्वांना EPF माहीतच आहे. जर तुम्ही नोकरी करत असाल तर तुमच्या पगारातून EPF कापला जातोच. मात्र काही कर्मचारी अधिक बचत करण्यासाठी VPF चा पर्याय निवडतात. VPF म्हणजे व्हॉलंटरी प्रोविडेंट फंड (Voluntary Provident Fund). पण हा VPF नेमका काय आहे आणि EPF पेक्षा कसा वेगळा आहे, हे अनेकांना माहीत नसते. चला, याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया..VPF काय आहे?नोकरीनंतरच्या आयुष्याची, म्हणजेच निवृत्तीनंतर आर्थिक सुरक्षिततेची चिंता प्रत्येकाला असते. अशा वेळी VPF हा एक मजबूत आर्थिक आधार ठरू शकतो. VPF ही योजना EPF सारखीच आहे. EPF मध्ये पगाराच्या 12 टक्के रक्कम अनिवार्यपणे कापली जाते, तर VPF मध्ये तुम्ही स्वतःच्या इच्छेनुसार अतिरिक्त रक्कम गुंतवू शकता. म्हणजेच ही तुमची स्वेच्छेने केलेली अतिरिक्त बचत असते..Gold Rate Today : सोनं पुन्हा महागलं! सर्वसामान्यांची निराशा, आठवड्यात तिसरी दरवाढ; पाहा आजचा ताजा भाव.VPF मध्ये किती रक्कम गुंतवता येते?VPF मध्ये गुंतवणुकीची मर्यादा मोठी आहे. नियमांनुसार तुम्ही तुमच्या बेसिक पगाराच्या 100 टक्क्यांपर्यंत रक्कम VPF मध्ये जमा करू शकता. त्यामुळे निवृत्तीनंतर मोठा फंड तयार होऊ शकतो. EPF प्रमाणेच VPF वरही आकर्षक व्याजदर मिळतो. सध्या या योजनेवर सुमारे 8.25 टक्के वार्षिक व्याज दिले जाते. शिवाय ही योजना सुरक्षित असून भांडवल गमावण्याचा धोका नसतो..करसवलतVPF हा कर बचतीसाठीही उपयुक्त पर्याय आहे. या योजनेत जमा केलेली रक्कम आयकर कायद्याच्या कलम 80C अंतर्गत करमुक्त असते. यामध्ये 1.5 लाख रुपयांपर्यंत करसवलत मिळते. तसेच EPF आणि VPF मिळून एकूण गुंतवणूक 2.5 लाख रुपयांपेक्षा कमी असल्यास त्यावर मिळणारे व्याजही करमुक्त राहते..गुंतवणूक कशी सुरू करावी?VPF सुरू करण्याची प्रक्रिया खूप सोपी आहे.यासाठी तुम्हाला तुमच्या कंपनीच्या HR विभागाशी संपर्क साधून VPF मध्ये योगदान देण्याची इच्छा कळवावी लागते.त्यानंतर एक फॉर्म भरून पगारातून किती अतिरिक्त रक्कम कपात करायची ते निश्चित करावे लागते.अनेक कंपन्या ही सुविधा ऑनलाइन पोर्टलवरही देतात.प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर दर महिन्याला ठरलेली रक्कम पगारातून आपोआप VPF मध्ये जमा होते..US-India Trade Deal : व्यापार करार कसा असणार? फायदा कुणाला? शेतीसाठी काय? वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनी दिले स्पष्टीकरण \n.नोकरी बदलल्यास EPF आणि VPF खाते नवीन कंपनीकडे ट्रान्सफर करता येते, त्यामुळे तुमची बचत सुरक्षित राहते. तसेच EPF पासबुक, UMANG अॅप किंवा DigiLocker च्या मदतीने तुम्ही कधीही तुमची शिल्लक तपासू शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.