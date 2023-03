Bank Crisis : अमेरिकेतील बँकिंग संकट (US Bank Crisis) आणि त्याचा युरोपातील मोठ्या बँकांवर होणारा परिणाम हा मुद्दा चर्चेत आहे. दरम्यान, या बुडालेल्या आणि बुडण्याच्या मार्गावर असलेल्या बँकांच्या ग्राहकांच्या मनात एक प्रश्न निर्माण झाला आहे की, त्यांच्या पैशांचे काय होणार?

अमेरिकी नियामक आणि सरकार या दोघांकडूनही ग्राहकांचे पैसे बुडणार नाहीत, असे बोलले जात आहे. पण त्यांचे पैसे कधी आणि कसे परत मिळणार? याचे उत्तर कोणाकडे नाही. बँक कधी दिवाळखोर होते आणि त्याबाबत भारतात काय कायदे आहेत? ते जाणून घेऊयात.

अमेरिकेपासून युरोपपर्यंत बँकिंग क्षेत्र संकटात :

अमेरिकेतील सिलिकॉन व्हॅली बँक कोसळल्यानंतर काही दिवसांनी, सिग्नेचर बँक बंद करण्याची घोषणा करण्यात आली. याशिवाय फर्स्ट रिपब्लिक बँकेसह 6 हून अधिक बँकांवर बुडण्याचा धोका वाढला आहे. (what happens to customers money when bank collapses amid us crisis know about law in india)

जागतिक रेटिंग एजन्सी मूडीजने फर्स्ट रिपब्लिकसह सुमारे अर्धा डझन बँकांचे पुनरावलोकन केले. अमेरिकेतील बँकिंग क्षेत्रात सुरू झालेली त्सुनामी युरोपातील सर्वात मोठ्या बँकांपैकी एक असलेल्या क्रेडिट सुईससाठीही धोकादायक ठरली. मात्र, स्विस नॅशनल बँकेने दिलेल्या कर्जामुळे त्याचा बुडण्याचा धोका काही प्रमाणात टळला.

अशा परिस्थितीत बँक दिवाळखोर ठरते :

आता प्रश्न असा आहे की बँक दिवाळखोर कधी होते? जेव्हा बँकेचे दायित्व (कर्ज) तिच्‍या मालमत्तेपेक्षा जास्त होते आणि ती या संकटाचा सामना करू शकत नाही, तेव्हा ती दिवाळखोर (डीफॉल्ट) होते.

दुसऱ्या शब्दांत, जर बँकेची कमाई तिच्या खर्चापेक्षा खूपच कमी पडली आणि ती सतत तोटा सहन करत राहिली आणि या संकटातून सावरण्यात अपयशी ठरली, तर अशी बँक दिवाळखोर किंवा बुडलेली समजली जाते आणि नियामक बँक बंद करण्याचा निर्णय घेतात.

ही प्रक्रिया जवळपास सर्वच सरकारी आणि खाजगी बँकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सारखीच आहे. कोणतीही बँक डबघाईला आली तर त्याचा सर्वात मोठा फटका त्या ग्राहकांना बसतो ज्यांनी आपल्या कष्टाचे पैसे त्यात जमा केले आहेत.

ते पैसे कोणत्याही किंमतीत आपले पैसे काढण्याचा प्रयत्न करतात. अचानक जास्त पैसे काढल्याचा परिणाम अडचणीत सापडलेल्या बँकेला अधिक लवकर बुडवण्याचे काम करतो.

अमेरिकेत बँक कोसळण्याचा नियम काय आहे?

अमेरिकेतील बँका बंद झाल्यानंतर लगेचच अध्यक्ष जो बिडेन आणि फेडरल डिपॉझिट इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन (FDIC) यांनीही ग्राहकांच्या ठेवी परत मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले आहे. परंतु जर आपण FDIC च्या नियमांवर नजर टाकली तर, यूएस मध्ये, बँक बुडल्यास ठेवीदारांना बँकेत 2.5 दशलक्ष डॉलर पर्यंतचा ठेव विमा मिळतो.

म्हणजेच, ग्राहकांना त्यांच्या एकूण ठेवीपैकी 2.5 लाख डॉलरपर्यंत हमी रक्कम मिळू शकते. ठेव विमा हा बँकेत जमा केलेल्या पैशांचा विमा आहे, जो तुम्हाला बँक कोसळल्यास तुमच्या अडकलेल्या रकमेवर निश्चित रक्कम मिळवून देतो.

भारतातील ग्राहकांना एवढी रक्कम मिळते :

भारतातही बँक कोलमडल्यास ग्राहकांसाठी ठेव विम्याची सुविधा 60 च्या दशकापासून सुरू आहे. देशातील ठेव विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC), रिझर्व्ह बँकेच्या अंतर्गत, या नियमांतर्गत ग्राहकांच्या ठेवींवर विमा संरक्षण देते.

4 फेब्रुवारी 2020 पूर्वी, भारतातील बँक ठेवींवर ठेव विमा फक्त एक लाख रुपये होता. म्हणजे तुमच्या बँकेतील ठेव 10 लाखांपेक्षा जास्त असेल तर बँक बंद पडली किंवा बुडली तर तुम्हाला फक्त 1 लाख रुपये परत मिळतील.

मोदी सरकारने हा नियम बदलला आणि ठेव विमा संरक्षण 1 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपये केला. म्हणजेच बुडीत बँकेत खाती असलेल्या ग्राहकांचा 5 लाख रुपयांपर्यंतचा विमा उतरवला जातो.

ज्या तारखेला बँकेचा परवाना रद्द किंवा बँक बंद झाल्याची घोषणा केली जाते, त्या तारखेला ग्राहकाला त्याच्या खात्यातील ठेव आणि व्याजातून जास्तीत जास्त पाच लाख मिळू शकतात.

विम्याची रक्कम 90 दिवसांत मिळते :

ठेव विमा प्रणालीमध्ये बचत खाते, चालू खाते, आवर्ती खाते यासह सर्व प्रकारच्या ठेवींचा समावेश आहे, ज्यामध्ये जमा केलेल्या रकमेवर विमा संरक्षण दिले जाते. येथे सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या नियमानुसार, विम्याअंतर्गत, बँक कोसळल्यास खातेदारांना 90 दिवसांच्या आत पैसे मिळतात.

म्हणजेच, निर्धारित वेळेत, ग्राहकांना जमा केलेल्या रकमेवर निश्चित विमा रक्कम दिली जाते. अडचणीत सापडलेली बँक पहिल्या 45 दिवसांत विमा महामंडळाकडे सोपवली जाते. ठरावाची वाट न पाहता 90 दिवसांत प्रक्रिया पूर्ण होते.

भारतातही अमेरिकेतील परिस्थितीप्रमाणे बँकिंग क्षेत्रात उलथापालथ झाली असून येस बँक, लक्ष्मी निवास बँक आणि पीएमसी ही त्याची उदाहरणे आहेत. मात्र, बँका बुडण्यापासून वाचल्या आहेत. अमेरिकेत दिवाळखोर बँकांची संख्या जास्त आहे. आतापर्यंत 500 हून अधिक बँका बुडाल्या आहेत. यामध्ये 2010 मध्ये सर्वाधिक 157 बँका बुडाल्या होत्या.