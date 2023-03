Early Retirement

मुंबई : रोज घर ते ऑफिस आणि ऑफिस ते घर. नोकरीवर समाधानी नसलेल्या लोकांची संख्या मोठी आहे. पगार मिळत आहे, त्यामुळे नोकरी सोडता येणार नाही. पण तुम्ही लवकर निवृत्ती घेऊ शकता.

होय, तुम्ही वयाच्या ४० व्या वर्षी निवृत्त होऊन तुमच्या उर्वरित आयुष्याचा आनंद घेऊ शकता. आता तुमच्या मनात अनेक प्रश्न येत असतील. उदाहरणार्थ, वयाच्या चाळीशीनंतर आयुष्य जगण्यासाठी पैसा कुठून येणार ?

उत्तर आहे फायर स्ट्रॅटेजी. फायर स्ट्रॅटेजी जगात खूप लोकप्रिय होत आहे. याद्वारे तुम्ही वयाच्या ४० व्या वर्षी निवृत्त होऊ शकता. (what is fire strategy how to retire at the early age and earn lots of money) हेही वाचा - जीएसटीसाठी नोंदणी केलीच नाही तर??

फायर स्ट्रॅटेजी काय आहे

फायर स्ट्रॅटेजीची ३ मूलभूत तत्त्वे आहेत. सर्वप्रथम, तुम्हाला तुमच्या उत्पन्नाच्या ५० ते ७०% बचत करणे आवश्यक आहे. दुसरे- तुम्हाला तुमचे खर्च कमी करून आर्थिक शिस्त दाखवावी लागेल.

तिसरे- तुम्हाला तुमची बचत कमी किमतीच्या इंडेक्स फंडांच्या पसंतीच्या साधनांमध्ये गुंतवावी लागेल. तीन गोष्टी लक्षात ठेवा. जास्त बचत करा.. कमी खर्च करा.. आणि हुशारीने पैसे गुंतवा.

लवकर सेवानिवृत्तीसाठी किती पैसे आवश्यक आहेत ?

तुम्हाला स्वतःला दोन प्रश्न विचारायचे आहेत. लवकर निवृत्तीसाठी तुमचा खर्च भागवण्यासाठी तुम्हाला किती उत्पन्नाची आवश्यकता आहे ? म्हणजे तुमचा मासिक किंवा वार्षिक खर्च किती असेल.

दुसरा- तुम्हाला किती लवकर निवृत्त व्हायचे आहे ? पहिल्या प्रश्नात थम्ब रूल तुम्हाला मदत करेल. हा ४% नियम आहे. जर तुम्ही रु. ५ कोटी घेऊन निवृत्त झालात.. तर ४% नियमानुसार, तुम्ही दरवर्षी ५ कोटी रुपयांपैकी ४% म्हणजे २० लाख रुपये वापरू शकता.

हे करण्याचा दुसरा मार्ग म्हणजे नियम उलट करणे. तर ४% उलटे २५ पट निघतात. याचा अर्थ असा की तुमचा सेवानिवृत्ती निधी तुम्ही पहिल्या वर्षी काढलेल्या रकमेच्या २५ पट असावा.

समजा तुम्हाला निवृत्तीच्या पहिल्या वर्षी १० लाख रुपये खर्चाची गरज आहे, तर २५ पट म्हणजे २.५ कोटी एवढी रक्कम निवृत्तीच्या वेळी तुमच्याकडे असायला हवी.

उत्पन्न वाढवा आणि बचत करा

लवकर निवृत्तीची तयारी करण्यासाठी तुम्हाला तुमचे उत्पन्न वाढवणे आवश्यक आहे. तुम्हाला दर महिन्याला तुमच्या पगारातील ५० ते ७०% बचत करावी लागेल. मात्र, या महागाईत एखाद्याच्या निम्म्या उत्पन्नाची बचत करणे शक्य होणार नाही. परंतु एखाद्याने शक्य तितक्या या पातळीच्या जवळ बचत केली पाहिजे.

आपण आपले उत्पन्न वाढविण्याचा विचार करू शकता. तुम्ही अर्धवेळ नोकरी करू शकता. चांगल्या पगारासाठी नोकरी बदलू शकता. आपले कौशल्य वाढवा. तुम्‍हाला उत्‍पन्‍नाचे आणखी काही स्रोत देखील मिळू शकतात.

या टिप्ससह खर्च कमी करा

खर्च व्यवस्थापित करण्यासाठी लोक अनेक टिप्स वापरू शकतात. उदाहरणार्थ, नवीन ऐवजी जुनी कार चालवणे. तुम्ही शहरात राहत असाल तर सार्वजनिक वाहतूक वापरा.

घर घेण्याऐवजी तुम्ही भाड्याने राहू शकता. स्वतःच जेवण बनवा. रेस्टॉरंटच्या खर्चात कपात करा. क्रेडिट कार्ड कर्ज टाळा आणि बक्षिसे इत्यादींसाठी वापरा. ही खूप मोठी यादी असू शकते, त्यामुळे तुम्ही तुमचे खर्च कमी करू शकता.

निष्क्रिय उत्पन्न

फायर स्ट्रॅटेजीचा अवलंब करणाऱ्या लोकांनी निष्क्रिय उत्पन्नाकडेही लक्ष दिले पाहिजे. हे अनेक प्रकारचे असू शकते.

हे तुमच्या शेअर्समधून लाभांश, तुमच्या FD वरील व्याज, तुमच्या ब्लॉगचे उत्पन्न, तुमच्या youtube चॅनेलची कमाई, मालमत्तेचे भाडे इत्यादी असू शकते. निष्क्रिय उत्पन्नासाठी तुम्ही सतत प्रयत्न करू शकता.

योग्य ठिकाणी गुंतवणूक करायला शिका

जर तुम्हाला लवकर निवृत्ती हवी असेल तर जितके पैसे गुंतवता येतील तितके गुंतवा. तसेच, अशा ठिकाणी गुंतवणूक करा जिथे तुम्हाला दीर्घ मुदतीत चांगला परतावा मिळेल. जितक्या लवकर तुम्ही गुंतवणूक सुरू कराल तितके चांगले.

फायर स्ट्रॅटेजीमध्ये, लोक त्यांचे पैसे गुंतवतात जेथे त्यांना त्यांचे पैसे वाढवण्याची उत्तम संधी मिळते. यूएस सारख्या विकसित देशांमध्ये, कमी किमतीचे इंडेक्स फंड किंवा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यासाठी वापरले जातात. भारतातही इंडेक्स फंड आणि ईटीएफ मोठे होत आहेत. तुम्हाला येथे बेंचमार्कपेक्षा जास्त परतावा मिळू शकतो.